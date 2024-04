H Εθνική σπάει ρεκόρ, το μεγάλο πρασίνισμα της ΔΕΗ, το success story της οικονομίας, η θετική ψυχολογία στο ταμπλό, οι αγοραστές επανήλθαν στις τράπεζες, τα βαριά σφυριά, το πλήγμα στις εξαγωγές και το μέρισμα της Lavipharm

Αν εξαιρέσουμε τα τελευταία λεπτά της χθεσινής συνεδρίασης όπου οι αγορές αύξησαν τη μεταβλητότητά τους και επηρεαστήκαμε, συνολικά η εικόνα των τελευταίων ημερών δείχνει πως η επενδυτική ψυχολογία είναι εξαιρετική στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Ουσιαστικά έχουμε δει μέσα σε λίγες συνεδριάσεις ένα πάρτι ανόδου με κατάκτηση νέων υψηλών 13 ετών. Και αυτή η κίνηση αμέσως μετά από μία, φυσιολογική και απολύτως δικαιολογημένη όπως γράφαμε, διόρθωση, που είχε απογοητεύσει τους επενδυτές.

Τώρα όμως πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Δεν είναι μόνο το ανοδικό σερί των έξι συνεδριάσεων και τα νέα υψηλά 13 ετών που καταγράφει το χρηματιστήριο. Είναι το γεγονός ότι οι ξένοι δείχνουν και πάλι την… αγάπη τους για τα ελληνικά assets αγοράζοντας εκτός από μετοχές, ομόλογα ελληνικού δημοσίου και τραπεζών (σημ. το ομόλογο της Eurobank).

Η κυβέρνηση προχώρησε σε μία μεγάλη κίνηση και βγήκε στις αγορές με έκδοση ομολόγου διάρκειας 30 ετών για να εξοφλήσει δάνεια από το πρόγραμμα στήριξης. Αν και είχε σκοπό να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ, τελικά, λόγω της μεγάλης ζήτησης θα αντλήσει 3 δισ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,15%, χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση (4,3%). Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ και δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων για την Ελλάδα. Η υψηλή ζήτηση σε συνδυασμό με την πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών της χώρας από την S&P, αλλά και την έντονη φημολογία για επιχειρηματικές συμφωνίες οδήγησαν υψηλότερα χθες τις μετοχές.

Οι επενδυτές επανήλθαν δριμύτεροι στις τραπεζικές μετοχές, οδηγώντας σε νέα πολυετή υψηλά τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αλλά και της Eurobank. Η τελευταία ξεπέρασε τα 2 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 8,5 έτη. Σε αντίστοιχα πολυετή υψηλά βρέθηκε και η Εθνική. Οι επενδυτές περιμένουν τις αποφάσεις του SSM για το μέρισμα, αλλά δεν περιμένουν αρνητική είδηση. Αυτό αποτυπώνεται έντονα στο ταμπλό και στις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεπέρασε και πάλι τα 4 ευρώ έστω και αν έκλεισε ακριβώς εκεί λόγω της μεταβλητότητας στο τέλος. Έδωσε όμως και αυτή απαντήσεις με νόημα σε όσους υποστήριζαν ότι κακώς πούλησε τόσο ψηλά (4 ευρώ) το ΤΧΣ και πως δε θα μπορούσε να επανέλθει η μετοχή. Η αγορά καταγράφει εδώ και μήνες μία εξαιρετική πορεία με μικρές διορθώσεις, οι οποίες δίνουν τις απαραίτητες ανάσες και στη συνέχεια το επενδυτικό ενδιαφέρον οδηγεί δείκτες και μετοχές σε νέα υψηλά. Μιας και μιλάμε για τράπεζες να σημειωθεί και η εξαιρετική πορεία και τα νέα ιστορικά υψηλά της Optima Bank, λόγω της εκτίμησης που έχει δώσει η διοίκηση για καθαρά κέρδη το 2024 πάνω από 124 εκατ. ευρώ.

Νέα έργα εγκατεστημένης ισχύος περίπου 1,5 GW αναμένεται να προστεθούν στα υφιστάμενα έργα ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ήδη, υπό κατασκευή, βρίσκονται και νέα έργα ΑΠΕ ισχύος περίπου 1,8 GW, καθώς η ΔΕΗ προχωρά δυναμικά στον πράσινο μετασχηματισμό της μέσω της 100% θυγατρικής της.

Ανάμεσα στα μεγάλα έργα ΑΠΕ που κατασκευάζονται είναι και το φωτοβολταϊκό έργο-σταθμός ισχύος 550 MW, χωροθετημένο εντός των παλαιών λιγνιτωρυχείων της ευρύτερης περιοχής της Πτολεμαΐδας και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, πριν το τέλος του 2024 αναμένεται η λειτουργία του νέου αιολικού πάρκου «Δούκας» της ΔΕΗ Ανανεώσιμες με εγκατεστημένη ισχύ 26 MW από 5 ανεμογεννήτριες των 5,2 MW. Ο σταθμός αυτός αναμένεται να παράγει 68 GWh ετησίως και με τη λειτουργία του να αποτρέπει την εκπομπή περίπου 39.500 τόνων CO2.

Ήδη, το πρώτο μέρος του συμπλέγματος Κουκούλι - Δούκας στη Δυτική Μακεδονία κοντά στην Κλεισούρα Καστοριάς έχει τεθεί σε λειτουργία.

Το έργο αυτό είναι εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW και αποτελείται από τρεις ανεμογεννήτριες των 4,5 ΜW, οι οποίες αναμένεται να παράγουν ενέργεια 38 GWh ετησίως, αποτρέποντας παράλληλα την εκπομπή περίπου 22.000 τόνων CO2.

Η διανομή των φαρμάκων που αγόρασε πρόσφατα η Lavipharm θα ξεκινήσει σύντομα, με τα πρώτα (Lonarid και Lanangal) να κυκλοφορούν από την εταιρεία μετά το Πάσχα, ενώ λίγο αργότερα θα ξεκινήσει και η διανομή του Flagyl. Η παραγωγή θα γίνεται από τη Famar καθώς η εταιρεία στο δικό της εργοστάσιο εστιάζει στην παραγωγή των διαδερμικών.

Η επένδυση στη νέα μηχανή παραγωγής έχει προχωρήσει, αλλά λόγω κάποιων θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναμένεται να έρθει στο τέλος του έτους. Μόλις λειτουργήσει θα διπλασιαστεί η παραγωγική δυναμικότητα. Εξετάζει επίσης την επέκταση του Catapresan σε άλλες αγορές, αλλά η επιλογή των χωρών θα είναι ένας συνδυασμός μεγέθους αγοράς, χρόνου που χρειάζεται μέχρι να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και του συνεργάτη που θα πρέπει να επιλέξει. Η διοίκηση ανέφερε πως το 2025 θα δώσει σίγουρα μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Σε τρία βασικά αίτια αποδίδεται από τους αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας η σημαντική μείωση κατά 9,4% που κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο τρίμηνο Νοεμβρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024, η οποία αποτέλεσε συνέχεια της ηπιότερης πτώσης κατά 2,9% του αμέσως προηγούμενου τριμήνου.

Τα αίτια αυτά ήταν η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η ασθενής διεθνής ζήτηση για ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα.

Ειδικότερα, οι καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία έπληξαν σχεδόν το μισό της παραγωγής βαμβακιού, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιβάρυναν την ήδη χαμηλή (λόγω πτωτικού ελαιοκομικού κύκλου) παραγωγή ελαιόλαδου, η οποία κατέληξε 55% χαμηλότερα από τα περσινά ρεκόρ.

Επίσης, η κρίση στη Μέση Ανατολή με τα προβλήματα διέλευσης στη διώρυγα του Σουέζ δυσχεραίνει την πρόσβαση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές και των ελληνικών επιχειρήσεων σε πρώτες ύλες, ενώ πλήττει και το διαμετακομιστικό ρόλο της χώρας.

Παράλληλα, οι αναιμικές συνθήκες ζήτησης σε Δυτική Ευρώπη και Βαλκάνια που καλύπτουν τα δυο τρίτα των ελληνικών εξαγωγών, οδήγησαν σε πτώση των ελληνικών εξαγωγών στην εν λόγω περιοχή κατά 8% το τελευταίο τρίμηνο.

Παρά την αρνητική αυτή συγκυρία, τα προϊόντα αυτά διατήρησαν τα μερίδιά τους που έχουν, ήδη, κερδίσει στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας βάσιμη προοπτική για σταδιακή ανάκαμψη μέσα στη φετινή χρονιά. Όπως αναφέρει η σχετική μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, σχεδόν το ήμισυ της πτώσης προήλθε από το ελαιόλαδο και το βαμβάκι. Δύο αγροτικά προϊόντα που κατέγραψαν πτώση εξαγωγών 72% και 55%, αντίστοιχα εν μέρει και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών.

Συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα οι πλειστηριασμοί ακινήτων, με πρωταγωνιστές ξενοδοχεία, καταστήματα και βιομηχανίες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους εδώ και αρκετά χρόνια.

Για σήμερα, 25 Απριλίου, έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός ακινήτου στην Παλλήνη, όπου στεγάζονταν η εταιρεία μπαχαρικών Λίρα. Σημειώνεται ότι μέρος του ακινήτου είναι μισθωμένο στην Περιφέρεια Αττικής. Το ακίνητο, το οποίο περιλαμβάνει αγροτεμάχιο επιφανείας 6.975 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο βρίσκεται διώροφο κτίριο συνολικής επιφανείας 3.100 τετραγωνικών μέτρων, έχει υψηλή τιμή εκκίνησης, η οποία διαμορφώνεται στα 7,33 εκατ. ευρώ.

Για τις 26 Απριλίου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός ενός αγροτεμαχίου 6.340 στρεμμάτων, που βρίσκεται στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης με τιμή εκκίνησης τα 391.300 ευρώ. Ο πλειστηριασμός στρέφεται σε βάρος της πτωχευμένης από το 2015 βιομηχανίας Πετζετάκις ΑΕ.

Επίσης, για την ίδια ημερομηνία έχουν προγραμματιστεί και οι πλειστηριασμοί δυο ξενοδοχείων. Πρόκειται για το Castello Bianco στο Ρέθυμνο, με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατ. ευρώ. Ο δεύτερος πλειστηριασμός, με τιμή εκκίνησης τα 1,22 εκατ. ευρώ, αφορά το ξενοδοχείο Ηλέκτρα στην Ορεστιάδα.

Προχωρά σταθερά η διαδικασία μετατροπής του Υπερταμείου σε fund καθώς εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή μεμονωμένους συμβούλους ή κοινοπραξίες συμβούλων.

Ο ανάδοχος που θα επιλέγει μέσω της διαδικασίας θα κληθεί να συνδράμει με την εμπειρία και τεχνογνωσία του στη σύσταση ανάλογων επιτυχημένων πρωτοβουλιών στην Ευρώπη και αλλού.

Ο στόχος του Υπερταμείου για την μετατροπή του σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο θα περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία υπεραξίας και θετικών αποδόσεων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των πολιτών και β) την υποστήριξη και ενίσχυση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας σε στρατηγικής σημασίας και υψηλής προτεραιότητας οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την πράσινη μετάβαση, τις υποδομές και τις νέες τεχνολογίες.

Η διαδικασία του σχεδιασμού της μετατροπής περιλαμβάνει δύο φάσεις. Αυτήν της προετοιμασίας και της υλοποίησης. Στη φάση της προετοιμασίας, ο ανάδοχος θα εισηγηθεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για το λειτουργικό πλαίσιο του Ταμείου, και την επενδυτική στρατηγική, τη διακυβέρνηση, την οργάνωση και το επενδυτικό πλαίσιο του Ταμείου.

Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προετοιμασίας. Σκοπός της είναι να καθοριστούν οι βασικές επενδυτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες και απαιτήσεις του Ταμείου, τόσο από άποψη οργάνωσης όσο και από άποψη επενδυτικού σχεδιασμού, σύστασης εγκριτικών οργάνων, διαδικασιών (πχ διαχείρισης κινδύνου) που θα επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών του. Η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου και η δεύτερη ως το τέλος του έτους.

H Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να δεσμευτεί ακόμη όσον αφορά στο τι θα ακολουθήσει μετά την πρώτη μείωση των παρεμβατικών της επιτοκίων που πιθανότατα θα λάβει χώρα τον Ιούνιο, δήλωσε ο πρόεδρος της γερμανικής Bundesbank και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Joachim Nagel.

Εφόσον τα μακροοικονομικά δεδομένα μέχρι τη συνεδρίαση του Ιουνίου σε έξι εβδομάδες ενισχύσουν την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο του 2%, «θα είμαι υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων τον Ιούνιο. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση δεν θα ακολουθηθεί απαραιτήτως από ένα σερί επιτοκιακών μειώσεων», δήλωσε ο Nagel σε οικονομικό συνέδριο στο Βερολίνο. Η ΕΚΤ θα λαμβάνει τις αποφάσεις της συνεδρίαση ανά συνεδρίαση με βάση τα νέα δεδομένα.

Η Lina Khan ξαναχτύπησε! Η ομοσπονδιακή αρχή της οποίας ηγείται, δηλαδή η Federal Trade Commission (FTC), η οποία ασχολείται κυρίως με θέματα ανταγωνισμού και μονοπωλίων, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές των τελευταίων 50 ετών γύρω από το θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων.

Με ψήφους 3 - 2, το διοικητικό συμβούλιο της FTC αποφάσισε την απαγόρευση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμφωνιών που υπογράφουν οι επιχειρήσεις με τα στελέχη τους σχετικά με το τι μπορεί να κάνουν αν αποχωρήσουν από αυτές. Οι συμφωνίες αυτές, γνωστές ως noncompete agreements, συνήθως απαγορεύουν σε ένα στέλεχος που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από μία εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στον ίδιο τομέα με αυτήν, είτε ως στέλεχος μίας άλλης ανταγωνίστριας επιχείρησης είτε μόνος του (ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως ιδιοκτήτης επιχείρησης), κυρίως για λόγους προστασίας των εταιρικών «μυστικών».

Το Blackbox είχε ασχοληθεί με το ζήτημα στις αρχές του 2023, όταν έγινε γνωστή η πρόθεση της Lina Khan να ασχοληθεί με το θέμα.

Τελικά τα τρία μέλη της FTC που προέρχονται από το δημοκρατικό κόμμα ψήφισαν υπέρ αυτής της ρύθμισης και υπερίσχυσαν των δύο ρεπουμπλικανικής προελεύσεως που ήταν σαφώς αντίθετα και στην ουσία υποστήριξαν πως αυτή η απόφαση είναι παράνομη καθώς η FTC δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από το Κογκρέσο. Η απόφαση προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή 120 μέρες μετά την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κάτι που αναμένεται να γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Από εκεί και μετά, χιλιάδες επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν τους εργαζόμενους που έχουν υπογράψει τέτοιου τύπου συμφωνίες πως αυτές δεν έχουν πλέον καμία ισχύ. Οι μόνες noncompete agreements που θα συνεχίσουν να ισχύουν είναι αυτές μεταξύ των επιχειρήσεων και των στελεχών που αμείβονται με πάνω από 151.164 δολάρια ετησίως και κατέχουν θέσεις οι οποίες τους δίνουν λόγο στην λήψη σημαντικών αποφάσεων για τα εταιρικά πράγματα.

Σύμφωνα με την FTC, περίπου 30 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ (δηλαδή κοντά στο 18% του εργατικού δυναμικού) δεσμεύονται αυτή την στιγμή από τέτοιες συμφωνίες. Οι τομείς στους οποίους εργάζονται εκτείνονται σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα στην χώρα, όπως σε κομμωτήρια, εταιρείες τεχνολογίας, τράπεζες, τηλεοπτικές επιχειρήσεις και πλήθος άλλων επιχειρηματικών τομέων.

Κατά την Lina Khan, η «ακύρωση» των noncompete agreements θα ελευθερώσει πλήθος εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να αναζητήσουν εργασία στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα με τον τωρινό τους εργοδότη αλλά δεν μπορούν (ή φοβούνται τις νομικές επιπλοκές) να κάνουν το βήμα της εξόδου. Η FTC πιστεύει πως η «απελευθέρωση» των εργαζομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των αμοιβών τους τα επόμενα χρόνια, καθώς θα έχουν πλέον μεγαλύτερη δύναμη απέναντι στους εργοδότες τους. Την σχετική απόφαση χαιρέτισε ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος πάντα θέλει να δείχνει πως βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων.

Από την μεριά των εργοδοτών όμως υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιδράσεις και θεωρείται σχεδόν βέβαιο, τουλάχιστον κατά την άποψη των New York Times και του The Hill την βοήθεια των οποίων χρησιμοποιήσαμε, πως πολύ σύντομα θα γίνουν προσφυγές στα δικαστήρια με σκοπό την ακύρωση αυτής της απόφασης. Οργανώσεις όπως το U.S. Chamber of Commerce που εκπροσωπεί πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, δήλωσαν πως αυτή η απόφαση είναι σαφώς παράνομη και αμφισβήτησαν την δικαιοδοσία της FTC πάνω στο ζήτημα.

Είναι σχεδόν βέβαιο λοιπόν πως θα περάσουν αρκετοί μήνες μέχρι να φανεί αν η απόφαση για την οποία πανηγυρίζουν ο πρόεδρος Μπάιντεν, η Lina Khan και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με την τωρινή της μορφή.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.