Φουλ οι μηχανές της ΔΕΗ, επενδυτικό κρεσέντο στις τράπεζες και τα meetings στην Ελβετία

Συνεχίζεται το επενδυτικό κρεσέντο στις ελληνικές τράπεζες, με τους αναλυτές του εξωτερικού να παραμένουν ενθουσιασμένοι από τις προοπτικές και παρά το ράλι να τις θεωρούν ως κορυφαία επιλογή στην περιοχή των αναδυόμενων αγορών. Κορυφαία μάλιστα επιλογή είναι αυτή της Πειραιώς με περιθώριο ανόδου κοντά στο 40%, ενώ με οριακά μικρότερο ποσοστό ακολουθεί η Eurobank, όπως αναφέρει η έκθεση της Morgan Stanley.

Η Alpha Bank έχει περιθώριο 29% και η Εθνική 15%. Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος, οι ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης των δανείων και τα χαμηλά περιθώρια αποδόσεων στις καταθέσεις, αλλά και η ποιότητα του ενεργητικού με μειωμένους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων οδηγούν τις εκτιμήσεις του οίκοu υψηλότερα. Για την Πειραιώς αύξησε την τιμή στόχο στα 4,04 ευρώ από 2,61 ευρώ, για την Eurobank δίνει τα 2,10 ευρώ από 1,55 ευρώ, για την Alpha Bank τα 1,98 ευρώ από 1,44 ευρώ και για την Εθνική τα 7,05 ευρώ από 5,25 ευρώ.

Με ανάλογα κολακευτικά σχόλια και η Ambrosia Capital, η οποία αναφέρει πως η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων οδηγούν την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 13,2% το 2023 και στο 11,7% το 2024.

Επίσης, στους λόγους για τους οποίους αυξάνει τις τιμές στόχους είναι και η ισχυρή ενίσχυση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζει την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και η πληρωμή μερίσματος από το νέο έτος. Δίνει σύσταση αγοράς και για τις 4 συστημικές και τιμή στόχο τα 1,90 ευρώ για την Alpha Bank από 1,40 ευρώ, τα 2,05 ευρώ από 1,35 ευρώ για την Eurobank, τα 7,95 ευρώ από 4,45 ευρώ για την Εθνική και τα 3,95 ευρώ από 1,60 ευρώ για την Πειραιώς. Παρά το ράλι της Πειραιώς στο χρηματιστήριο ο δείκτης P/TBV είναι στις 0,59 φορές (εκτίμηση για το 2023) έναντι 0,57 της Alpha Bank, 0,76 φορές της Eurobank και 0,80 της Εθνικής.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, έχει αρχίσει να φέρνει αναβαθμίσεις με την Eurobank να αυξάνει την τιμή στόχο στα 13 ευρώ από 10,10 ευρώ και να διατηρεί τη σύσταση αγοράς. Χρηματιστηριακά η μετοχή χθες βρέθηκε σε υψηλό 19 μηνών, ενώ η τιμή από τα μέσα του 2022 έχει διπλασιαστεί. Η χρηματιστηριακή αναφέρει πως έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα το 2022 και κατάφερε να ξεπεράσει την εκτίμηση για τα EBITDA αυξάνοντάς τα κατά 9% σε προσαρμοσμένη βάση.

Παρά την άνοδο όμως της τιμής θεωρεί πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανόδου καθώς η ΔΕΗ αναδεικνύεται ως μία ξεχωριστή εταιρεία κοινής ωφέλειας στη Ν.Α. Ευρώπη με ένα στόρι απεξάρτησης από τον άνθρακα. Έτσι προχώρησε σε αύξηση κατά 35% και 11% της εκτίμησης για τα EBITDA του 2023 και του 2024 προκειμένου να ενσωματώσει και την πρόβλεψη της διοίκησης για 1,2 δισ. ευρώ. Το 2025 μαζί με την ΕΝEL προβλέπει 1,7 δισ. ευρώ λειτουργική κερδοφορία έως το 2025. Η μετοχή αποτελεί κορυφαία επιλογή των αναλυτών της Eurobank Equities.

Το θετικό κλίμα στη χρηματιστηριακή αγορά συντηρείται και οι επενδυτές τοποθετούνται σε μετοχές που έχουν μείνει πίσω και ειδικά στα μικρομεσαία, όπως έχουμε ξαναγράψει. Έτσι, αρκετές καινούριες επιλογές βγαίνουν στο προσκήνιο. Χθες ήταν η μέρα της Unibios, η οποία έχει βελτιώσει τον τζίρο και τα κέρδη της στην τελευταία χρήση και βλέπει το μέλλον της στον κλάδο που δραστηριοποιείται και ο οποίος έχει καλές προοπτικές, με άλλο μάτι. Έτσι χθες η μετοχή έγραψε τιμές που είχε να δει από τον Ιανουάριο του 2015.

Καλή κίνηση με δυνατό όγκο και από την Κλωστήρια Ναυπάκτου και παρά τις απαισιόδοξες αναφορές της διοίκησης, οι επενδυτές βλέπουν περιθώριο ανόδου. Η χθεσινή κίνηση επαναφέρει τη μετοχή στο μακροχρόνιο ανοδικό κανάλι. Η Lavipharm έχει γυρίσει για τα καλά σελίδα και βλέπει πλέον αλλιώς τα πράγματα, αφού και κεφαλαιακά έχει ενισχυθεί και έχει βγει από την επιτήρηση και αναμένεται βελτίωση στα μεγέθη της.

Έτσι οι επενδυτές την οδηγούν καθημερινά σε υψηλότερα επίπεδα και χθες κατέγραψε τιμές πάνω από τα 0,55 ευρώ που σημαίνει πως όσοι μπήκαν στην αύξηση κεφαλαίου έχουν εντυπωσιακή απόδοση. Και η Δομική Κρήτης κινείται προς τα υψηλά της αφού έχουν και πάλι κυκλοφορήσει τα σενάρια περί εξαγοράς της εταιρείας. Δυνατή κίνηση και από τη Δρομέας, η οποία λόγω και της υποχώρησης του ενεργειακού κόστους ίσως να μην επηρεαστεί φέτος όπως το 2022. Ακόμα πιο ψηλά κινείται και η μετοχή της Άβαξ δείχνοντας πως τα πράγματα στον κατασκευαστικό κλάδο έχουν αλλάξει για τα καλά.

Στη Γενεύη χτυπάει η καρδιά της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. καθώς η ΕΧΑΕ είναι χορηγός της εκδήλωσης της CF&B η οποία εδώ και δύο δεκαετίες διοργανώνει παρουσιάσεις εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Θα είναι το πρώτο από μία σειρά παρουσιάσεων σε χώρες του εξωτερικού (22/6 Παρίσι, 31/10 Φρανκφούρτη). Δεκατρείς εισηγμένες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ώστε να βρίσκονται στο διάσημο ξενοδοχείο Fairmont Grand Hotel. Κρι-Κρι, ΕΧΑΕ, Ελβάλχαλκορ, ΑΔΜΗΕ, BriQ, Entersoft, Austriacard, Πλαστικά Θράκης, ΟΛΠ, Profile, Cenergy, Dimand και ΕΥΔΑΠ θα είναι εκεί. Έχουν προγραμματιστεί 70 ραντεβού και one to one συναντήσεις με εκπροσώπους των ελβετικών funds και θεσμικούς.

Με επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ στην τεχνολογία Fiber to the Home ως το 2027 προχωρά ο ΟΤΕ με στόχο να κάνει πράξη την κοινωνία των Gigabit. Παράλληλα προχωρά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 5G, το οποίο ξεπερνά σε πληθυσμιακή κάλυψη το 80% με ταχύτητες πρόσβασης που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν το 1 Gbps και με στόχο κάλυψης το 90% ως το τέλος του 2023

Η τελευταία μεγάλη επένδυση του ΟΤΕ, ύψους 375 εκατ. ευρώ είναι το έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Ultra Fast Broadband. Το έργο αυτό αφορά ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Από τον συνολικό προϋπολογισμό τα 130 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η υλοποίηση του έργου θα φέρει Internet υπερυψηλών ταχυτήτων ως και 1 Gbps μέσω οπτικών ινών σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις παραπάνω περιοχές.

Ο ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, έχοντας υλοποιήσει πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου. Την περασμένη δεκαετία επένδυσε συνολικά 5 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υποδομών. Με σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, ο όμιλος ΟΤΕ θα φέρει την υποδομή Fiber to the Home σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δηλαδή στα 2/3 της χώρας έως το 2027. Μέχρι σήμερα, ο όμιλος έχει φέρει το FTTH σε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου, προκειμένου να φτάσει τα 1,4 εκατ. μέχρι το τέλος του 2023.

Εισροή αμερικανικών κεφαλαίων μέσω της «Ευρωσύμβουλοι» με στόχο τη διαμόρφωση επενδυτικού σχήματος για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα αναμένεται, εκτός απροόπτου, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στον ορίζοντα.

Ήδη, η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την πώληση ενός τμήματος του κτιρίου της, με στόχο την βελτίωση των ταμειακών της διαθεσίμων ώστε να μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε άλλους τομείς.

Παράλληλα, εξετάζει τις επιλογές της για την αύξηση της λειτουργικής της κερδοφορίας (EBITDA), αλλά και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Η εταιρεία, ακόμη, έχει επιταχύνει τις διερευνητικές συζητήσεις για επέκταση της επενδυτικής της στρατηγικής, οι οποίες ενισχύονται σημαντικά από τη διαφαινόμενη σταθερότητα του πολιτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Oι επιλογές του Τούρκου προέδρου Erdogan για το οικονομικό επιτελείο, η τοποθέτηση του Mehmet Simsek στο υπουργείο Οικονομικών και της Hafize Gaye Erkan στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας της χώρας, σηματοδοτούν μια ευρύτερη παραδοχή στη νέα κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάγκη για προσαρμογές, τόσο στα δημοσιονομικά όσο και στη νομισματική πολιτική, εκτιμά η Goldman Sachs. Αναθεωρώντας τις προβλέψεις της για την Τουρκία, η επενδυτική τράπεζα θεωρεί πως η σταθεροποίηση της οικονομίας απαιτεί «μια μεγάλη προσαρμογή στην ισοτιμία της λίρας».

Όπως αναφέρει η έκθεση μια πλήρως ορθόδοξη οικονομική πολιτική θα επέτρεπε μια εμπροσθοβαρή προσαρμογή της ισοτιμίας και θα αύξανε το επιτόκιο «repo» στο επίπεδο του 40%. Αφού η ισοτιμία της λίρας και οι πληθωριστικές προσδοκίες σταθεροποιηθούν, τα επιτόκια μπορούν μετά να μειωθούν γρήγορα, ενδεχομένως και στο 25% μέχρι το τέλος του 2023. Η νέα εκτίμηση της Goldman Sachs για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της Τουρκίας φέτος είναι χαμηλότερη στο 2,3% από 2,9% πριν.

Στη χρηματιστηριακή αγορά της Τουρκίας ο δείκτης Istanbul 100 σκαρφάλωσε 1,8% σε ιστορικό υψηλό στις 5.730 μονάδες τη Δευτέρα, επεκτείνοντας τα κέρδη της κούρσας από τον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 28 Μαΐου στο 25%. Σε δολαριακή βάση, όμως, η απόδοση του δείκτη είναι -18% λόγω της εξασθένησης της λίρας, η οποία έχει επιταχυνθεί καθώς η κυβέρνηση χαλαρώνει την προηγούμενη στρατηγική των παρεμβάσεων.

Σχεδόν κάθε μέρα ασχολούμαστε με τις μεγάλες επιδοτήσεις που δίνουν στις βιομηχανίες εταιρείες μικροεπεξεργαστών το αμερικανικό δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επεκταθούν στο έδαφός τους. Το ίδιο κάνει και η Κίνα, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τις κινεζικές βιομηχανίες ζωντανές απέναντι στον πόλεμο που υφίστανται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους. Την δική της βιομηχανία μικροεπεξεργαστών προσπαθεί να βοηθήσει και η Νότια Κορέα, με την δεσπόζουσα θέση της στην βιομηχανία μικροεπεξεργαστών μνήμης. Σπανίως όμως ακούμε για την Ιαπωνία και το πώς αντιμετωπίζει αυτή την κούρσα εξοπλισμών στον πιο σημαντικό βιομηχανικό τομέα της σύγχρονης εποχής.

Και όμως, η Ιαπωνία κινείται και αυτή, και μάλιστα αρκετά γρήγορα, ίσως πιο γρήγορα από τις δυτικές χώρες, όπως φαίνεται καθαρά από μία σειρά σχετικών άρθρων του Bloomberg. Δεν έχει περάσει μήνας από τότε που ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Κισίντα συναντήθηκε με ανώτατους αξιωματούχους των μεγαλύτερων βιομηχανικών μικροεπεξεργαστών του κόσμου, λίγο πριν την διάσκεψη κορυφής των χωρών της ομάδας G 7 στην πόλη της Χιροσίμα. Στην συνάντηση ήταν παρών ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής Intel (INTC NASDAQ) και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ταϊβανέζικης, Taiwan Semiconductor (TSM NYSE) καθώς και ανώτατα στελέχη άλλων επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο Κισίντα φέρεται να είπε πως η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει επιχορηγήσεις ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2023. Δεν ξέρουμε αν οι μεγάλες επιχειρήσεις θα απορροφήσουν τελικά αυτές τις μεγάλες επιδοτήσεις, είναι όμως γεγονός πως η ιαπωνική προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Αυτό φαίνεται από το ότι το 2024 αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του υπερσύγχρονου εργοστασίου της Taiwan Semiconductor στην περιοχή Kumamoto. Το εργοστάσιο θα είναι το πιο σύγχρονο εργοστάσιο μικροεπεξεργαστών της Ιαπωνίας και θα κοστίσει κοντά στα 8 δισεκατομμύρια, με το ιαπωνικό δημόσιο να επωμίζεται περίπου το μισό.

Άλλο 1,5 δισεκατομμύριο θα είναι η ιαπωνική βοήθεια προς την αμερικανική Micron Technologies (MU NASDAQ), η οποία επεκτείνει το εργοστάσιό της στην περιοχή της Χιροσίμα. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως αυτό το εργοστάσιο θα είναι το πρώτο στην Ιαπωνία που θα χρησιμοποιήσει τις υπερσύγχρονες λιθογραφικές μηχανές της ολλανδικής ASML (ASML AMSTERDAM, NASDAQ), τις ίδιες μηχανές που οι ΗΠΑ δεν θέλουν με τίποτα να βρεθούν σε κινεζικά εργοστάσια.

Σημαντική θα είναι και η επιδότηση στην ιαπωνική Rapidus, μία νέα επιχείρηση που δημιουργήθηκε πρόσφατα από τον 73χρονο Τετσούρο Χιγκάσι, ο οποίος φιλοδοξεί να δημιουργήσει από το μηδέν ένα εργοστάσιο που θα ανταγωνίζεται αυτά της Taiwan Semiconductor και της κορεατικής Samsung Electronics (005930 SEOUL) σε επίπεδο τεχνολογίας.

Ο Χιγκάσι, ο οποίος διηύθυνε για πολλά χρόνια την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού για εργοστάσια μικροεπεξεργαστών, την γνωστή Tokyo Electron (80305 TOKYO), ελπίζει πως με την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης και μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας θα καταφέρει να γίνει το 2027 η τέταρτη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη στην κατασκευή μικροεπεξεργαστών, μαζί με την TSM, Samsung Electronics και την Intel.

Όπως δήλωσαν στο Bloomberg ειδικοί του κλάδου, ίσως είναι παγκοσμίως η πιο φιλόδοξη προσπάθεια στον χώρο των μικροεπεξεργαστών αυτή την εποχή. Αν μη τι άλλο, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τους Ιάπωνες για έλλειψη προσπάθειας και φιλοδοξίας.

