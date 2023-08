«Bullish» για τις ελληνικές τράπεζες, η Mytilineos επεκτείνεται και η Cenergy κρύβει επενδυτικές ευκαιρίες

«Bullish» για τις ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να είναι οι αναλυτές και προχώρησαν σε νέες αναβαθμίσεις εκτιμήσεων. Οι ισχυρές προοπτικές του κλάδου, τα υψηλά επιτόκια από την ΕΚΤ, η προοπτική μερίσματος αλλά και η αποεπένδυση από το ΤΧΣ διατηρούν το θετικό κλίμα και αποτυπώθηκε και χθες στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Η Deutsche Bank, αλλά και η Euroxx, με νέες εκθέσεις βλέπουν πως η υπεραπόδοση των ελληνικών τραπεζών δεν έχει τελειώσει. Ο ξένος οίκος έχει κορυφαία επιλογή την Alpha Bank και η Euroxx την Eurobank. Η πορεία του τραπεζικού κλάδου (+60% από την αρχή του έτους) αποδεικνύει κατά τη D.B. τη ραγδαία αλλαγή του κλίματος των επενδυτών μετά τις ισχυρές επιδόσεις που παρατηρήθηκαν στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω των επιτοκίων, του ελέγχου του κόστους και της καλύτερης ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Συνολικά, η Deutsche Bank αναμένει ότι οι σταθερές επιδόσεις θα συνεχιστούν, με το NII να είναι πιθανό να κορυφωθεί το 3ο τρίμηνο του 2024, λόγω του αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης, και να σταθεροποιηθεί στη συνέχεια, πριν αρχίσει να μειώνεται το 2024.

Για την Alpha Bank δίνει τιμή στόχο τα 2 ευρώ με περιθώριο ανόδου 35% και σύσταση αγοράς. Για την Eurobank δίνει τιμή στόχο τα 2,05 ευρώ με επίσης περιθώριο 35% και σύσταση αγοράς, ενώ διακράτηση με τιμή στόχο τα 3,30 ευρώ δίνει για την Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα με τιμή στόχο τα 7,10 ευρώ και περιθώριο ανόδου 13%.

Από την πλευρά της η Euroxx λέει πως μετά από μία άνοδο 65% από την αρχή του έτους το βασικό ερώτημα μεταξύ των επενδυτών είναι αν υπάρχει αξία για τις ελληνικές τράπεζες ή αν ήρθε η ώρα για να αποκομίσουν κέρδη.

Η χρηματιστηριακή ξεκινάει εκ νέου την κάλυψη των συστημικών τραπεζών και αναφέρει πως η άνοδος δεν έχει τελειώσει και υπάρχει ακόμα σημαντική μακροπρόθεσμη αξία. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο όρο 0,7 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια και με απόδοση πάνω από 13% των ιδίων κεφαλαίων και με p/e για το 2023 κοντά στις 5 φορές. Kάτι που αντιστοιχεί σε discount 10-20% έναντι των αντίστοιχων κλάδων της Ευρώπης. Δίνει σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές και τιμή στόχο τα 8,5 ευρώ για την Εθνική, τα 2,3 ευρώ για τη Eurobank, τα 4,6 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και τα 2,10 ευρώ για την Alpha Bank.

Πιστή στις δεσμεύσεις της η διοίκηση της Mytilineos ανακοίνωσε άλλη μία εξαγορά, την τέταρτη τον τελευταίο χρόνο και συγκεκριμένα απέκτησε την EfaEnergy έναντι 4,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως έχει εξαγοράσει επίσης τη Watt+Volt, την Unison και τη Volterra. Η κίνηση εντάσσεται στο σχεδιασμό για διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και περαιτέρω καθετοποίησής της στη λιανική αγορά προμήθειας ενέργειας, εν προκειμένω με έμφαση στο φυσικό αέριο.

Η εισηγμένη αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προμήθειας η ίδια, μέσω μεταφοράς φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά και μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγού, με δυνατότητα εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ας μην ξεχνάμε πως η Mytilineos άνοιξε το 2010 το δρόμο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς ήταν η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που εισήλθε στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου στη χώρα, «σπάζοντας» το κρατικό μονοπώλιο και εξασφαλίζοντας στους πελάτες της ασφαλή και ανταγωνιστική προμήθεια φυσικού αερίου. Με την τελευταία εξαγορά θα αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς προσθέτοντας άλλους 11 χιλ. πελάτες, η πλειονότητα των οποίων αφορά σε παροχές Φυσικού Αερίου, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

«Λουκούμι» ήρθε σε κάποιους η διόρθωση της Cenergy στην περιοχή των 6,2-6,3 ευρώ, καθώς μέσα σε λίγες συνεδριάσεις έβγαλαν ένα εύκολο και χωρίς κίνδυνο 10%. Επιπλέον κοιτάζει η μετοχή ξανά τα υψηλά της που είναι λίγο πάνω από τα 7 ευρώ, καθώς οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές, το ανεκτέλεστο διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και όσο υλοποιούνται έργα, τόσο έρχονται και νέα.

Με full τις μηχανές δουλεύει ο όμιλος αφού δε σταματάει να παίρνει δουλειές και επενδύει στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας.

Πέντε τράπεζες υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα η S&P Global Ratings ενώ, παράλληλα έδωσε αρνητικό outlook και για άλλες, αποδίδοντας τις ενέργειες αυτές ως επίπτωση από το δυσχερές περιβάλλον δανεισμού που ισχύει σήμερα. Η S&P υποβάθμισε τις τράπεζες KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. και Associated Banc-Corp.

Η S&P κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο παράδειγμα της Comerica και της πορείας των καταθέσεών της που κατέγραψαν μεγάλη μείωση, κατά 14 δισ. δολάρια σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ακόμη, η S&P καταγράφει ως αρνητική εξέλιξη και το υψηλό ποσοστό εμπορικών και ανασφάλιστων καταθέσεων.

Όπως επισημαίνει η S&P παρόμοια θέματα αντιμετωπίζουν και οι άλλες τέσσερις τράπεζες τις οποίες υποβάθμισε. Υπενθυμίζεται ότι η κατάρρευση της Silicon Valley Bank ανάγκασε πολλές περιφερειακές τράπεζες να ανεβάσουν τα επιτόκια καταθέσεων προκειμένου να αποτρέψουν τη φυγή καταθετών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της κερδοφορίας τους.

Σημειώνεται ότι πριν από δυο εβδομάδες ο άλλος μεγάλος οίκος αξιολόγησης, η Moody’s, δημιούργησε μια πρώτη αναταραχή στις αγορές ανακοινώνοντας την υποβάθμιση των τραπεζών Bank of New York Mellon, State Street και Northern Trust.

Κατά 3,5 μονάδες ανέβηκε ο δείκτης τιμών ρυζιού, της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Υγείας του ΟΗΕ τον μήνα Ιούλιο. Ο δείκτης καταγράφει τις τιμές σε βασικές εξαγωγικές χώρες και ανήλθε σε 129,7 μονάδες, έναντι 126,2 μονάδες τον Ιούνιο, σημειώνοντας ρεκόρ 12ετίας.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά την απαγόρευση των εξαγωγών ρυζιού από την Ινδία σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επηρέασαν την παραγωγή και τις προμήθειες του βασικού αυτού είδους τροφίμου της Ασίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς οι όποιες αυξήσεις στην τιμή του ρυζιού και σε άλλα τρόφιμα θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό των τροφίμων προς το τέλος του 2023 ή στις αρχές του 2024.

Ο ιαπωνικός χρηματοπιστωτικός οίκος Nomura θεωρεί ως πιο ευάλωτη χώρα σε μια αύξηση των τιμών των τροφίμων, τις Φιλιππίνες. Μόνο το ρύζι στη χώρα αυτή αντιπροσωπεύει το 8,9% στο καλάθι τιμών καταναλωτή.

Η εξέλιξη της ανόδου των τιμών του ρυζιού συμβαίνει σε μια περίοδο πτωτικής τάσης των τιμών των τροφίμων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον οργανισμό FAO του ΟΗΕ οι τιμές των τροφίμων, στο σύνολό τους έχουν μειωθεί κατά 23%, περίπου, σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο.

Η Κίνα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό, αλλά και καταναλωτή ρυζιού, διαθέτει αποθέματα για οκτώ μήνες τουλάχιστον, με βάση τις ετήσιες ανάγκες της, παρά το γεγονός ότι τρεις επαρχίες που αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο της παραγωγής ρυζιού της χώρας απειλούνται με καταστροφικές πλημμύρες.

H μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή του κόσμου φέτος μπορεί να είναι αυτή της βρετανικής εταιρείας ΑRM, αλλά η προτίμησή της να πωλήσει μετοχές της στη Νέα Υόρκη και όχι στο Λονδίνο, προκαλεί απογοήτευση στην εγχώρια αγορά της. Η σχεδιάστρια μικροεπεξεργαστών ΑRM, με έδρα το Cambridge, ελέγχεται από τον όμιλο Softbank. Η ανακοίνωση τη Δευτέρα ότι η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη ήταν το τελευταίο «χτύπημα» στο χρηματιστήριο του Λονδίνου που βλέπει περισσότερες εταιρείες να το εγκαταλείπουν, από αυτές που εισάγονται.

Οι strategists της HSBC διερωτώνται αν το London Stock Exchange γίνεται όλο και πιο ασήμαντο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό καθώς υπάρχουν εκροές των funds, ισχνή ανάπτυξη και μειώνεται η βαρύτητα της κεφαλαιοποίησης των βρετανικών μετοχών στους παγκόσμιους δείκτες την τελευταία 20ετία. Ανάδοχοι στη δημόσια εγγραφή της ARM είναι οι επενδυτικές τράπεζες Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho. H εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση $60 με $70 δισ.

Η σουηδική startup Northvolt συνεχίζει την εντυπωσιακή επέκτασή της. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια στον τομέα της κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και της παραγωγής συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ανακοίνωσε χθες πως εξασφάλισε άλλα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από διεθνείς επιχειρήσεις, μεγάλους διεθνείς επενδυτές και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει πως η νέα χρηματοδότηση αποτελεί επέκταση του ομολογιακού δανείου ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο εξέδωσε τον Ιούλιο του 2022 και είναι μετατρέψιμο σε μετοχές της Northvolt. Σημαντικό μέρος των 1,2 δις δολαρίων καλύφθηκε από την μεγάλη επενδυτική εταιρεία Blackrock (BRK NYSE) και από τρεις μεγάλους Καναδούς θεσμικούς επενδυτές που διαχειρίζονται τις επενδύσεις συνταξιοδοτικών ταμείων και την περιουσία των κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών που εποπτεύονται από την επαρχία του Οντάριο.

Εκτός από αυτούς τους επενδυτές, στην πρόσθετη χρηματοδότηση συμμετείχαν και πολλοί άλλοι, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen (VOW3 XETRA), η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Baillie Gifford, η Goldman Sachs (GS NYSE) και πολλοί άλλοι. Ενδεικτικό της προσπάθειας που γίνεται από την σουηδική επιχείρηση για να γίνει γρήγορα μία μεγάλη παγκόσμια δύναμη στον τομέα των μπαταριών είναι το γεγονός πως η συνολική χρηματοδότηση που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια από διάφορους επενδυτές, είτε εκδίδοντας μετοχές είτε ομόλογα, ξεπερνά τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως έχει ήδη λάβει παραγγελίες αξίας 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους βασικούς της πελάτες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία BMW (BMW XETRA), η αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars (VOLCAR-B STOCKHOLM), η εταιρεία παραγωγής συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας Fluence Energy (FLNC NASDAQ), η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen και η εταιρεία κατασκευής βαρέων φορτηγών Scania (μέλος του ευρύτερου ομίλου Volkswagen).

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει πως η πρόσθετη χρηματοδότηση αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για την ανάπτυξη της Northvolt και θα την βοηθήσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην τεράστια ζήτηση για συστήματα μπαταριών φιλικά προς το περιβάλλον στην Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική. Η αναφορά στο περιβάλλον έχει σχέση με την σημαντική προσπάθεια της επιχείρησης να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν πιο «πράσινη» ενέργεια στα εργοστάσιά της. Επί τη ευκαιρία της ανακοίνωσης για την νέα χρηματοδότηση, η Northvolt ενημέρωσε τους επενδυτές σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει το πολωνικό της εργοστάσιο, στην πόλη του Γκντανσκ, στο οποίο συναρμολογούνται συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανική χρήση.

Όπως είπε η εταιρεία, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συναρμολόγηση των πρώτων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ξεκινήσουν και οι παραδόσεις προς τους πελάτες. Αυτό για το οποίο δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση ήταν η πρόοδος των συζητήσεων με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές του Καναδά σχετικά με την ανέγερση εργοστασίου κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα λίγο έξω από την πόλη του Μόντρεαλ, στην επαρχία του Κεμπέκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του διεθνούς Τύπου, η επίτευξη συμφωνίας είναι σχεδόν βέβαιη.

Όπως είχε μεταδώσει πριν από μερικές εβδομάδες το Bloomberg, η επένδυση θα είναι της τάξης των 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και το καναδικό δημόσιο θα χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό μέρος της. Η επιλογή της επαρχίας του Κεμπέκ είναι πολύ λογική καθώς είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια και η Northvolt δίνει έμφαση στην «πράσινη» ενέργεια.

