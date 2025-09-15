🐓🎶 🥚Αλλού τα κακαρίσματα αλλού γεννούν οι κότες...

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🚨🚨💥 The Breaking Point: Όταν το σύστημα σπάει

Οι αγορές χορεύουν στον ρυθμό των επόμενων μειώσεων επιτοκίων. Και κάθε φορά που το πάρτι κινδυνεύει να διακοπεί, το ιππικό των Κεντρικών Τραπεζών επεμβαίνει. Όμως αυτό το μοτίβο –που επαναλαμβάνεται εδώ και 25 χρόνια– αρχίζει να κουράζει. Και να φθείρει.



Ο James Dale Davidson, στο βιβλίο του The Breaking Point, προειδοποιεί: το σύστημα όπως το ξέρουμε φτάνει στο όριό του. Με λόγο αιχμηρό και χωρίς ωραιοποιήσεις, περιγράφει ένα σκηνικό επερχόμενης κατάρρευσης:

▪️ Υπερχρέωση



▪️ Νομισματική υπερπροσφορά



▪️ Συντάξεις χωρίς αντίκρισμα



▪️ Τεχνολογική ανεργία



▪️ Δημογραφική κάμψη



Δεν είναι απλώς μια οικονομική πρόβλεψη. Είναι μια προειδοποίηση για τον δυτικό κόσμο: χωρίς εμπιστοσύνη στο νόμισμα και χωρίς παραγωγική μεσαία τάξη, δεν υπάρχει κοινωνικό συμβόλαιο. Όταν ο εργάτης δεν μπορεί να στηρίξει τον συνταξιούχο, και το δολάριο τυπώνεται σαν φυλλάδιο, το σύστημα σπάει.

Ο Davidson διαβλέπει την επόμενη φάση: λαϊκισμός, πολιτικός αυταρχισμός και κοινωνική αναστάτωση. Οι άνθρωποι θα ζητήσουν σωτήρες, γιατί η αβεβαιότητα γεννά φόβο.

Δεν γράφει για να φοβίσει. Γράφει για να ξυπνήσει.



💡 Προτείνει καταφύγια: χρυσό, ενέργεια, τεχνολογία, υπεράκτιες αγορές.



🛡️ Και κυρίως: ανεξαρτησία σκέψης και προετοιμασία.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Μην ποντάρεις στο "ιππικό" της Fed για πάντα – Όσο κι αν μοιάζει αήττητο, κάποια στιγμή οι αγορές θα καταλάβουν ότι η νομισματική σωτηρία έχει κόστος.

📌 Διάβασε πίσω από τα νούμερα – Η πραγματική κρίση δεν φαίνεται στους δείκτες, αλλά στη φθορά της εμπιστοσύνης, της δημογραφίας και της μεσαίας τάξης.

📌 Το πιο ισχυρό asset είναι η κρίση σου – Δεν χρειάζεται να προβλέπεις το μέλλον. Αρκεί να καταλάβεις τι δεν δουλεύει πια στο παρόν.

📌 Όταν το πάρτι τελειώνει, μόνο οι νηφάλιοι επιβιώνουν.

🛢️🛢️HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ): Το “free option” που δεν τιμολογείται στη μετοχή

Τα ΕΛΠΕ έχουν μετατραπεί σε κεντρικό παίκτη της ελληνικής ενεργειακής σκακιέρας. Συμμετέχουν σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα blocks: μόνα τους στο Ιόνιο, μαζί με την Energean στα Block 2 & 10, με ExxonMobil σε Δυτική/Νοτιοδυτική Κρήτη, και με την Chevron στα νέα blocks νότια της Κρήτης.



Η στρατηγική τους είναι διττή: από τη μία, επενδύουν στις ΑΠΕ και στην ενεργειακή μετάβαση· από την άλλη, κρατούν το “option” στο φυσικό αέριο, το οποίο θα παραμείνει βασικό καύσιμο για δεκαετίες. Τα projects στην Κρήτη θεωρούνται τα πιο υποσχόμενα γεωλογικά – εάν υπάρξει εμπορική ανακάλυψη, τα ΕΛΠΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας νέας ενεργειακής εξίσωσης για την Ελλάδα.



Σήμερα η μετοχή αποτιμάται με κεφαλαιοποίηση ~3,3 δισ. €, P/E ~5,5–6x και μερισματική απόδοση ~6%. Τα EBITDA κινούνται στα €1,3–1,5 δισ. ετησίως με βασικό μοχλό τα διυλιστήρια. Οι επενδυτές ουσιαστικά δεν δίνουν αξία στα υδρογονανθρακικά projects. Ακόμα και μια μικρή ανακάλυψη (1–2 Tcf) θα μπορούσε να προσθέσει >1 δισ. € στην NAV.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌Τα ΕΛΠΕ αποτελούν αμυντική μετοχή με σταθερά μερίσματα. Τα projects υδρογονανθράκων είναι “free option” με τεράστιο πιθανό rerating.





⚡️📈 ΔΕΗ: Νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης της διοίκησης στην προοπτική της μετοχής, ακόμη και στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης.



🔍 Γιατί έχει σημασία:



➖ Τα buybacks συνήθως θεωρούνται θετικά, καθώς μειώνουν τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία → αυξάνεται η κερδοφορία ανά μετοχή (EPS) και ενισχύεται το μέρισμα ανά μετοχή.

➖ Στην περίπτωση της ΔΕΗ, η απόφαση δεν συνδέεται με αύξηση δανεισμού ούτε με προσπάθεια «μακιγιάζ» των οικονομικών στοιχείων, αλλά με ισχυρή ταμειακή βάση και επιστροφή στην μερισματική πολιτική (2,2% απόδοση μερίσματος για τη χρήση 2022).



📑 Το πρόγραμμα της ΔΕΗ προβλέπει:

Μέγιστο αριθμό μετοχών: 36.927.000

Εύρος τιμής: €2,48 – €29 ανά μετοχή

Συμπεριλαμβάνονται ήδη οι 18.563.971 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία

Διάρκεια: 12/9/2025 – 12/9/2027



➡️ Συμπέρασμα BB:

Η κίνηση της ΔΕΗ ενισχύει την εικόνα μιας εταιρείας που όχι μόνο έχει επανέλθει σε τροχιά κανονικότητας και κερδοφορίας, αλλά δείχνει διάθεση να ανταμείψει με σταθερό τρόπο τους μετόχους της. Σε συνδυασμό με τη μερισματική πολιτική, δημιουργεί ένα πιο ελκυστικό προφίλ απόδοσης για τον επενδυτή.

📈 🪙📉 Gold vs Stocks: Το σημείο καμπής;

🔍 Το γράφημα αποτυπώνει την αναλογία κεφαλαιοποίησης της αγοράς χρυσού προς την αγορά μετοχών των ΗΠΑ από το 1925 έως τον Απρίλιο του 2025. Η σημερινή τιμή έχει επιστρέψει στο ιστορικό διάμεσο επίπεδο (median) του 37,9%, κάτι που είχε να συμβεί από το 2012 — υποδεικνύοντας εν δυνάμει στροφή κατεύθυνσης στις παγκόσμιες αγορές.



🪙 Τι σημαίνει αυτό;



Η χαμηλή σχετική αποτίμηση του χρυσού την τελευταία 20ετία οφειλόταν σε δύο παράγοντες: την έκρηξη των τεχνολογικών μετοχών και την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων.

Πλέον, η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα (πόλεμοι, BRICS, αποδολαριοποίηση), η επιστροφή του πληθωρισμού και η πιο επιθετική νομισματική πολιτική δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τον χρυσό.



📊 Ιστορικά προηγούμενα:



Η δεκαετία του 1970 αποτελεί οδηγό: αυξημένος πληθωρισμός, στασιμοχρεωκοπία και απογοήτευση από τις μετοχές οδήγησαν σε εκρηκτική άνοδο της αξίας του χρυσού.

Παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται και σήμερα: χρέος >100% του ΑΕΠ, υποαπόδοση real yields, «συνθετικά» νομίσματα και ανάγκη για “πραγματικά” αποθετικά assets.



🔍 Τι προεξοφλεί η αγορά;



Αν υπάρξει έντονη διόρθωση στις μετοχές ή «σοκ εμπιστοσύνης» στο fiat σύστημα, τότε η αναλογία Gold/Equities θα μπορούσε να κινηθεί προς τα επίπεδα του 1980 (~150%).



🔍 Πρόβλεψη Black Box:



Αν η αναλογία συνεχίσει να αυξάνεται, τότε:

είτε οι μετοχές θα υποαποδώσουν,

είτε ο χρυσός θα υπεραποδώσει,

είτε και τα δύο.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Επαναξιολόγηση θέσεων σε χρυσό, ειδικά φυσικό και ETFs.

📌 Αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου.

📌 Προετοιμασία για πιθανή ανακατανομή κεφαλαίων αν ξεκινήσει bear market στις μετοχές.

📌 Οι επενδυτές αγνοούν συχνά την "ιστορική πυξίδα".





🏦 Τρ. Κύπρου & 💍 Optima: Μια κοινή αλλά συμπληρωματική πορεία

Οι δύο τράπεζες, αν και διαφορετικού μεγέθους, κινούνται σε παράλληλη χρηματιστηριακή τροχιά. Μέχρι τον Μάιο η Τράπεζα Κύπρου είχε το προβάδισμα, με την Optima να παίρνει τη σκυτάλη στη συνέχεια.

🔹 Τράπεζα Κύπρου

💶 Κεφαλαιοποίηση: 3,3 δισ. ευρώ

🏦 Καταθέσεις 2024: 20,2 δισ. ευρώ

📈 Καθαρά κέρδη 2024: 508 εκατ. ευρώ

📊 Α’ εξάμηνο 2025: 235 εκατ. ευρώ κέρδη

🔹 Optima Bank

💶 Κεφαλαιοποίηση: 1,8 δισ. ευρώ

🏦 Καταθέσεις 2024: 5,2 δισ. ευρώ

📈 Καθαρά κέρδη 2024: 146,2 εκατ. ευρώ

🎯 Στόχος 2025: 160 εκατ. ευρώ κέρδη

💍Συμπέρασμα

Η Κύπρου προσφέρει το μέγεθος, τη σταθερότητα και μια ισχυρή βάση καταθέσεων. Η Optima, πιο «ελαφριά», εμφανίζει εντυπωσιακή αποδοτικότητα, λειτουργώντας ως challenger bank με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

🤝Μαζί δίνουν δύο διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά stories:

🏦 η μία με το βάθος & την ανθεκτικότητα

⚡ η άλλη με την ταχύτητα & την ευελιξία.





📈⛽ Ρεβόιλ: Εκτόξευση μετοχής & νέο τοπίο στα καύσιμα

Η μετοχή της Ρεβόιλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή κούρσα την Παρασκευή, με διψήφια άνοδο. Στην αγορά κυκλοφορεί έντονη φημολογία για επέκταση δραστηριοτήτων μέσω εξαγοράς στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας με ήλιο, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου αναμένονται τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου.

Παράλληλα, η εταιρεία ευνοείται από την κατάργηση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους καυσίμων, το οποίο είχε θεσπιστεί την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

➡️ Πιθανές επιπτώσεις για τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων:

🔹 Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους – Χωρίς ανώτατο όριο, οι εταιρείες μπορούν να ενσωματώνουν αυξημένα κόστη (ενέργεια, μεταφορικά, μισθοδοσία) χωρίς τον κίνδυνο ζημιών.

🔹 Ανάσα για τα νομότυπα πρατήρια – Όσα πιέζονταν από χαμηλά περιθώρια κέρδους, τώρα αποκτούν καλύτερη βιωσιμότητα.

🔹 Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική – Δυνατότητα πιο γρήγορης προσαρμογής στις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών καυσίμων.

➡️Συμβουλές Black Box:

Η αγορά «διαβάζει» ότι η Ρεβόιλ αποκτά ισχυρότερο έδαφος σε ένα περιβάλλον με λιγότερους περιορισμούς και νέες ευκαιρίες διαφοροποίησης.







🚀💻 Performance (ΠΕΡΦ): Στην κόψη για το μεγάλο comeback

Τη Δευτέρα αναμένονται τα αποτελέσματα εξαμήνου της Performance (ΠΕΡΦ), και η αγορά ίσως βρει την αφορμή να ξαναδώσει δυναμική σε μια μετοχή που έχει μείνει… στάσιμη.

🔎 Η εικόνα μέχρι σήμερα

Η μετοχή απέχει σχεδόν 20% από τα ιστορικά της υψηλά (7,40€) που κατέγραψε πριν από έναν χρόνο.

Παρά τα πολύ καλά αποτελέσματα του 2024 (+28% τζίρος, +12% EBITDA, +6% καθαρά κέρδη), στο ταμπλό «πλαγιοκοπείται» λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος.

Valuation: διαπραγματεύεται στις ~17x τα κέρδη, αρκετά φθηνότερα από την Profile (ΠΡΟΦ) στο 31x.

💻 Ο κλάδος πληροφορικής

Μετά την αποχώρηση των Entersoft και Epsilon Net, το ΧΑ έχασε δύο κορυφαίες εισηγμένες και ο κλάδος συρρικνώθηκε σε αξία. Οι Quest και Intracom έχουν πολυκλαδικό χαρακτήρα, αφήνοντας την ΠΕΡΦ σε έναν «ορφανό» χώρο που μπορεί να την αναδείξει ως σημείο αναφοράς.

📈 Τεχνική εικόνα

Η μετοχή έχει βελτιωμένη εμπορευσιμότητα (περ. 20.000 τεμ. ημερησίως), αλλά υποφέρει από αδράνεια.

Κρίσιμο σημείο: κατοχύρωση των 6,50–6,60€ → ανοίγει δρόμο για κίνηση προς τα 9€.

Ο χαρακτήρας της παραμένει επιθετικός, με δυνατότητα έντονης αντίδρασης αν τα νούμερα «πείσουν» θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές για επανατοποθετήσεις.





➡️ Συμπέρασμα BB



Η ΠΕΡΦ μπαίνει σε καίρια καμπή: δεν είναι «ακριβή», έχει δυναμική, και με ένα ισχυρό εξάμηνο μπορεί να βρει τη θέση που της αναλογεί στον orphaned κλάδο πληροφορικής του ΧΑ.





🚀📈 ΠΡΟΦ vs ΠΕΡΦ: Η μάχη του momentum

Όσο για την ΠΡΟΦ, η μετοχή δείχνει πιο «ζωντανή» στο ταμπλό. Το σήμα αγοράς που ενεργοποιήθηκε από τα 6,60€ παραμένει ενεργό, με το τεχνικό της στήσιμο να «δείχνει» προς μια απόπειρα για τα 9,00€.

Σε επίπεδο αποδόσεων από την αρχή του έτους, η ΠΡΟΦ υπερτερεί ξεκάθαρα της ΠΕΡΦ με +38% έναντι +9%. Ωστόσο, και οι δύο μοιάζουν να έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την ΙΛΥΔΑ, η οποία έχει αναδειχθεί σε «πρωταθλήτρια» με εκρηκτική άνοδο +150% στο ίδιο διάστημα.

Παρά τις καλές αυτές επιδόσεις, αν συγκρίνουμε με την ιστορική συμπεριφορά τους, τόσο η ΠΡΟΦ όσο και η ΠΕΡΦ μοιάζουν να κινούνται πιο συντηρητικά, αφού κατά το παρελθόν είχαν συνηθίσει τους επενδυτές σε υπερκέρδη.

➕ Στα θετικά, οι ισχυρές ροές από τα πακέτα στήριξης που αναμένεται σταδιακά να ενισχύσουν τους τζίρους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν τον δρόμο για πιθανές συνέργειες υπεραξίας στον κλάδο.

⚡ Συμπέρασμα: η ΠΡΟΦ έχει momentum, αλλά η ΙΛΥΔΑ κρατά τα πρωτεία σε «ταχύτητα»∙ η ΠΕΡΦ δείχνει αδικημένη στις αποτιμήσεις.









🔥📊 JP Morgan: Η μεγάλη επιστροφή των τραπεζών

Οι αναλυτές της JP Morgan βλέπουν την «επιστροφή στην κανονικότητα» των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) ως τον βασικό καταλύτη που θα οδηγήσει ψηλότερα τις ελληνικές τράπεζες.

🏦 Ανά τράπεζα

🔹 Alpha Bank → ήδη από το β’ τρίμηνο 2025 σε ανάκαμψη · προβλέπεται +6% το 2026 (1,741 δισ. €) & +13,2% το 2027 (1,858 δισ. €).

🔹 Eurobank → επιστροφή από το γ’ τρίμηνο · +2,3% το 2026 (2,601 δισ. €) & +7% το 2027 (2,722 δισ. €).

🔹 Εθνική → σταθεροποίηση & +1,8% το 2026 (2,189 δισ. €) · +7,5% το 2027 (2,313 δισ. €).

🔹 Πειραιώς → πιο «ευαίσθητη», αλλά σε τροχιά ανόδου · +1,35% το 2026 (1,969 δισ. €) & +7,1% το 2027 (2,080 δισ. €).

📌 Το βασικό σενάριο: DFR στο 1,75% έως τέλη 2026 → σταθερό περιβάλλον για τον κλάδο.

📈 Το ελληνικό πλεονέκτημα

✔️ Πιστωτική επέκταση +11% μέχρι Ιούλιο 2025 (έναντι μόλις 3% στην Ευρώπη).

✔️ Προβλέψεις για CAGR ενήμερων δανείων ~8% (έναντι 3%-5% για ευρωπαϊκές τράπεζες).

⚡ BB επιμέλεια:

Η Alpha και η Eurobank εμφανίζουν ταχύτερη δυναμική στην ανάκαμψη των NII, ενώ Εθνική και Πειραιώς ακολουθούν με πιο σταθερό βηματισμό. Η ισχυρή ζήτηση για δάνεια και το σταθερό επιτοκιακό περιβάλλον δίνουν νέο κύκλο κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες.

➡️ Συμβουλή Black Box:

Οι επενδυτές βλέπουν ότι η πίστωση στην Ελλάδα «τρέχει» τριπλάσια από την Ευρώπη. Το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι η αξιοποίηση αυτής της υπεροχής.

📉🇬🇷 Wood & Co: Η Ελλάδα στο δρόμο για χρέος 101,3% το 2030

Η Wood & Co εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού χρέους, εκτιμώντας πως θα μειωθεί στο 101,3% του ΑΕΠ το 2030, έναντι κυβερνητικής πρόβλεψης για 120%.

🔹 Από το 212,8% στο 152,5%

Το χρέος που εκτοξεύθηκε στο 212,8% το 2021, ήδη έχει υποχωρήσει στο 152,5% του ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο του 2025. Η κυβέρνηση στοχεύει στο 149,1% στο τέλος του έτους, ενώ η Wood προβλέπει ακόμη χαμηλότερα: 144,2% το 2025 και 134,5% το 2026.

🔹 Στήριξη από πλεονάσματα & διαχείριση

Η μείωση δεν οφείλεται μόνο στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και στη στρατηγική διαχείριση:

Αποθεματικά 42,6 δισ. € (17,5% ΑΕΠ), υπερ-αρκετά για τις φετινές ανάγκες (15,3 δισ.).

Σχέδιο πρόωρης εξόφλησης του Greek Loan Facility (GLF) έως το 2031, 10 χρόνια νωρίτερα.

🔹 Σύνθεση χρέους – ασπίδα σταθερότητας

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά δανεισμό από θεσμούς (108,6% ΑΕΠ) και λιγότερο από τις αγορές (40,9% ΑΕΠ).

Κύριοι πιστωτές:

EFSF: 31,25%

ESM: 14,8%

GLF: 7,8%

🔹 Ανανέωση εμπιστοσύνης

Η συμμετοχή ξένων επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα ανέβηκε στο 20% το α΄ τρίμηνο 2025, από μόλις 11% το 2023.

➡️ Το μήνυμα της Wood είναι σαφές: η Ελλάδα όχι μόνο επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά έχει αποκτήσει και αξιοπιστία στις αγορές.

⚙️🏭 Viohalco: Η “κρυμμένη” αξία

Η περίπτωση της Viohalco αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα holding που διαπραγματεύεται με τεράστιο discount σε σχέση με την πραγματική αξία των συμμετοχών της.

📊 Βασικά δεδομένα:

Η κεφαλαιοποίηση της Viohalco: 1,75 δισ. ευρώ

Συμμετοχή 79,8% στην Cenergy: αξία 1,85 δισ. ευρώ

Δηλαδή, μόνο η Cenergy αποτιμάται υψηλότερα από ολόκληρο τον όμιλο!

Στην εξίσωση δεν έχουν προστεθεί ακόμη οι λοιπές θυγατρικές (ElvalHalcor, Etem Gestamp, Sovel κ.ά.), οι οποίες επίσης έχουν σημαντική αξία.

🔎 Το discount:

Με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις, η Viohalco εμφανίζει έκπτωση 71% έναντι της αθροιστικής αξίας των συμμετοχών της. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αγορά τιμολογεί μόνο ένα μέρος της πραγματικής αξίας, αφήνοντας τεράστιο περιθώριο για re-rating.

⚡ Πιθανοί καταλύτες:

Ενίσχυση visibility μέσω περισσότερων spin-offs/ξεχωριστών εισαγωγών.

Σταθερή άνοδος Cenergy και ElvalHalcor, που ήδη προσελκύουν διεθνή funds.

Ενεργότερη επικοινωνία με επενδυτές (IR strategy).

Πιθανές κινήσεις M&A ή στρατηγικών συνεργασιών.

💡Στην παρούσα φάση, η μετοχή της Viohalco μοιάζει με “Cenergy με δωρεάν option” σε όλες τις υπόλοιπες βιομηχανικές δραστηριότητες του ομίλου.

➡️ Συμβουλές Black Box – Viohalco

📌 Μην κοιτάς μόνο την “μαμά” μετοχή → Αναλύοντας τις θυγατρικές ξεχωριστά, θα δεις πού κρύβεται η πραγματική αξία. Η αγορά συχνά τιμωρεί τα holding, δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες.

📌 Cenergy ως καταλύτης → Η δυναμική της Cenergy σε ενεργειακά έργα (διασυνδέσεις, καλώδια, ΑΠΕ) λειτουργεί σαν “μαγνήτης” διεθνών funds. Η ισχυρή της πορεία μπορεί να “ξεκλειδώσει” την υποτίμηση της Viohalco.

🔥 💰🫧 Το καλοκαίρι των IPO – Ευκαιρία ή νέα φούσκα;

Η Wall Street ζει ένα από τα πιο «καυτά» καλοκαίρια της τελευταίας δεκαετίας στις δημόσιες εγγραφές (IPO). Ονόματα όπως Figure Technology Solutions, Klarna, Circle Internet Group, Figma, Bullish, Miami International και Heartflow μπήκαν στο ταμπλό με εκρηκτικές αποδόσεις την πρώτη ημέρα – συχνά με διψήφια ποσοστά ανόδου.

⚠️ Όμως, όπως συμβαίνει πάντα με τις μεγάλες «γιορτές» των αγορών, ο ενθουσιασμός κρύβει και παγίδες:

Πολλές μετοχές έχασαν γρήγορα μέρος των κερδών τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Nasdaq βρίσκεται ξανά σε ιστορικά υψηλά, με αρκετές νέες εταιρείες χωρίς σταθερή κερδοφορία.

Οι συγκρίσεις με τη dot-com φούσκα του 2000 δεν λείπουν.

📊 Ενδεικτικά παραδείγματα:

Figure Technology → +44% στο άνοιγμα, τελική +25% την πρώτη μέρα.

Klarna → +30% στην έναρξη, τελική +15%, αλλά -6,7% την αμέσως επόμενη μέρα.

🇬🇷 Στην Ελλάδα τέτοια ένταση γύρω από IPO δεν έχουμε δει ακόμη, όμως η δίψα των διεθνών επενδυτών για νέες εκδόσεις – ιδιαίτερα στον χώρο της τεχνολογίας – δείχνει ότι η αγορά ψάχνει «νέες ιστορίες» και είναι έτοιμη να ρισκάρει.

➡️ Συμβουλή Black Box:

📌Οι IPOs είναι σαν τη θάλασσα το καλοκαίρι. Όταν είναι ήρεμη, όλοι βουτούν· όταν σηκώσει κύμα, πνίγει τους απρόσεκτους. Οι ευκαιρίες υπάρχουν, αλλά μόνο για όσους ξεχωρίζουν την καινοτομία από τον ενθουσιασμό.





📈💶 ΕΧΑΕ – Ο δεσμός με την Euronext και οι προοπτικές

Το θέμα της εξαγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (ΕΧΑΕ) παραμένει ανοιχτό, ακόμη κι αν «ξεχάστηκε» από την εγχώρια επενδυτική σκηνή. Η σημασία του είναι κρίσιμη:

🔹 άμεσα για την ίδια την εταιρεία και τη μετοχή της,

🔹 έμμεσα για το σύνολο της ελληνικής αγοράς.

Η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει ανταλλαγή μετοχών με την Euronext σε αναλογία 1:20. Η ENXB κινείται στα ιστορικά της υψηλά, και το τελευταίο τετράμηνο «χωνεύει» το προηγηθέν 18μηνο ισχυρό ράλι.

📍 Η σταθερή παραμονή της ΕΧΑΕ γύρω από τα 7€ ενισχύει τις πιθανότητες θετικής έκβασης, αν και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές. Αν η ανοδική πορεία της Euronext συνεχιστεί, η ελληνική μετοχή δύσκολα θα μείνει ανεπηρέαστη – η άνοδος μοιάζει μονόδρομος.

⚖️ Πέρα όμως από το deal, η ΕΧΑΕ έχει αποδείξει ότι αποτελεί «ασφαλές καταφύγιο» για τους επενδυτές, καθώς ελάχιστοι έχασαν από μακροχρόνια τοποθέτηση στη μετοχή. Σε δύσκολες περιόδους, «έσωσε» χαρτοφυλάκια, κάτι που την καθιστά σταθερή επιλογή είτε προχωρήσει είτε όχι η συμφωνία με την Euronext.

👉 Εν κατακλείδι: το story της ΕΧΑΕ παραμένει ζωντανό. Αν κλείσει η συμφωνία, δημιουργείται νέα υπεραξία. Αν όχι, η μετοχή εξακολουθεί να στηρίζεται στα γερά θεμέλια της σταθερής της λειτουργίας.









🏦💳📲 Viva: Στρατηγική Αναθεώρηση μετά τη Λήξη της Διαμάχης

Η πολυετής δικαστική σύγκρουση ανάμεσα στη WRL (βασικό μέτοχο της Viva) και την JP Morgan μπαίνει οριστικά στο συρτάρι, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας.

🔹 Η JP Morgan απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει στην Ελλάδα κατά των μελών του Δ.Σ. της Viva, σε συνέχεια της απόφασης του αγγλικού δικαστηρίου (Ιούνιος 2025), που έκρινε καταχρηστικές τις αξιώσεις της.

🔹 Η λήξη της τελευταίας περιόδου call option (Ιούλιος 2025) χωρίς καμία κίνηση εξαγοράς από τα δύο μέρη σηματοδότησε την είσοδο σε «Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης» διάρκειας έξι μηνών. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο 2026, με αντικείμενο τον επαναπροσδιορισμό της μετοχικής σχέσης και της στρατηγικής πορείας της Viva.

🔹 Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται η επιχειρηματική ανάπτυξη και η εισαγωγή καινοτομιών που θα ενισχύσουν τη Viva στον ρόλο της ως πρώτης ελληνικής Tech Bank στην Ευρώπη.

Η WRL αναμένει ακόμη την επίσημη διακοπή της αγωγής που έχει καταθέσει η JPM στην Αγγλία εναντίον της, κάτι που η αμερικανική τράπεζα έχει δεσμευθεί εγγράφως να πράξει.

⚡ Συμπέρασμα: Η αποκλιμάκωση της δικαστικής αντιπαράθεσης και η έναρξη διαλόγου ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα φάση σταθερότητας και πιθανής ανάπτυξης της Viva, σε μια περίοδο που οι ελληνικές fintech βρίσκονται στο ραντάρ μεγάλων επενδυτών.



📉🇺🇸 Fed: Από τον «σκληρό» τόνο στην πρώτη μείωση;

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δείχνει να αλλάζει κατεύθυνση στη νομισματική της πολιτική, με την αγορά να «ποντάρει» πλέον σε μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC την Τετάρτη.

🔹 Στην τελευταία συνεδρίαση (Ιούλιος), η Fed διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 4,25%–4,50%, με δύο μέλη (Bowman, Waller) να διαφοροποιούνται υπέρ μείωσης. Ο Πάουελ τότε προειδοποίησε ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και ο πληθωρισμός πιο επίμονος απ’ όσο αναμενόταν, μειώνοντας τις πιθανότητες μείωσης τον Σεπτέμβριο στο 44%.

🔹 Όμως, στο ετήσιο Jackson Hole Symposium, η Fed έστειλε διαφορετικό μήνυμα: ο κίνδυνος από την εξασθένηση της αγοράς εργασίας είναι πλέον μεγαλύτερος από τον πληθωρισμό. Τα νέα στοιχεία το επιβεβαιώνουν — απογοητευτικές προσλήψεις τον Αύγουστο και καθοδικές αναθεωρήσεις σε προηγούμενους μήνες.

🔹 Το σενάριο που «παίζει» περισσότερο είναι μείωση 25 μ.β., παρότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από το 2%. Η πολιτική βούληση φαίνεται να μετατοπίζεται στην προστασία της απασχόλησης.

🔹 Ενδιαφέρον έχει και η πολιτική διάσταση: η Λίζα Κουκ θα συμμετάσχει κανονικά στην ψηφοφορία μετά την απόρριψη της προσπάθειας του Τραμπ να μπλοκάρει την παρουσία της.

➡️ Συμπέρασμα Black Box:

Η Fed φαίνεται έτοιμη να «σπάσει» τον κύκλο της σκληρής ρητορικής. Οι αγορές το ερμηνεύουν ως νέο κύμα ρευστότητας, αλλά η αλήθεια είναι πιο σύνθετη: μια «πρόωρη» στροφή θα μπορούσε να σημαίνει ότι η αμερικανική οικονομία έχει μπει σε φάση κόπωσης.

📉 «Βουτιά» σε νέες άδειες ΑΠΕ

Τα τελευταία δέκα χρόνια εκδόθηκαν πάνω από 110 GW αδειών ΑΠΕ στη χώρα, με κυρίαρχα τα φωτοβολταϊκά (74,4 GW) και τα αιολικά (25,1 GW). Ωστόσο, η δυναμική έχει αλλάξει ριζικά: ενώ είχαν κατατεθεί αιτήσεις για 45,5 GW νέων έργων, φέτος τον Ιούνιο οι αιτήσεις περιορίστηκαν μόλις σε 1,2 GW.

Ακόμα πιο χαρακτηριστική η κατάρρευση στα φωτοβολταϊκά (από 36,3 GW σε 0,05 GW). Η ΡΑΑΕΥ έχει ήδη ανακαλέσει ή «παγώσει» 41,8 GW αδειών, καθαρίζοντας το μητρώο από ανενεργά έργα. Σήμερα παραμένουν σε ισχύ 4.801 άδειες (76,9 GW), εκ των οποίων 15 GW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, άλλα 15 GW έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης και περίπου 50 GW βρίσκονται σε ώριμη φάση αιτήσεων. Το ζήτημα του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου είναι κομβικό: μόλις 19 GW σήμερα, με πρόβλεψη για 30 GW το 2030.

Η εικόνα δείχνει ότι η αγορά αφήνει πίσω το κυνήγι ποσοτήτων και στρέφεται σε ώριμα projects με μεγαλύτερες πιθανότητες υλοποίησης.

☀️ ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στροφή στην πράσινη ενέργεια

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας περνά σε νέα εποχή με δυναμική είσοδο στις ΑΠΕ. Η εταιρεία υλοποιεί φωτοβολταϊκά πάρκα 500 MW, εκ των οποίων τα 400 MW στην Κοζάνη και τα 100 MW στα Φάρσαλα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα 50 MW στην Κοζάνη, με στόχο να ολοκληρωθεί όλο το project σε δύο χρόνια. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ και αφορά 800 MW φωτοβολταϊκών, με πράσινη ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει 278.000 νοικοκυριά. Την κατασκευή έχει αναλάβει η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ με έργα που ξεκινούν από τα 94,9 MW έως το μεγάλο 400 MW στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε πιλοτικό βιομεθάνιο, πράσινο υδρογόνο (GREENH2ORN) και Small Scale LNG, εντάσσοντας τη βιωσιμότητα και την διαφοροποίηση στον πυρήνα της στρατηγικής της.

💧 Αντλησιοταμίευση: Η νέα καρδιά αποθήκευσης

Η ανάγκη αποθήκευσης μακράς διάρκειας φέρνει ξανά στο προσκήνιο την αντλησιοταμίευση. Με την «Δέσμευση του Παρισιού» που υπέγραψαν 14 κορυφαίοι ευρωπαϊκοί φορείς υδροηλεκτρικής ενέργειας μαζί με την Eurelectric και τον IHA, ανοίγει ο δρόμος για έργα 35 GW στην ΕΕ.

Το πακέτο προτάσεων προς την Κομισιόν περιλαμβάνει άρση διπλών τελών δικτύου, απλοποίηση αδειών και ειδική πρωτοβουλία για αποθήκευση, δημιουργώντας σταθερό πλαίσιο για επενδύσεις.

Μέχρι το 2050, το 80% της παραγωγής στην Ευρώπη θα βασίζεται σε μεταβλητές ΑΠΕ (αιολικά–φωτοβολταϊκά), κάνοντας την αντλησιοταμίευση κρίσιμη.

Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ σχεδιάζει έργα σε πρώην λιγνιτωρυχεία (Καρδιά, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη), ενώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή προχωρά με τον σταθμό Αμφιλοχίας (300 MW) και το project στο Αμάρι Κρήτης. Η αποθήκευση εξελίσσεται από «αδύναμο κρίκο» σε κεντρικό πυλώνα της πράσινης μετάβασης.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών





1)Μαθαίνω να σκέφτομαι...



Κύριε Στούπα καλημέρα σας.



Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μέσα από το Black box κάνω τα νηπιακά μου ας πούμε βήματα αν και βαδίζω στα 66 χρόνια της ζωής μου. Μέσα από όλη αυτή την μελέτη της πληροφορίας που προσφέρεται κατάλαβα ότι ποτέ δεν είναι αργά. Κάθε μέρα ανακαλύπτω ότι δεν γνωρίζω τίποτα.



Σας παρακαλώ συνεχίστε να μου δείχνετε το δρόμο της γνώσης.

Να έχετε υγεία για να μπορείτε να δείχνετε σε όσους θέλουν να δουν.



Χίλια ευχαριστώ.



Με σεβασμό και εκτίμηση,



Μπ. Ηλίας



Απάντηση: Αγαπητέ κύριε Ηλία,

Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για τα λόγια σας.

Το γράμμα σας μου θύμισε μια παλιά σοφία: «Είναι καλύτερο να μάθεις σε κάποιον να ψαρεύει, παρά να του χαρίσεις ένα ψάρι». Το Black Box δεν φιλοδοξεί να μοιράζει έτοιμες απαντήσεις∙ φιλοδοξεί να ανοίγει μονοπάτια σκέψης, να προκαλεί ερωτήματα και να καλλιεργεί την κριτική ματιά. Όπως ακριβώς στο ψάρεμα, η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο θήραμα αλλά στη γνώση της τέχνης και στην υπομονή της αναμονής.



2) DEMETRA HOLDINGS PLC ΚΥΠΡΟΣ



Κύριε Στούπα σας χαιρετώ,



Είμαι επενδυτής από την Κύπρο και τακτικότατος αναγνώστης της στήλης σας. Συγχαρητήρια για το εξαιρετικό περιεχόμενο!!!

Δράττομαι της ευκαιρίας να σας επισημάνω ότι ίσως χρήζει να δώσετε μια λεπτομερή ανάλυση για τους απανταχού επενδυτές για την επενδυτική εταιρία DEMETRA HOLDINGS PLC ( https://www.demetra.com.cy/ ) στο Κυπριακό Χρηματιστήριο (κωδικός DEM).



https://www.stockwatch.com.cy/el/news/dimitra-prosvlepontas-se-ghennaiodoro-merisma



Με εκτίμηση,



Α. Νικολαΐδης



