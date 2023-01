Virtual Tour “160 Years of Opel” από την Opel Classic

Το 2022 η Opel γιόρτασε τα 160ά γενέθλι ά της . Για να τιμήσει αυτή την επέτειο, η Opel Classic προσφέρει ένα ξεχωριστό δώρο σε όλους τους θαυμαστές και φίλους της μάρκας, οι οποίοι μπορούν τώρα να μυηθούν στην ιστορία της εταιρείας μέσω του νέου virtual tour "160 YearsofOpel" στο opel.com/opelclassic .

Από την άνεση του σπιτιού τους, οι χρήστες μπορούν να κάνουν ένα εικονικό ταξίδι στην ιστορία της εταιρείας και να απολαύσουν πολυάριθμες σημαντικές στιγμές από τα 160 χρόνια της μηχανικής εξέλιξης της Opel. Κατά τη διάρκεια του εικονικού ταξιδιού τους, έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ποικίλα εκθέματα, από τις πρώτες ραπτομηχανές και τα ποδήλατα "made in Rüsselsheim" μέχρι τον σημερινό κάτοχο του τίτλου "Golden Steering Wheel" Opel Mokka-e 1 – όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

«Το νέο virtual tour δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Η ομάδα πρώτα έπρεπε να αρχειοθετήσει σχολαστικά όλα τα εκθέματα και να τα παρατάξει με ακρίβεια για την κινηματογράφηση, έτσι ώστε οι online επισκέπτες να μπορούν να βλέπουν τα οχήματα από όλες τις πλευρές. Η δίγλωσση περιήγηση “160 Years of Opel” προσφέρει μια εντελώς νέα προοπτική της Opel σε όλους τους επισκέπτες. Πραγματικά αξίζει να κάνετε ένα κλικ και να απολαύσετε το tour» δήλωσε ο νέος Διευθυντής της Opel Classic, Leif Rohwedder.

"160 Years of Opel": Εικονικό ταξίδι από το παρελθόν μέχρι σήμερα

Η νέα περιήγηση 360° μεταφέρει τους επισκέπτες εικονικά στις "ιερές αίθουσες" της Opel Classic Collection στο Rüsselsheim. Εδώ, η μάρκα με σήμα τον κεραυνό στεγάζει έναν πραγματικό θησαυρό από 600 ιστορικά οχήματα, καθώς και 300 άλλα εκθέματα που περιλαμβάνουν από ραπτομηχανές μέχρι κινητήρες αεροσκαφών της Opel. Ανάμεσα τα highlights της περιήγησης "160 Years of Opel" περιλαμβάνονται σύντομες στάσεις στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1860 και στις επόμενες δεκαετίες. Πατώντας στα κίτρινα σημεία πληροφοριών, η Opel Classic αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για τα επιλεγμένα εκθέματα – σύντομες και διασκεδαστικές, όσο και εύστοχες.

Γίνεται αναφορά στα "Wanderjahre Adam Opels" (χρόνια της περιπλάνησης του Adam Opel), καθώς και σε ιστορικά πολύτιμα εκθέματα όπως το "Quintuplet", ένα ποδήλατο με πέντε σέλες πάνω στο οποίο είχαν φωτογραφηθεί οι πέντε γιοι του ιδρυτή της εταιρείας στα τέλη του 19ου αιώνα. Το Patentmotorwagen "System Lutzmann" του 1899, που σηματοδότησε την έναρξη της παραγωγής αυτοκινήτων στο Rüsselsheim, εμφανίζεται επίσης για πρώτη φορά σε εικονικό tour.

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε διάφορα μονοπάτια μέσα στις ιστορικές αίθουσες της Opel Classic. Εκεί θα συναντήσουν πολυάριθμα εμβληματικά μοντέλα και best sellers της Opel, αλλά και καινοτόμα οχήματα που έχουν καταρρίψει ρεκόρ, όπως το Opel Elektro GT. Πριν από πέντε δεκαετίες, αυτό το αυτοκίνητο έδειξε στο Hockenheimring τι μπορεί να επιτύχει ένα όχημα μηδενικών εκπομπών. Η περιήγηση στα 160 χρόνια της ιστορίας της Opel συνεχίζεται με περαιτέρω επαναστατικές εξελίξεις, όπως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα κατάλληλο για καθημερινή χρήση, το Opel Ampera. Το ταξίδι στον χρόνο ολοκληρώνει το αμιγώς ηλεκτρικό Opel Mokka-e, το οποίο κέρδισε το "Golden Steering Wheel 2021"1 χάρη στην αποδοτικότητα και το ξεχωριστό στυλ του.

Η περιήγηση "160 Years of Opel" συμπληρώνει τα Opel Classic online tours που λανσαρίστηκαν με επιτυχία το 2021. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να εξερευνήσουν και να απολαύσουν τις θεματικές ενότητες "Alternative Drives", "Rally Racing", "Roaring Twenties" και "Mobility for Millions".