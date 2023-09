Τι σχέση έχει το Kia EV6 GT με τα eSports;

Στο πιο πρόσφατο βίντεο για την παρουσίαση της συνεργασίας της Kia Europe με το League of Legends EMEA European Championship (LEC), τέσσερις παίκτες βιώνουν τις δυνατές επιδόσεις του Kia EV6 GT για να δουν αν είναι «tilt-proof». Στην ορολογία του gaming, το «tilt» είναι η πράξη του να αναστατώνεσαι και το «tilt-proof» αναφέρεται στη διατήρηση της ψυχραιμίας όταν κάτι δεν σου πάει καλά.

Στο Tilt-Proof Challenge της Kia, ένας επαγγελματίας οδηγός κασκαντέρ οδήγησε γύρω από μια ελεγχόμενη πίστα. Μια σειρά από κάμερες και αισθητήρες μέτρησαν τους καρδιακούς παλμούς των δημιουργών περιεχομένου gaming και παρακολούθησαν τις εκφράσεις του προσώπου τους για τυχόν σημάδια «αντίδρασης» ή αύξησης των συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα μπορούν να προβληθούν κάτω από το hashtag #tiltproofchallenge.

Κανένας παίκτης δεν μπορεί να αποφύγει μια «αντίδραση»

Σε ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, παρουσιάζονται οι streamers @Werlyb, @Carmensandwich, @Broeki και @Romainjacques, το EV6 GT και o όρος «tilt-proof». Οι δυναμικές λήψεις του Kia EV6 GT που συνοδεύονται από έντονες αντιδράσεις, κραυγές και αύξηση καρδιακών παλμών από τους παίκτες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα υψηλής ενέργειας που τονίζεται περαιτέρω από τη δραματική μουσική. Ο Medic, ένας πρώην γιατρός που έγινε caster για το LEC, έχει την εποπτεία, εξηγώντας πώς λειτουργεί το παιχνίδι και προκαλεί τους παίκτες για τις «αντιδράσεις» τους.

Πρώτος για την πρόκληση είναι ο Romain Jacques, ένας Γάλλος δημιουργός περιεχομένου για το Team BDS. Ενώ ξεκινάει ήρεμος, μια ιδιαίτερα έντονη επιτάχυνση τον αναγκάζει να εκστομίσει ένα έντονο επιφώνημα, μετρώντας το ουσιαστικά ως “αντίδραση”. Ακολουθεί ο Daniel Broekmann, Γερμανός streamer για το NNO και το Eintracht Spandau. Όταν το EV6 GT απογειώνεται, τα μάτια του ανοίγουν έντονα και το στόμα του σφίγγει, αποκλείοντάς τον από το παιχνίδι. Ο Χόρχε Καζανόβας, Ισπανός streamer της Team Heretics, προετοιμάζεται για την πρόκληση με ήρεμες ανάσες, όταν η ξαφνική επιτάχυνση του EV6 GT τον κάνει να βγάλει μια κραυγή. Και η Carmen Sánchez, μια άλλη streamer της Team Heretics από την Ισπανία, έχει ίσως την εντονότερη αντίδραση από όλους, γελώντας, ουρλιάζοντας και αναφωνώντας όταν ο οδηγός παίρνει τη στροφή με μια απότομη κίνηση.

Οι τέσσερις παίκτες βγαίνουν από το EV6 GT δείχνοντας ταραγμένοι και λαχανιασμένοι, και το βίντεο κλείνει με μια πρόκληση προς το κοινό: «Τι λέτε; Είστε ανθεκτικοί στην «αντίδραση»;

Οι παίκτες αντιδρούν στην «εμπνευσμένη» πρόκληση

Μετά το γύρισμα, οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν την εμπειρία τους στην συνοδήγηση ενός Kia EV6 GT. «Το ότι η Kia μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω σ΄ αυτή την πρόκληση ήταν απίστευτο. Αυτού του είδους οι ενέργειες στον κόσμο του gaming είναι πολύ εμπνευσμένες και για να είμαι ειλικρινής, το ότι μπόρεσα να μπω σε ένα EV6 GT αναμφίβολα με ώθησε στα άκρα!» είπε η Carmen Sanchez (@Carmensandwich). «Η οδήγηση του KIA EV6 GT είναι μια μοναδική εμπειρία που σε προκαλεί απίστευτα».

«Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ήξερα ότι θα ήταν μια δύσκολη πρόκληση γιατί έχει μεγάλη ταχύτητα, αλλά δεν περίμενα τόσο πολύ», είπε ο Χόρχε Καζανόβας (@Werlyb). «Νομίζω ότι είναι προφανές ότι το Kia EV6 GT έχει να κάνει με τα συναισθήματα, τα οποία είναι ανεξέλεγκτα».

Η διασκεδαστική πρόκληση ενώνει την κουλτούρα του gaming με το Kia EV6 GT

Η ικανότητα να παραμένεις «ήρεμος» είναι μέρος της κουλτούρας του gaming. Σε ένα παιχνίδι που προκαλεί οργή όπως το League of Legends, γίνεται πιο δύσκολο για τους παίκτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Για να ενθαρρύνει τον καλό αθλητισμό, το παιχνίδι εισήγαγε ένα σύστημα όπου οι παίκτες μπορούν να τιμούν τους συμπαίκτες τους επειδή παραμένουν “ήρεμοι”. Το να λαμβάνετε μια τιμή για το ότι είστε «ήρεμοι» δεν είναι μόνο ένδειξη καλής αθλητικής ικανότητας, αλλά και μεγάλη επιβράβευση για τους ίδιους τους παίκτες που δεν εμφανίζουν κάποια «αντίδραση».

Αν και κανένας από τους παίκτες στην πρόκληση της Kia δεν μπόρεσε να αποφύγει την «αντίδραση», όλοι τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τι είναι ικανό να κάνει το Kia EV6 GT. «Αυτή η καμπάνια ήταν η τέλεια ευκαιρία να συνδυάσουμε δύο έννοιες: το tilt-proof, που σχετίζεται με τη συνεργασία μας στο League of Legends EMEA Championship, και το EV6 GT, το World Performance Car μας για το 2023», δήλωσε ο David Hilbert, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Kia Europe. «Προκαλώντας τους συμμετέχοντες να συνοδηγήσουν σε ένα EV6 GT χωρίς να “αντιδράσουν”, πρέπει να δείξουμε πόσο διασκεδαστική και δυναμική είναι η οδηγική εμπειρία του EV6 GT. Το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες “αντέδρασαν” αποδεικνύει τις συναρπαστικές και δυναμικές επιδόσεις του EV6 GT».

Η Kia ως βασικός συνεργάτης του League of Legends EMEA Championship

Τα βίντεο είναι τα πιο πρόσφατα από μια σειρά clips που γιορτάζουν τη συνεργασία της Kia με το League of Legends EMEA Championship (LEC). Οι προηγούμενες καμπάνιες περιλαμβάνουν το «Stay True to Your Lane» καθώς και το #LegendsGoElectric.

Το League of Legends EMEA Championship (LEC) είναι το επαγγελματικό πρωτάθλημα esports League of Legends που διοργανώνεται από την Riot Games στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), στο οποίο διαγωνίζονται δέκα ομάδες. Κάθε ετήσια σεζόν παιχνιδιών χωρίζεται σε τρία τμήματα, χειμώνα, άνοιξη και καλοκαίρι, που αποτελούνται όλα από τρεις εβδομάδες παιχνιδιού τουρνουά στρογγυλής διαδρομής, τα οποία στη συνέχεια ολοκληρώνονται με τουρνουά πλέι οφ μεταξύ των έξι κορυφαίων ομάδων. Στο τέλος της σεζόν, οι ομάδες με τις καλύτερες επιδόσεις προκρίνονται για το ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα League of Legends. Το LEC αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο παιχνιδιού του League of Legends στην EMEA.