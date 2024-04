Τι προσφέρει και πόσο συμφέρει η νέα Mercedes GLB; Δείτε τον επίσημο τιμοκατάλογο

Η νέα, για την ακρίβεια ανανεωμένη Mercedes GLB είναι βέβαιο ότι έρχεται να διεκδικήσει ένα κομμάτι της πίτας των premium SUV βασισμένο ότι τόσο στις όποιες αλλαγές μπορεί κανείς να διακρίνει στη σχεδίασή του, όσο στον αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό της. Και σε αυτό το νέο πιο πλούσιο πακέτο ο εξωτερικός παρατηρητής εντοπίζει εύκολα τις πεντάκτινες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ενώ περνώντας στο εσωτερικό συναντά μια σειρά από ενδιαφέροντα καινούρια «στάνταρ».

Η διπλή οθόνη είναι ένα από αυτά, καθώς ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και μια οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών, ενώ με το πακέτο advantage είναι διαθέσιμες δύο ευρείες οθόνες 10,25 ιντσών στο βασικό εξοπλισμό. Το τιμόνι της τρέχουσας γενιάς που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό είναι επενδυμένο με δέρμα, ενώ κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO. Επιπλέον, για πρώτη φορά διατίθεται ένα θερμαινόμενο τιμόνι για τη γραμμή εξοπλισμού AMG Line.

Περνώντας σε πιο ουσιώδη στοιχεία στεκόμαστε στο σύστημα υποβοήθησης μεγάλης σκάλας φώτων, την κάμερα οπισθοπορείας και το πακέτο USB, όπως και το δερμάτινο τιμόνι και οι εμπρός προβολείς LED. Η γραμμή εξοπλισμού Progressive περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό καθώς επίσης το Πακέτο Στάθμευσης και το Πακέτο Καθρεφτών. Περαιτέρω στοιχεία λειτουργικού εξοπλισμού έχουν συγκεντρωθεί σε πακέτα, τα οποία είναι βασισμένα σε πραγματικές επιλογές πελατών, επιτρέποντας έτσι στους νέους ιδιοκτήτες να διαμορφώσουν εξατομικευμένα τα οχήματά τους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά σχεδίασης, όπως χρώματα, επενδύσεις, διάκοσμος και οι ζάντες.

Τα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας είναι άλλος ένας τομέας ο οποίος έχει ενισχυθεί στη νέα GLB. Χάρη στο ενεργό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης, το αναβαθμισμένο πακέτο υποβοήθησης του οδηγού επιτρέπει πιο άνετο έλεγχο του συστήματος υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας. Επίσης, η επόμενη γενιά του Πακέτου Στάθμευσης υποστηρίζει επίσης τη στάθμευση σε παράλληλες θέσεις με μια προβολή 360 μοιρών για τη στάθμευση με τη βοήθεια κάμερας, ενώ για πρώτη φορά, η Mercedes GLB προσφέρει επίσης την υποβοήθηση ελιγμών ρυμουλκούμενου, η οποία διευκολύνει τους ελιγμούς με την όπισθεν με υποστήριξη από κάμερα. Προϋπόθεση είναι να έχει τοποθετηθεί στο όχημα ο κοτσαδόρος με σύστημα σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου ESP® σε συνδυασμό με το Πακέτο Στάθμευσης με κάμερα 360 μοιρών.

Επιπλέον, η GLB είναι πλέον εξοπλισμένη με την τελευταία γενιά του MBUX. Το στυλ «Classic» παρέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τον οδηγό, ενώ το στυλ «Sporty» εντυπωσιάζει με το δυναμικό στροφόμετρο. Όσοι αρκούνται στο βασικό περιεχόμενο μπορούν να επιλέξουν το διακριτικό στυλ «Discreet». Σε συνδυασμό με τους τρεις τρόπους λειτουργίας Navigation, Assistance και Service και τις 10 διαφοροποιήσεις του ατμοσφαιρικού φωτισμού, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές εξατομίκευσης. Όλες οι προηγούμενες λειτουργίες, όπως Μέσα, Τηλέφωνο ή Όχημα, εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες, ενώ ο χειρισμός τους μπορεί να πραγματοποιείται από την οθόνη αφής ή από τα pad πλοήγησης με το δάχτυλο που υπάρχουν στο τιμόνι. Ενώ για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, η GLB διαθέτει πλέον μία πρόσθετη θύρα USB-C και αυξημένη ισχύ φόρτισης USB, ενώ όλες οι θύρες USB είναι φωτιζόμενες.

Παράλληλα, η ευφυής φωνητική υποβοήθηση της Mercedes-Benz αποκτά περισσότερες δυνατότητες διαλόγου και εκμάθησης χάρη σε online υπηρεσίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν από την εφαρμογή Mercedes me. Το σύστημα μαθαίνει σιγά-σιγά τον οδηγό και απομνημονεύει τις ρυθμίσεις ή τις διαδρομές που κάνει συνήθως. Την κατάλληλη στιγμή, προτείνει εξατομικευμένες λειτουργίες infotainment, άνεσης και οχήματος, προσαρμοσμένες στις συνθήκες οδήγησης. Ασφαλώς, ο οδηγός μπορεί να απορρίψει την πρόταση με τη λειτουργία “Do not suggest now” (Να μην γίνονται προτάσεις τώρα) ή να τη διαγράψει οριστικά με τη λειτουργία “Do not suggest again” (Να μην γίνουν προτάσεις ξανά). Το όχημα απομνημονεύει αυτές τις επιθυμίες του. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ενεργοποίησης ορισμένων ενεργειών χωρίς τη φράση «Hey Mercedes», ενώ η φωνητική υποβοήθηση μπορεί πλέον και να εξηγεί λειτουργίες του οχήματος.

Το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester® προσφέρει πλέον, σε συνδυασμό με την τελευταία γενιά του MBUX, την εμπειρία ήχου Dolby Atmos.

Στον τομέα των συστημάτων κίνησης βλέπουμε ότι η νέα GLB διατίθεται στην Ελλάδα με τέσσερις επιλογές βενζινοκινητήρων και τρεις επιλογές πετρελαιοκινητήρων. Η γκάμα περιλαμβάνει τετρακύλινδρα σύνολα με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT επτά ή οκτώ ταχυτήτων, ενώ οι δύο πιο ισχυορί βενζινοκινητήρες συνδυάζονται με το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC της Mercedes. Αξίζει δε να σημειώσουμε ότι με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων, όλοι οι βενζινοκινητήρες διαθέτουν πρόσθετο ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt. Έχουμε λοιπόν ήπια υβριδικά σύνολα με ηλεκτροκινητήρα που προσφέρει επιπλέον ισχύ 10 kW υποστηρίζοντας την εκκίνηση και συμβάλλοντας σε ταχύτερες επιταχύνσεις. Ο εν λόγω ηλεκτροκινητήρας συνδέεται με ιμάντα με τον βενζινοκινητήρα και παίζει επίσης το ρόλο της μίζας και της γεννήτριας, μπορεί δε να κινήσει περιστασιακά το όχημα επιτρέποντας το σβήσιμο του βενζινοκινητήρα, ενώ ανακτώντας ενέργεια κατά την επιβράδυνση τροφοδοτεί και το «κοινό» ηλεκτρικό κύκλωμα των 12V, αλλά και την μπαταρία των 48V με ηλεκτρική ενέργεια.

Από την πλευρά του ο 2-λιτρος τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας συνδυάζει την ισχύ με την υψηλή αποδοτικότητα καθώς διαθέτει υπερπλήρωση ενός σταδίου με τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας, κυλινδροκεφαλή και ο στροφαλοθάλαμο από ελαφρύ κράμα αλουμινίου και ενσωματώνει τεχνολογίες όπως η επίστρωση NANOSLIDE® της Mercedes-Benz μειώνει την τριβή ανάμεσα στο τοίχωμα του κυλίνδρου και το χαλύβδινο έμβολο, με αποτέλεσμα να μειώνονται η κατανάλωση και οι εκπομπές. Είναι δε διαθέσιμος σε τρία επίπεδα ισχύος και ροπής: από 85 kW (280 Nm) έως 140 kW (400 Nm).

Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας.