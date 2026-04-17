Τι μας φέρνει η εξέλιξη της ηλεκτρικής γκάμας μιας μεγάλης γερμανικής εταιρίας…

Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της ηλεκτρικής γκάμας της Volkswagen σηματοδοτεί το λανσάρισμα του Volkswagen ID.3 Neo, που πραγματοποιεί τώρα την παγκόσμια πρεμιέρα του, με μια συνολική αναβάθμιση που αγγίζει όλους τους βασικούς τομείς: σχεδίαση, εσωτερικό, τεχνολογία και αποδοτικότητα.

Το νέο μοντέλο, που ουσιαστικά αποτελεί τον διάδοχο του ID.3, υιοθετεί μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα, ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία “Pure Positive” της μάρκας. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με ενιαία φωτεινή λωρίδα και φωτιζόμενο λογότυπο, στοιχεία που διαμορφώνουν ένα πιο σύγχρονο και αναγνωρίσιμο «πρόσωπο» για την οικογένεια ID. Παράλληλα, η συνολική εικόνα του αμαξώματος δίνει την εντύπωση ενός χαμηλότερου και πιο δυναμικού αυτοκινήτου, διατηρώντας ταυτόχρονα τον συμπαγή χαρακτήρα της κατηγορίας.

Σημαντικές αλλαγές εντοπίζονται και στο εσωτερικό, όπου η Volkswagen έχει προχωρήσει σε εκτεταμένη αναβάθμιση της ποιότητας και της εργονομίας. Η καμπίνα υιοθετεί πιο καθαρές γραμμές και οριζόντια αρχιτεκτονική, με υλικά καλύτερης υφής και φινίρισμα που προσεγγίζει ανώτερες κατηγορίες. Τα χειριστήρια έχουν επανασχεδιαστεί με γνώμονα τη διαισθητική χρήση, ενώ το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι φέρει επίπεδη διαμόρφωση στο επάνω και κάτω μέρος, ενισχύοντας την αίσθηση σύγχρονου cockpit.

Κεντρικό ρόλο στην εμπειρία του οδηγού έχει το νέο σύστημα infotainment Innovision, το οποίο συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών με κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών. Το σύστημα ξεχωρίζει για τα βελτιωμένα γραφικά και την ταχύτερη απόκριση, ενώ ενσωματώνει και ένα νέο app store, επιτρέποντας την προσθήκη λειτουργιών και υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, το ID.3 Neo έρχεται με αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης, που συνδυάζει αυξημένη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η βελτιωμένη αποδοτικότητα μεταφράζεται σε αυτονομία που φτάνει έως τα 630 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, τιμή που τοποθετεί το μοντέλο σε ανταγωνιστική θέση στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών.

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις ισχύος – 125 kW (170 ίπποι), 140 kW (190 ίπποι) και 170 kW (231 ίπποι) – σε συνδυασμό με τρεις διαφορετικές επιλογές μπαταρίας (με καθαρή χωρητικότητα 50 kWh, 58 kWh και 79 kWh). Οι μικρότερες μπαταρίες υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 105 kW, ενώ η μεγαλύτερη φτάνει έως τα 183 kW, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο παραμονής σε σταθμούς φόρτισης.

Παράλληλα, το μοντέλο ενσωματώνει νέες λειτουργίες που ενισχύουν την καθημερινή χρηστικότητα. Η δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ επιτρέπει την πλήρη επιβράδυνση μέσω ανάκτησης ενέργειας, ενώ η λειτουργία Vehicle-to-Load δίνει τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε εξωτερικές συσκευές, με ισχύ έως 3,6 kW.

Στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης, το ID.3 Neo διαθέτει αναβαθμισμένο Connected Travel Assist, το οποίο πλέον μπορεί να αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται συστήματα όπως Lane Assist και Front Assist. Η νέα γενιά λογισμικού επιτρέπει την περαιτέρω εξέλιξη των λειτουργιών αυτών μέσω ενημερώσεων.

Ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία που ενισχύουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου, όπως head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, σύστημα κάμερας 360 μοιρών, πανοραμική οροφή, καθώς και premium ηχοσύστημα. Επιπλέον, διατίθενται λειτουργίες άνεσης όπως καθίσματα με μνήμη και μασάζ, ενώ υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς ποδηλάτων μέσω ειδικής βάσης στον κοτσαδόρο.

Η εμπορική διάθεση του μοντέλου ξεκινά άμεσα σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, με την προπώληση να ανοίγει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες στις 16 Απριλίου 2026. Στην Ελλάδα, το νέο ID.3 Neo αναμένεται να είναι διαθέσιμο για παραγγελία στις αρχές Μαΐου.