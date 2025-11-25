Πόσο εφικτή είναι η ηλεκτρική επανάσταση στις μεταφορές;

Τον εξηλεκτρισμό των οδικών εμπορευματικών μεταφορών θέλουν να προωθήσουν από κοινού η Volkswagen Group Logistics και η MAN Truck & Bus - και για αυτόν τον σκοπό προσκάλεσαν διεθνείς εταιρείες logistics, φορείς λειτουργίας χώρων φόρτισης, κατασκευαστές σταθμών φόρτισης και πελάτες με εμπειρία στη λειτουργία ηλεκτρικών φορτηγών στο MAN Truck Forum με σύνθημα «Μαζί για τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, μαζί για μηδενικές εκπομπές».

Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά καίριες λύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω της ηλεκτροκίνησης, η Volkswagen Group Logistics και η MAN Truck & Bus κινούνται αποφασιστικά προς τον εξηλεκτρισμό των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Η πρόσφατη διοργάνωση του E-Experience Event στο Μόναχο έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι κορυφαίους logistic operators, παρόχους υποδομών φόρτισης και ειδικούς του κλάδου — στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα: Η εποχή των ηλεκτρικών φορτηγών δεν πλησιάζει… έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες εκπομπών CO₂ στην Ευρώπη, με τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά να αποτελούν τον βασικό ρυπαντή. Όπως επισημαίνει ο Simon Motter της Volkswagen Group Logistics, η μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά υποχρέωση. Και η πιο ώριμη τεχνολογία για αυτό το άλμα είναι —σύμφωνα με τον ίδιο— τα βαρέα ηλεκτρικά φορτηγά μπαταρίας.

Η εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τυποποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φορτία ύψους ενός μέτρου, τα οποία απαιτούν ωφέλιμο χώρο τριών μέτρων για να στοιβαχθούν τρία επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται φορτηγά με πολύ χαμηλό ύψος ζεύξης (γνωστά ως lowliners). Από την παρουσίαση των ηλεκτρικών μοντέλων eTGX και eTGS τον Οκτώβριο του 2023, η MAN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει lowliner eTrucks και μάλιστα με ωφέλιμο φορτίο πλήρως συγκρίσιμο με diesel lowliners, χάρη στο βελτιστοποιημένο βάρος μπαταριών και την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα των 350-400 kW με κτηνώδη ροπή 3000 Nm.

Η MAN Truck & Bus είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων και παρόχων λύσεων μεταφοράς, με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 13,7 δισ. ευρώ (2024). Η νέα γενιά eTruck της εταιρείας δεν υπόσχεται απλώς αυτονομία, αλλά και ευελιξία, χάρη στο αρθρωτό σύστημα μπαταριών με 3 έως 6 συστοιχίες, που επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν τι χρειάζονται περισσότερο: αυτονομία ή ωφέλιμο φορτίο. Ανάλογα με την έκδοση προσφέρεται συνολική ενεργειακή χωρητικότητα έως ~480 kWh για πραγματική αυτονομία από 400 έως 800 km, ανάλογα με το προφίλ μεταφοράς. Kαι φυσικά έχουμε φόρτιση MCS (Megawatt Charging System) έως 750 kW, ικανή να προσφέρει φόρτιση για καθημερινό δρομολόγιο μέσα σε λιγότερο από 45 λεπτά.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, πάνω από το 80% των καθημερινών μεταφορικών εφαρμογών —από μεταφορά εμπορευμάτων μέχρι εργοταξιακές εργασίες— μπορεί ήδη να καλυφθεί από ένα eTruck.

Από τις αρχές του 2025, τα ηλεκτρικά φορτηγά της MAN έχουν διανύσει σε πραγματικές συνθήκες πάνω από 5 εκατ. χιλιόμετρα στους στόλους μεγάλων logistics operators της Ευρώπης. Κάποιοι πελάτες έχουν ξεπεράσει και τα 100.000 χλμ. σε έναν μόλις χρόνο, δίνοντας στην MAN ένα από τα ισχυρότερα proof-of-concept στον κλάδο.

Σήμερα, η εταιρεία έχει συγκεντρώσει περίπου 1.000 παραγγελίες για eTrucks, αριθμός που αυξάνεται σταθερά, σύμφωνα με τον Friedrich Baumann, μέλος του Δ.Σ. της MAN, για να προσθέσει πως «στη Γερμανία, η απαλλαγή διοδίων για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών έχει παραταθεί έως το 2031, κάτι που προσφέρει προβλεψιμότητα στους πελάτες μας. Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται επιπλέον στήριξη μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Επίσης, η ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης απαιτεί περαιτέρω ώθηση — με ταχύτερες εγκρίσεις και ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων».

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον ένα μελλοντικό σενάριο για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αλλά είναι πραγματικότητα με τη Volkswagen Group Logistics και τη MAN Truck & Bus να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιταχύνουν αυτή τη μετάβαση. Και υπάρχουν απτά παραδείγματα όπως αυτό της μεταφορικής εταιρείας Nanno Janssen, που είναι μία από τις επιχειρήσεις που κάνουν ήδη πράξη την ηλεκτροκίνηση. Με 35 ηλεκτρικά φορτηγά στο δρόμο και 15 ακόμη MAN eTGX καθ’ οδόν, ο Nanno Janssen δηλώνει ότι «οι διεθνείς μεταφορές με ηλεκτρικά φορτηγά είναι ήδη εφικτές».

Ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών δεν μπορεί να γίνει χωρίς συντονισμένη δράση: υποδομές φόρτισης, οικονομικά κίνητρα, τεχνολογία και εμπιστοσύνη στον εξοπλισμό πρέπει να συμβαδίζουν. Και όπως απέδειξε το E-Experience Event ο κλάδος αρχίζει να μιλάει την ίδια γλώσσα.