Ποντάροντας στο μέλλον…

Στο πλαίσιο του Japan Mobility Show 2025, η Nissan αποκάλυψε μια επιλεγμένη γκάμα μοντέλων, κυρίως για την αγορά της Ιαπωνίας, καθώς επίσης πρωτότυπα και τεχνολογίες που εκφράζουν το όραμα της ιαπωνικής φίρμας για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης και της «έξυπνης» μετακίνησης, όπως επίσης και τη δέσμευσή της για μια πιο καθαρή, συνδεδεμένη και αυτόνομη εποχή στην αυτοκίνηση.

To Japan Mobility Show ξεκίνησε το 2023 ως συνέχεια του Τokyo Motor Show και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα κινητικότητας μιας και αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από «έκθεση αυτοκίνητου». Εδώ παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των οχημάτων και των μέσων μεταφοράς, αντικατοπτρίζοντας την αλλαγή στην έννοια της κινητικότητας — ηλεκτροκίνηση, διασυνδεσιμότητα, μικρο-κινητικότητα, λύσεις για πόλεις. Ταυτόχρονα αποτελεί και μια πλατφόρμα όπου εταιρείες, τεχνολογικοί πάροχοι και start-up μπορούν να παρουσιάσουν και να δημιουργήσουν συνεργασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο και παίζοντας εντός έδρας, η Nissan αποκάλυψε μια επιλεγμένη γκάμα μοντέλων (δείτε εδώ το σχετικό video), σχεδιασμένη για να ενισχύσει τη νέα προϊοντική στρατηγική της σύμφωνα με το πρόγραμμα Re:Nissan. Μέσω του τελευταίου, η Nissan διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας, εστιάζοντας σε καινοτόμα προϊόντα, έξυπνες τεχνολογίες και οδηγική εμπειρία. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τη βούληση της μάρκας για συνεχή εξέλιξη, ικανοποίηση των πελατών και βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο στην Ιαπωνία όσο και διεθνώς. Αυτό σημαίνει ανανέωση βασικών μοντέλων, είσοδο σε νέες κατηγορίες και παρουσίαση οχημάτων που κερδίζουν του οδηγούς και αναδεικνύουν τον συνδυασμό κληρονομιάς και τεχνολογίας της Nissan. Μαζί με τα πρόσφατα λανσαρίσματα του νέου LEAF, του Roox Kei και του ανανεωμένου MY26 Skyline, η Nissan ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά και θέτει βάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Nissan Elgrand, ένα πολυτελές minivan

Για παράδειγμα, το καινούργιο Elgrand, ένα άγνωστο σε εμάς minivan, το οποίο από το ντεμπούτο του το 1997 συνέβαλε στη διαμόρφωση της κατηγορίας των «premium minivan» στην Ιαπωνία, ξεχωρίζοντας για το ευρύχωρο και πολυτελές εσωτερικό του, καθώς και την ευχάριστη οδική του συμπεριφορά. Η τέταρτη γενιά του εξελίσσει αυτή την κληρονομιά, ενσωματώνοντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία της Nissan γύρω από την ηλεκτροκίνηση και παρουσιάζοντας έναν εκλεπτυσμένο σχεδιασμό που αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία και την άνεση των επιβατών.

Με προγραμματισμένο λανσάρισμα στην Ιαπωνία το καλοκαίρι του 2026, το νέο Elgrand υπόσχεται μια ήσυχη, ομαλή και αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης. Ο εξωτερικός του σχεδιασμός ακολουθεί τη φιλοσοφία «Timeless Japanese Futurism», αντλώντας έμπνευση από την παραδοσιακή ιαπωνική τέχνη και αισθητική, επαναπροσδιορίζοντάς την με σύγχρονες τεχνικές, υλικά και τεχνολογίες.

Η μάσκα είναι εμπνευσμένη από το ιαπωνικό μοτίβο Kumiko, που ενσωματώνεται με το φωτιστικό σχέδιο του εμπρός μέρους. Η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει ιδιαίτερες αποχρώσεις όπως το Fuji Dawn — εμπνευσμένο από την ανατολή του ήλιου στο όρος Φούτζι — και το Shigoku, ένα βαθύ κόκκινο-μοβ που συμβολίζει την κομψότητα και την ευγένεια.

Η Nissan ισχυρίζεται πως η καμπίνα αποπνέει την ατμόσφαιρα ενός ιδιωτικού lounge, με τους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν την άνεση των καθισμάτων «zero gravity». Οι δερμάτινες επενδύσεις TailorFit, οι λεπτομέρειες από ξύλο και τα μοτίβα Kumiko στις πόρτες και στα καθίσματα πλαισιώνουν τις διπλές 14,3 ιντσών οθόνες που συνδυάζουν δεδομένα οδήγησης και infotainment, ενισχύοντας την πολυτελή ατμόσφαιρα. Το ίδιο κάνει το προαιρετικό premium ηχοσύστημα Bose 22 ηχείων και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 επιλογές χρωμάτων. Το νέο Elgrand κινείται αποκλειστικά με το υβριδικό σύστημα e-POWER τρίτης γενιάς της Nissan, ενώ είναι το πρώτο μοντέλο στη παγκόσμια γκάμα της Nissan που ενσωματώνει το αναβαθμισμένο σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE. Το σύστημα Intelligent Dynamic Suspension περιορίζει την κλίση του αμαξώματος και διατηρεί το όχημα σταθερό, εξασφαλίζοντας ακόμη πιο ομαλή και άνετη οδήγηση.

Το νέο Elgrand διαθέτει επίσης το τελευταίο ProPILOT, που για πρώτη φορά υποστηρίζει οδήγηση χωρίς χρήση χεριών σε ταχύτητες έως 50 km/h. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη και η έκδοση ProPILOT 2.0, προσφέροντας οδήγηση χωρίς χέρια σε αυτοκινητόδρομους, καθώς και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας.

H επιστροφή του θρυλικού Patrol

Μαζί με το νέο Elgrand, το θρυλικό Patrol θα φτάσει στην Ιαπωνία στις αρχές του 2027. Το πολυτελές και δυναμικό SUV σηματοδοτεί την επιστροφή της μάρκας σε μια κατηγορία στην οποία δεν συμμετείχε από το τέλος της παραγωγής του Safari το 2007.

Η άφιξη του Patrol αναδεικνύει τη δέσμευση της μάρκας για οχήματα που συνδυάζουν δύναμη, αντοχή και προηγμένη τεχνολογία, ικανά να κατακτούν τα ποικίλα εδάφη. Με αυτό το μοντέλο, η Nissan ενισχύει τη θέση της στην κατηγορία των SUV, και αποδεικνύει ότι προσφέρει οχήματα που εμπνέουν εμπιστοσύνη, τόσο σε περιπέτειες εκτός δρόμου όσο και σε άνετες διαδρομές μέσα στην πόλη.

Η ώρα της ανανέωσης για το Ariya

Το ανανεωμένο ηλεκτρικό crossover Ariya αναμένεται στην Ιαπωνία εντός του έτους, με πιο εκλεπτυσμένο εξωτερικό σχεδιασμό, σύστημα infotainment με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) και βελτιωμένη ανάρτηση, για ακόμη μεγαλύτερη άνεση.

Όπως και το νέο LEAF, το ανανεωμένο Ariya ενσωματώνει τεχνολογίες που υποστηρίζουν το όραμα της Nissan για έξυπνη κινητικότητα και προάγουν ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον – προωθώντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα.