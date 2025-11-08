Ποιος είναι ο νέος διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Hyundai Ευρώπης;

Η Hyundai Motor Europe ανακοίνωσε ότι στις αρχές Οκτωβρίου 2025 ο Wolfgang Würth ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας αναφερόμενος απευθείας στον Xavier Martinet, President & CEO της εταιρείας.

Ο Wolfgang Würth εντάχθηκε στο δυναμικό της Hyundai Motor Europe στη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας όντας υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της Hyundai, που θα αφορά στις Δημόσιες Σχέσεις, στην επικοινωνία των προϊόντων και στην εταιρική επικοινωνία της μάρκας στην Ευρώπη.

Ο Würth φέρει πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στο marketing και την επικοινωνία στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει digital marketing, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη στρατηγική της μάρκας κατέχοντας ανώτερους ρόλους με περιφερειακές και διεθνείς αρμοδιότητες σε οργανισμούς, όπως η Mercedes-Benz AG και, πιο πρόσφατα, η smart Europe GmbH. Είναι κάτοχος Executive MBA από το Πανεπιστήμιο του St. Gallen και το ETH Zurich

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Hyundai, το πάθος του για την ασφαλή κινητικότητα και την τεχνολογική καινοτομία, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση της Hyundai ως καινοτόμου παράγοντα στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας.

«Είναι τιμή μου που εντάσσομαι στην Hyundai, μια μάρκα προόδου, με μοναδική φιλοσοφία σχεδιασμού και καινοτόμες τεχνολογίες. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τις ταλαντούχες ομάδες της εταιρείες για να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία της μάρκας και να εμπνεύσουμε τους πελάτες μας σε όλη την ήπειρο.» δήλωσε ο Wolfgang Würth.

Ως μέλος της ηγετικής ομάδας της Hyundai Motor Europe, ο Würth θα ηγείται της ομάδας Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας και θα αναφέρεται απευθείας στον κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe, με τον τελευταίο να αναφέρει «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Wolfgang στην ομάδα. Με την εκτεταμένη γνώση και εμπειρία του στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και την αποδεδειγμένη ικανότητά του να δημιουργεί συναρπαστικές αφηγήσεις, ο Wolfgang θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση της μάρκας μας. Η εμπειρία του θα είναι θεμελιώδης καθώς επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και συνεχίζουμε να επαναπροσδιορίζουμε την κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη».