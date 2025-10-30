Ποιο αυτοκίνητο έκανε ρεκόρ «βγάζοντας» 2.831 km με ένα ρεζερβουάρ diesel

Ένα μεγάλο οικογενειακό μοντέλο, κινούμενο από ένα 2-λιτρο κινητήρα diesel 150 ίππων κατάφερε να μπει στο Guinness World Records καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», αφού διένυσε 2.831 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα πετρελαίου.

Η Skoda απέδειξε πως το diesel δεν έχει αντίπαλο αν πρόκειται για οικονομία σε ανοιχτό δρόμο και ταξίδι, κερδίζοντας μάλιστα θέση στο Guinness World Records. Συγκεκριμένα, το Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα πετρελαίου.

Το Superb που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη αυτού του ρεκόρ είναι ίδιο με το μοντέλο παραγωγής, που σημαίνει ότι φέρει έναν κινητήρα 2-λιτρο TDI κινητήρα απόδοσης 150 PS και 360 Nm ροπής συνδυασμένο με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Στο τιμόνι του Skoda Superb του ρεκόρ βρέθηκε ο πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC), Miko Marczyk, ο οποίος γέμισε το ντεπόζιτο χωρητικότητας 66 λίτρων diesel, ξεκινώντας στις 5 Μαρτίου 2025 από τη γενέτειρά του, το Λοτζ της Πολωνίας. Περνώντας από τη Γερμανία και το Παρίσι, πριν επιστρέψει στις 7 Μάρτίου στην Πολωνία μέσω Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας, ο Miko Marczyk κατάφερε να σημειώσει μέση κατανάλωση 2,61 lit./100 km (σχεδόν τη μισή από τα 4,8 lit./100 km κατά WLTP, που ανακοινώνει η Skoda για το συγκεκριμένο μοντέλο), ενώ στη Γαλλία χάρη στον ευνοϊκό άνεμο, έπεσε έως και τα 2,21 lit./100 km.

Ο Miko Marczyk έκανε περίπου 20.000 km πίσω από το τιμόνι για να γνωρίσει το αυτοκίνητο πριν καν ξεκινήσει την επίσημη προσπάθεια. Επέλεξε να κρατήσει τις εργοστασιακές 16άρες ζάντες με ελαστικά χαμηλής αντίστασης για μειωμένη τριβή κύλισης, ωστόσο έκανε χρήση των ελατηρίων Sportline, που χαμηλώνουν το ύψος κατά 15mm, προς όφελος της αεροδυναμικής.

Η ταχύτητα κυμαινόταν γύρω στα 80 km/h, σημείο όπου ο κινητήρας λειτουργεί στο βέλτιστο εύρος απόδοσης. Ο Marczyk χρησιμοποίησε αποκλειστικά Eco mode, ενώ οδηγούσε ήρεμα και κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα, ώστε να προστατεύεται από τους αντίθετους ανέμους.

Σύμμαχος στην προσπάθειά και τελικά στην επίτευξη του ρεκόρ υπήρξε και το συνοδευτικό αυτοκίνητο λίγα χιλιόμετρα μπροστά, το οποίο τον ενημέρωνε για ανηφόρες, κατηφόρες, κάμερες διοδίων και εναλλαγές ταχύτητας, ώστε να μεγιστοποιεί την αδράνεια του Superb και να περιορίζει τις επεμβάσεις στο γκάζι.

Στόχος της Skoda και του Marczyk είναι ένα νέο ρεκόρ 3.000 km με ένα ντεπόζιτο, με τον Πρωταθλητή οδηγό να πιστεύει πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αν χρησιμοποιηθεί premium ντίζελ και στη διαδρομή αποφύγουν ανηφορικά κομμάτια και χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε κάθε περίπτωση, το Superb παραμένει σημείο αναφοράς για το Value for Money χαρακτήρα του στην κατηγορία, συνδυάζοντας κορυφαία άνεση, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης – επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πιο ολοκληρωμένου grand touring μοντέλου στην κατηγορία του.

Στην ελληνική αγορά, το νέο Skoda Superb διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης mild-hybrid από 46.950 ευρώ, σε diesel από 52.950 ευρώ, ενώ στην κορυφαία έκδοση εξοπλισμού Laurent & Klement με κινητήρα Diesel απόδοσης 150 ίππων και το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο DSG η τιμή διαμορφώνεται στα 57.950 ευρώ.