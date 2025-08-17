Το πιο προσιτό Jeep έγινε ακόμα πιο προσιτό

Mε νέες τιμές σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού και συστήματος κίνησης είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα το Avenger και ως αποτέλεσμα το μικρότερο σε διαστάσεις και πιο προσιτό μοντέλο της Jeep είναι διαθέσιμο από 22.990 ευρώ.

Το Jeep Avenger, το μικρότερο και πιο προσιτό μοντέλο της θρυλικής αμερικάνικης μάρκας Jeep, προσφέρεται πλέον στη χώρα μας με επιπλέον έκπτωση 1.000 ευρώ. Έτσι, το Jeep Avenger έχει νέα εισαγωγική τιμή 22.990 ευρώ για την έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης των 100 ίππων και 25.990 ευρώ για την υβριδική e-Hybrid με τους 110 ίππους και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων.

Αμφότερες οι τιμές αφορούν στο επίπεδο εξοπλισμού Longitude που ενδεικτικά περιλαμβάνει κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ψηφιακό πίνακα οργάνων, ζάντες αλουμινίου, προβολείς LED, καθώς και καθρέφτες με ηλεκτρική ρύθμιση και θέρμανση. Επιπλέον, το «παρών» δίνουν όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης (αυτόνομο φρενάρισμα, διατήρηση στην λωρίδα κίνησης, αναγνώριση κόπωσης οδηγού, αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ) καθώς και το Selec-Terrain για την προσαρμογή του αυτοκινήτου σε όλες τις συνθήκες.

Στο ακόμα υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού Altitude, η νέα τιμή διαμορφώνεται στις 26.190 και 28.690 ευρώ για τον κινητήρα βενζίνης και το e-Hybrid αντίστοιχα. Σε σχέση με το Longitude, υπάρχουν παραπάνω στοιχεία, όπως ενεργό cruise control, κάμερα οπισθοπορείας με drone view, ενεργοποίηση κινητήρα χωρίς κλειδί, προβολείς ομίχλης, αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων και αυτόματος κλιματισμός.

Το Jeep Avenger είναι διαθέσιμο και ως αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή που ξεκινάει από τις 28.400 ευρώ με την κρατική επιδότηση, δίνοντας σε κάθε υποψήφιο αγοραστή τη δυνατότητα να βρει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες του. Πρόσφατα δε, η γκάμα ολοκληρώθηκε με την έκδοση 4xe που χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης εξασφαλίζει κορυφαίες για την κατηγορία εκτός δρόμου δυνατότητες και τιμά την παράδοση της θρυλικής off road μάρκας, το όνομα της οποίας χαρακτηρίζει μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι όλα τα Jeep Avenger συνοδεύονται από 4 χρόνια εγγύησης για τα μηχανικά μέρη και από επίσης 4ετή οδική βοήθεια, ενώ στην ηλεκτρική έκδοση η μπαταρία καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 km. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και τις τιμές του νέου Jeep Avenger μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ, ενώ στο συνεργαζόμενο δίκτυο πωλήσεων της μάρκας μπορείτε να το δείτε από κοντά και να το οδηγήσετε.