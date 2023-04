Peugeot 408X και Inception Concept στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης

Η PEUGEOT συνεχίζει το διεθνές λανσάρισμα του νέου 408, παρουσιάζοντας το κινεζικό μοντέλο, το 408X, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινητοβιομηχανίας της Σαγκάης από τις 18 έως τις 27 Απριλίου. Το PEUGEOT INCEPTION CONCEPT, ένα concept car που απεικονίζει το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον, παρουσιάζεται επίσης στη Σαγκάη, για πρώτη φορά στην Ασία.

ΓΟΗΤΕΙΑ: Με το 408X και το PEUGEOT Inception Concept, η μάρκα PEUGEOT επιδεικνύει την πλήρη δημιουργικότητά της στο κοινό της Κίνας.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Το 408X παράγεται στην Κίνα στο εργοστάσιο της PEUGEOT Dongfeng στο Chengdu.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ: Με το PEUGEOT i-Cockpit και τους υβριδικούς κινητήρες, το 408X συνδυάζει τον ενθουσιασμό του οδηγού με την αποδοτικότητα.

Το νέο 408X* είναι ένα από τα αστέρια της 20ής Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Σαγκάης (Auto Shanghai 2023). Μοντέλο με φιλοδοξίες διεθνούς βεληνεκούς, το νέο 408X αποδεικνύει τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών και των μηχανικών της PEUGEOT, οι οποίοι παρέδωσαν, στο κορυφαίο άκρο της κατηγορίας C, μια fastback σιλουέτα που δεν έχει προηγούμενο τόσο στην ιστορία της μάρκας όσο και στη σημερινή παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου. Στην Κίνα και την Ασία, όπως και στην Ευρώπη, το PEUGEOT 408X είναι το πρώτο στο είδος του.

Το PEUGEOT 408X αποτελεί επίσης απόδειξη της αριστείας της μηχανικής PEUGEOT που επικεντρώνεται στην αποδοτικότητα και την έξυπνη ηλεκτροκίνηση με, όπως και στην Ευρώπη, δύο plug-in υβριδικούς κινητήρες, απόδοσης 180 και 225 ίππων, παράλληλα με τον βενζινοκινητήρα PureTech 130 ίππων. Με την τελευταία γενιά του PEUGEOT i-Cockpit, το 408X πυροδοτεί τα συναισθήματα που δημιουργούν οι τεχνολογίες αιχμής που είναι αφιερωμένες στον οδηγικό ενθουσιασμό και την ενστικτώδη χρήση.

Το PEUGEOT 408X παράγεται στο εργοστάσιο της PEUGEOT Dongfeng στο Chengdu, στην κεντρική Κίνα, και έχει ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στη χώρα από τον Ιανουάριο προκαλώντας την περιέργεια και το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού πελατών.

Στην έκθεση Auto Shanghai 2023, η PEUGEOT παρουσιάζει επίσης το PEUGEOT INCEPTION CONCEPT για πρώτη φορά στην Ασία. Το πρωτότυπο που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη CES στο Λας Βέγκας τον περασμένο Ιανουάριο και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην Ευρώπη, αποτελεί μια ρεαλιστική έκφραση του αισιόδοξου οράματος της PEUGEOT για το μέλλον. Με μια εντελώς νέα σχεδιαστική γλώσσα που αναδεικνύει την αιλουροειδή και ελκυστική συμπεριφορά του, το επαναστατικό εσωτερικό του και την υπόσχεση πρωτοφανών οδηγικών αισθήσεων, το PEUGEOT INCEPTION CONCEPT προαναγγέλλει μια νέα εποχή και ενσαρκώνει το όραμα της μάρκας για τα μελλοντικά της ηλεκτρικά οχήματα.

Linda Jackson, CEO of the PEUGEOT brand, spoke at Auto Shanghai 2023: "Το PEUGEOT 408X και το PEUGEOT INCEPTION CONCEPT αποδεικνύουν επακριβώς την ικανότητα της PEUGEOT για καινοτομία και αποτελούν μια λαμπρή απεικόνιση των τριών αξιών της μάρκας: Γοητεία, Συναίσθημα, Αριστεία. Με τη θεαματική σχεδίαση και την γοητεία τους, τα δύο αυτά οχήματα θα αναδείξουν την PEUGEOT υπό ένα νέο πρίσμα που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους Κινέζους πελάτες".

*Το νέο PEUGEOT 408 ονομάζεται στην Κίνα 408X γιατί η γκάμα της PEUGEOT στη χώρα αυτή διαθέτει ήδη μοντέλο το οποίο ονομάζεται 408.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PEUGEOT

Η PEUGEOT είναι μια καινοτόμος, παγκόσμια μάρκα full liner, προϊόντων κορυφαίας ποιότητας. Οι αξίες της είναι η αριστεία, η γοητεία και το συναίσθημα. Με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες, η PEUGEOT πούλησε περισσότερα από 1.200.000 οχήματα παγκοσμίως το 2021, Μετά τον εορτασμό της 211ης επετείου της, η PEUGEOT παρουσιάζει τη νέα της ταυτότητα με ένα έμβλημα που δίνει έμφαση στην προσωπικότητα και τη διαχρονικότητά της. Με το 80% των μοντέλων της σειράς των επιβατικών, και το 100% της αντίστοιχης των επαγγελματικών της οχημάτων, να αποτελείται από ηλεκτροκίνητα μοντέλα, η μάρκα PEUGEOT συνεχίζει την ενεργειακή της μετάβαση. Από το 2022, η μάρκα θα αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) με το υβριδικό Hypercar 9X8.