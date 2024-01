Οκτώ χρόνια ξεγνοιασιά και Chat GPT για τους πελάτες της Peugeot που τρέχει προς την ηλεκτροκίνηση

Την τεχνολογία Chat GPT σε όλη τη γκάμα των επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων της, αλλά και το πρωτοφανές πρόγραμμα "PEUGEOT ALLURE CARE" που καλύπτει όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου έως και 8 χρόνια/160.000km ετοιμάζεται να προσφέρει η Peugeot στους πελάτες της ενισχύοντας παράλληλα τις δράσεις της στην κυκλική οικονομία και στοχεύοντας να προσφέρει μια γκάμα που είναι πλέον 100% εξηλεκτρισμένη.

Σε συνέχεια της παρουσίασης «E-LION DAY» που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, η PEUGEOT παρουσιάζει σήμερα τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τις σημαντικές και διαρθρωτικές δράσεις πίσω από τη φιλοδοξία της.

Η PEUGEOT έχει δεσμευτεί με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα σε έναν ριζικό μετασχηματισμό για να γίνει η κορυφαία μάρκα στην ευρωπαϊκή ηλεκτρική αγορά μέχρι το 2025. Προσφέροντας την ευρύτερη γκάμα EV από κάθε άλλη ευρωπαϊκή mainstream μάρκα, η PEUGEOT στοχεύει να εμπνεύσει τους πελάτες της να γίνουν μέρος αυτής της εξέλιξης, καθιστώντας την κινητικότητα χωρίς εκπομπές ρύπων προσιτή, απλή και ανέμελη.

Το E-LION project βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της PEUGEOT για τη δημιουργία της βιώσιμης κινητικότητας του αύριο. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 360ο μοιρών που υπερβαίνει κατά πολύ την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων και βασίζεται σε πέντε «Ε-πυλώνες»:

Ecosystem: Οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, βασισμένο σε λύσεις STELLANTIS. Experience: Εμπειρία για τον πελάτη, από την αρχή έως το τέλος. Electric: Μια 100% εξηλεκτρισμένη γκάμα μέχρι το τέλος του 2024. Efficiency: Απόδοση, επίτευξη μέγιστων επιδόσεων με ελάχιστη ηλεκτρική κατανάλωση. Environment: Περιβάλλον, ένας στόχος βιωσιμότητας και η δέσμευσή μας να γίνουμε Carbon Net Zero μέχρι το 2038.

12 ηλεκτρικά μοντέλα

Η Peugeot διαθέτει σήμερα μια πλήρη και καινούρια γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων με τα νέα PEUGEOT E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-RIFTER, E-TRAVELLER, E-PARTNER, E-EXPERT, E-BOXER. Το 2024, αυτή η γκάμα των 100% ηλεκτρικών PEUGEOT θα εμπλουτιστεί περαιτέρω με δύο νέα μοντέλα: το E-408 και το E-5008. Με αυτά τα 9 επιβατικά και τα 3 ελαφρά επαγγελματικά μοντέλα, η PEUGEOT θα προσφέρει την ευρύτερη ηλεκτρική γκάμα από οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαίο κατασκευαστή mainstream αυτοκινήτων.

Σημειώστε ότι το 2023, η PEUGEOT ηγήθηκε στην ηλεκτρική κατηγορία Β στην Ευρώπη με τα Ε-208 και Ε-2008, ενώ ταυτόχρονα είναι ο ηγέτης στις πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Επίσης, το 2023, για πέμπτη συνεχή χρονιά, μια ετήσια έρευνα που διεξήχθη από τον οργανισμό YouGov κατέταξε την PEUGEOT ως την αγαπημένη μάρκα αυτοκινήτων του γαλλικού πληθυσμού.

Ο πελάτης στο επίκεντρο

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών, η PEUGEOT δεσμεύεται να προσφέρει αυτονομία στο καλύτερο επίπεδο της αγοράς. Για παράδειγμα, το νέο E-3008 θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, ανακοινώνοντας αυτονομία έως 700 km, ενώ το νέο E-208 εξασφαλίζει στους χρήστες του αυτονομία οδήγησης στην πόλη έως 566 km.

Με το Free2Move Charge, οι πελάτες της PEUGEOT έχουν πρόσβαση σε ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει περισσότερα από 600.000 σημεία, εκ των οποίων πάνω από 77.000 είναι ταχυφορτιστές που προσφέρουν, για παράδειγμα, 100 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά με το νέο E-3008.

Peugeot Allure Care: Εγγύηση έως 8 χρόνια / 160.000 χιλιόμετρα

Έχοντας εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων της, η PEUGEOT προσφέρει στους πελάτες του νέου E-3008 το "PEUGEOT Allure Care" ένα πρόγραμμα που εγγυάται τη φροντίδα των οχημάτων, καλύπτοντας τον ηλεκτροκινητήρα, τον φορτιστή, το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τα κύρια ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη του έως και 8 χρόνια / 160.000km.

Το PEUGEOT Allure Care συμβάλλει στην απόφαση των πελατών να επιλέξουν ένα τελευταίας γενιάς ηλεκτρικό μοντέλο, προσφέροντας τους ξενοιασιά και ανεμελιά.

Το PEUGEOT Allure Care έρχεται να συμπληρώσει την ειδική εγγύηση που προσφέρει η PEUGEOT για όλες τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων της, επίσης διάρκειας 8 ετών/160.000km, καλύπτοντας ολόκληρο το όχημα.

Με το λανσάρισμα της σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, η PEUGEOT είναι η πρώτη ευρωπαϊκή μάρκα που προσφέρει μια τόσο εκτεταμένη κάλυψη σε ένα από τα μοντέλα της.

To ChatGPT ενσωματώνεται στο i-COCKPIT® όλων των PEUGEOT

Η PEUGEOT προσφέρει την τεχνολογία ChatGPT σε ολόκληρη τη γκάμα των επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων της (σε 5 πιλοτικές αγορές πριν από την ευρύτερη ένταξη που θα ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2024). Το πιο γνωστό μοντέλο γενετικής τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται στο PEUGEOT i-Cockpit και γίνεται, μέσω του ψηφιακού βοηθού OK PEUGEOT, ενός πραγματικού συνεργάτη ικανού να απαντήσει σε αμέτρητες ερωτήσεις και αιτήματα για κάθε είδους θέμα.

Μόλις ενεργοποιηθεί ο ψηφιακός βοηθός OK PEUGEOT, αρκεί να θέσετε το ερώτημά σας για να απαντήσει το ChatGPT επαρκώς και ολοκληρωμένα. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, για παράδειγμα, να προτείνει αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφθείτε σε μια πόλη, να τα παρουσιάσει και να σας οδηγήσει εκεί σε συντονισμό με το σύστημα πλοήγησης, αλλά μπορεί επίσης να ζωντανέψει το ταξίδι σας αλληλεπιδρώντας με τους επιβάτες, δίνοντας ελεύθερο πεδίο στη δημιουργικότητά σας.

Η Peugeot και η κυκλική οικονομία

Η δημιουργία ενός πλήρους οικοσυστήματος βασισμένου σε λύσεις STELLANTIS αποτελεί έναν ακόμη πυλώνα του project E-Lion. Ο όμιλος STELLANTIS αναπτύσσει μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας που βασίζεται στα "4R": Remanufacture, Repair, Reuse, and Recycle (Ανακατασκευή, Επισκευή, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση).

Η PEUGEOT αποτελεί μέρος αυτής της προσέγγισης, χρησιμοποιώντας λιγότερα και πιο βιώσιμα υλικά , αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους και εξασφαλίζοντας την ανακύκλωσή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για παράδειγμα, το νέο PEUGEOT E-3008 αποτελείται κατά 23% από ανακυκλωμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων χαλύβων και πολυμερών.

Για να διασφαλίσει την ανακύκλωση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους στην Ευρώπη, η STELLANTIS δημιούργησε τη Sustainera Valorauto, μια κοινοπραξία με την Galloo, έναν ευρωπαϊκό ηγέτη στην ανακύκλωση. Η Sustainera Valorauto προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, μεταξύ των οποίων η συλλογή και αποσυναρμολόγηση των οχημάτων, η ανάκτηση, ανακατασκευή και εμπορία βιώσιμων εξαρτημάτων και η ανακύκλωση των υλικών.

Μια άλλη κοινοπραξία ειδικά αφιερωμένη στην ανακύκλωση μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική έχει συναφθεί από τη STELLANTIS με την Orano, έναν παγκόσμιο επίσης ηγέτη στην ανακύκλωση. Θα χρησιμοποιήσει την καινοτόμο τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα της Orano που επιτρέπει σημαντικό ποσοστό ανάκτησης υλικών από μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Για να μην ξεχνάμε, η επισκευή μπαταριών σε εσωτερικό εργαστήριο της STELLANTIS αφιερωμένο σε αυτή τη δραστηριότητα αποτελεί μέρος των συγκεκριμένων δράσεων μας εδώ και πολλά χρόνια.

Peugeot και εκπαίδευση

Ο άνθρωπος και το περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο του project E-Lion. Μια πρώτη συνεργασία δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2023 με τη γαλλική επιστημονική και εκπαιδευτική ένωση UNDER THE POLE, μία από τις αποστολές της οποίας είναι η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχετικά με τις μεγάλες προκλήσεις της διατήρησης των ωκεανών. Τα οχήματα PEUGEOT BOXER έχουν διατεθεί για τη μεταφορά του εξοπλισμού τους κατά τη διάρκεια των επερχόμενων αποστολών, αλλά και για τη ρυμούλκηση του εκπαιδευτικού τροχόσπιτου UNDER THE POLE σε όλη τη ΓΑΛΛΙΑ για τις δράσεις ευαισθητοποίησης για τους ωκεανούς στο ευρύ κοινό και στα σχολεία.

Σήμερα, η PEUGEOT ανακοινώνει μια δεύτερη συνεργασία για το 2024 με τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση BORN FREE, η οποία εργάζεται για την προστασία των άγριων ειδών και των άγριων τόπων, εμπλέκοντας, εκπαιδεύοντας και ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινότητες ώστε να συνυπάρχουν με τα άγρια ζώα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Με την υποστήριξη και τη δέσμευση της Peugeot, η BORN FREE αναπτύσσει αποτελεσματικές και καινοτόμες στρατηγικές, για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την προστασία της άγριας ζωής και την προστασία των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ασφάλεια όλων".