Ο Sven Schuwirth νέος COO της CUPRA

Ο Sven Schuwirth διορίστηκε νέος COO της CUPRA και θα αναφέρεται απευθείας στον CEO Wayne Griffiths. Ο Schuwirth ανέλαβε τη θέση του την 1 Μαρτίου και διαδέχθηκε τον Antonino Labate ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία με δική του βούληση.

Ο Schuwirth εντάχθηκε στην SEAT S.A. τον Ιούνιο του 2021 ως Head of Digital Business, Corporate and Product Strategy και τους τελευταίους 20 μήνες συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της στρατηγικής προϊόντων της CUPRA και στην επέκταση της μάρκας σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

«Ο Sven Schuwirth είναι ένα ικανό στέλεχος με μεγάλο όραμα για τις μελλοντικές τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δε φοβάται ποτέ να ξεπεράσει τα όρια και υπό την καθοδήγησή του θα ξεκινήσουμε μία νέα εποχή,» είπε ο CEO της CUPRA Wayne Griffiths. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Antonino Labate, έναν από τους πρώτους πιστούς της CUPRA, για τη συμβολή του να γίνει αυτή η μάρκα πραγματικότητα σε μόλις 5 χρόνια. Του εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον», πρόσθεσε.

Ο Schuwirth έχει πορεία μεγαλύτερη των 20 ετών στην αυτοκινητοβιομηχανία με εμπειρία σε τομείς όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και η ψηφιακή στρατηγική, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στον Όμιλο Volkswagen.

Αφού σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μηχανική στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ο Schuwirth εντάχθηκε στην AUDI AG το 1999. Το 2004 διορίστηκε Head of Brand Development and Corporate Identity. Στη θέση του ως Head of Brand Strategy, ήταν υπεύθυνος για τη στρατηγική προϊόντων, χαρτοφυλακίου και επικοινωνίας από το 2008.

Από το 2009 έως το 2016, ο Schuwirth ήταν Head of Brand Development and Digitalization. Το 2019, επέστρεψε στην AUDI AG, μετά από ένα χρόνο στη BMW AG, για να αναλάβει το νεοσύστατο τμήμα «Brand Audi, Digital Business and Customer Experience».