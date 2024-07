Νέο Peugeot 3008: Το SUV των μεγάλων απαιτήσεων σε τιμή που δεν θα πιστεύετε

Η εικόνα μιλά από μόνη της και λέει με πολύ λιγότερες από 1.000 λέξεις το προφανές: το Peugeot 3008 που εν έτει 2024 μπαίνει με χαρακτηριστικά δυναμικό τρόπο στην ελληνική αγορά είναι ένα εντελώς νέο μοντέλο, αποτελώντας τη δεύτερη γενιά ενός από τα καλύτερα Peugeot που κατασκευάστηκαν ποτέ στην ιστορία της γαλλικής εταιρίας. Και είναι όχι απλά καινούριο το Peugeot 3008, είναι και πανέμορφο με το δυναμικό fastback design του να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα διαμορφώνοντας ένα αεροδυναμικό αμάξωμα με πιο αιχμηρό προφίλ και αναδιαμορφωμένο πίσω μέρος που τελικά κάνει τον εκπρόσωπο της Peugeot στην κατηγορία των C-SUV να δείχνει αισθητά πιο σπορ.

Peugeot 3008: το Next Level Fastback SUV

Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό που η Peugeot ονομάζει Next Level Fastback SUV, ένα μοντέλο που έρχεται με ενισχυμένα εκείνα τα premium χαρακτηριστικά που έκαναν τον προκάτοχο του ένα βασικότατο παίκτη της κατηγορίας, καθ’ όλη την διάρκεια της εμπορικής του πορείας και στην Ελλάδα και διεθνώς - έχοντας συνολικά κατακτήσει την καρδιά περισσοτέρων από 1.320.000 οδηγών που το αγόρασαν σε 130 χώρες!

Το ενδιαφέρον είναι ότι η έννοια του Fastback, η οποία είναι συνυφασμένη με το εμφανώς κεκλιμένο πίσω μέρος του 3008 και τη χαρακτηριστική αεροτομή που παίζει διττό ρόλο, και αισθητικό και πρακτικό (συμβάλλοντας στην ευστάθεια στις ψηλές ταχύτητες), δεν έρχεται σε αντίθεση με άνεση και την πρακτικότητα. Γιατί ακόμα και είναι παίκτης του μπάσκετ δεν θα μπορέσεις να διαμαρτυρηθείς για έλλειψη χώρου για το κεφάλι σου στο πίσω κάθισμα – ούτε βέβαια για τα πόδια σου.

Ενώ είτε καθίσεις εμπρός είτε πίσω θα διαπιστώσεις ότι το πραγματικά πανέμορφο εσωτερικό του νέου Peugeot 3008 κυριαρχείται, από τη μια, από την υψηλή ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζει τη γαλλική εταιρία και, από την άλλη, από το Peugeot Panoramic i-Cockpit® με την εντυπωσιακή πανοραμική οθόνη 21’’ που μοιάζει να αιωρείται στο ταμπλό, με το σχετικά μικρό σε μέγεθος τιμόνι να είναι τοποθετημένο χαμηλά και να δίνει στον οδηγό την αίσθηση του πιλότου. Σημειώστε στο σημείο αυτό, ότι το «αεροπορικού» τύπου τιμόνι δεν αποτελεί μόνο αισθητικού χαρακτήρα στοιχείο, αλλά επηρεάζει θεαματικά την ευκολία οδήγησης, καθώς ο οδηγός πραγματοποιεί μικρότερες κινήσεις κατά τους ελιγμούς, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο όταν οι συνθήκες είναι απαιτητικές.

Το νέο Peugeot 3008 δίνει το δικαίωμα της επιλογής

Κάπου εδώ έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για γεγονός ότι το νέο Peugeot 3008 είναι το πρώτο μοντέλο που «χτίστηκε» στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα STLA medium της Stellantis, που πέραν του ότι δίνει τη δυνατότητα για διαμόρφωση ενός πανίσχυρου αμαξώματος στο οποίο έχει γίνει εκτεταμένη χρήση χάλυβα υπερυψηλής αντοχής για μάξιμουμ παθητική ασφάλεια, επιτρέπει και τη διαμόρφωση εκδόσεων με διαφορετικά συστήματα κίνησης.

Βασικό στοιχείο λοιπόν της διαφοροποίησης του νέου Peugeot 3008 σε σχέση και με το απερχόμενο μοντέλο, αλλά και με τον ανταγωνισμό στο σύνολό του, αποτελεί ο πλήρης εξηλεκτρισμός, καθώς τώρα το δημοφιλέστατο γαλλικό SUV προσφέρεται σε τρεις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις: μία εκτεταμένων δυνατοτήτων Hybrid 48V, μία plug in υβριδική με θεαματικά αυξημένη αυτονομία, αλλά και - για πρώτη φορά - σε μία πλήρως ηλεκτρική έκδοση, το Peugeot E-3008. Σε όλες τις περιπτώσεις ο οδηγός απολαμβάνει την άνεση της οδήγησης ενός αυτόματου αυτοκινήτου.

Peugeot 3008 Hybrid

To αυξημένων δυνατοτήτων υβριδικό σύστημα 48V, δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο χειρισμό από την πλευρά του οδηγού, ο οποίος οδηγεί όπως θα οδηγούσε και ένα οποιοδήποτε συμβατικό αυτοκίνητο, προσφέρει όμως την δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης κατά 50% στις καθημερινές αστικές διαδρομές! Και το επιτυγχάνει αυτό συνδυάζοντας έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων/136 ίππων που λειτουργεί σε κύκλο Miller και διαθέτει τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας, με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 hp ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Σημειώστε δε ότι ο βενζινοκινητήρας αποδίδει ισχύ, προσφέροντας έως 20% χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης σε σχέση με έναν θερμικό κινητήρα βενζίνης.

Μικτή Κατανάλωση: 5,4 lt/100km

Εκπομπές Ρύπων: 123 g/km

Peugeot 3008 PLUG-IN Hybrid

Τα καλά δύο κόσμων, αυτού των «συμβατικών» αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες που ανεφοδιάζονται εύκολα στο βενζινάδικο και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτονομίας και του νέου κόσμου των οχημάτων μηδενικών ρύπων με την αθόρυβη λειτουργία και την ευκολία οδήγησης, έρχεται να προσφέρει σε ένα μοναδικό πακέτο το νέο Peugeot 3008 PLUG-IN Hybrid. Η υβριδική αυτή έκδοση του 3008 είναι διαθέσιμη με το GEN2 Plug-In υβριδικό σύστημα κίνησης της εταιρίας που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και αποδίδει συνδυαστική ισχύ 195hp. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε σχέση με το απερχόμενο Plug-In Hybrid σύστημα, διαθέτει μπαταρία διπλάσιας χωρητικότητας (21 kWh) και προσφέρει εντυπωσιακά αυξημένα επίπεδα ηλεκτρικής αυτονομίας: 87 χιλιόμετρα στο συνδυασμένο και 102 χλμ. στον αστικό κύκλο WLTP.

Το Peugeot 3008 Plug-In Hybrid ξεχωρίζει για την αποδοτικότητά του με πιστοποιημένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 0,9 l/100 km και εκπομπές ρύπων που ξεκινούν από 19 g/km CO2 (μικτός κύκλος WLTP). Χάρη δε στο ρεζερβουάρ καυσίμου 55 λίτρων, το Peugeot 3008 Plug-In Hybrid προσφέρει επίσης εκτεταμένη αυτονομία για μεγάλα ταξίδια. Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης για τους εταιρικούς χρήστες αποτελεί το γεγονός της απαλλαγής από τον φόρο εταιρικής χρήσης.

Peugeot E-3008, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 100%

Xάρη στην νέα πλατφόρμα STLA Medium το Peugeot E-3008 περνά στο επόμενο επίπεδο εξηλεκτρισμού για τη γαλλική εταιρία. Βλέπετε, αυτή η καινοτόμος πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την καλύτερη ηλεκτρική απόδοση στην κατηγορία: αυτονομία έως 680 km, εξαιρετικά ταχεία φόρτιση (ανάκτηση αυτονομίας 100 χιλιομέτρων σε 10 λεπτά), οδηγική απόλαυση, αποδοτικότητα και ένα ευρύ φάσμα συνδεδεμένων υπηρεσιών.

Είναι δε το νέο πλήρως ηλεκτρικό Peugeot Ε-3008 διαθέσιμο σε 3 επιλογές που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα οδηγικών απαιτήσεων και μεταφορικών αναγκών, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς: δύο με μπαταρία 73 kWh - το Ε-3008 με 210 ίππους & αυτονομία 527 km και το Ε-3008 Dual Motor AWD με 320 ίππους και αυτονομία 500 km – και μία με μπαταρία 98 kWh - το Ε-3008 long range με 230 ίππους και την εντυπωσιακή αυτονομία των 680 χιλιομέτρων. Πίσω από αυτή την επιτυχία κρύβεται το αυξημένο μεταξόνιο (2,73 m) της πλατφόρμας STLA medium που επιτρέπει την τοποθέτηση της νέας, μπαταρίας “single layer”. Σημειώστε δε ότι οι μπαταρίες αυτές, όπως και συνολικά το Ε-3008, κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία, με την Peugeot να επενδύει συνολικά 50 δις ευρώ στο πρόγραμμα “Dare Forward 2030”.

Πλούσιος και High Tech ο εξοπλισμός

Το νέο 3008 θα διατίθεται σε 2 εκδόσεις εξοπλισμού, ALLURE και GT, με 3 πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού, κάνοντας πιο απλή την επιλογή για τον υποψήφιο αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισμός είναι υπερ-πλούσιος η «βασική» έκδοση Allure περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εσωτερικές επενδύσεις σε συνδυασμό δέρμα – ύφασμα, είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας HD, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, προβολείς και φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, επαγωγικό φορτιστή smartphone, δικτυωμένο σύστημα πληροφόρησης Peugeot i-Connect®, τους διακόπτες αφής i-Toggles με δυνατότητα εξατομίκευσης κ.α.

Σημειώνουμε τέλος ότι το νέο Peugeot 3008 ανεβάζει τη συνδεσιμότητα σε άλλα επίπεδα, δίνοντας τη δυνατότητα απομακρυσμένου & πολλαπλού ελέγχου του οχήματος (πχ. προγραμματισμός φόρτισης) με τη βοήθεια της εφαρμογής my Peugeot app Connectivity, ενώ παράλληλα προσφέρει εφόρου ζωής την υπηρεσία connected services με ασύρματες ενημερώσεις (Over The Air Updates) – κάτι που σημαίνει συνεχή αναβάθμιση των δυνατοτήτων του οχήματος.

Όλα αυτά ξεκινούν από τα μόλις 36.900 ευρώ της όπως είπαμε πλούσιας έκδοσης Allure.

