Νέα μοντέλα και ρεκόρ για την Kia στην Ευρώπη

Η Kia εισέρχεται με επιτυχία σε νέους επιχειρηματικούς τομείς εστιάζοντας στην κινητικότητα με τις συνεργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας συμβάλλουν στην επιτάχυνση των διαπιστευτηρίων βιωσιμότητας της μάρκας. Επιπλέον, η μάρκα επιτυγχάνει νέο ρεκόρ πωλήσεων με το συνολικό μερίδιο αγοράς να φτάνει το 4,8% για το 2022.

Σε ένα ασαφές οικονομικό περιβάλλον που σηματοδοτείται από την πτώση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη, η Kia έχει σημειώσει νέα ρεκόρ τόσο για τις ταξινομήσεις οχημάτων όσο και για το μερίδιο αγοράς το 2022. Η πρόοδός της καθοδηγείται κυρίως από την κυκλοφορία νέων ηλεκτρικών μοντέλων – μέρος της στρατηγικής της να γίνει μια κορυφαία παγκόσμια μάρκα βιώσιμης κινητικότητας.

Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις της Kia στις αγορές της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και του Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχονται στις 542.423 μονάδες, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση 7,9%, σε σχέση με τις 502.677 μονάδες του 2021. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, όπου οι ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά -4,1% το 2022. Τα στοιχεία της Kia ενισχύθηκαν από την αυξανόμενη ζήτηση για τα ηλεκτροκίνητα οχήματά της, η οποία αντιπροσώπευε σχεδόν το ένα τρίτο - 30,9% (176.149) - των ευρωπαϊκών πωλήσεών της το 2022.

Πέρυσι η Kia σημείωσε επίσης αρκετά σημαντικά επιτεύγματα για συγκεκριμένες χώρες. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο η μάρκα πέτυχε μερίδιο αγοράς ρεκόρ 6,2% και ξεπέρασε τις 100.000 πωλήσεις για πρώτη φορά. Περαιτέρω εντυπωσιακά μερίδια αγορών ρεκόρ εξασφαλίστηκαν επίσης στην Πολωνία (8%) και στην Ισπανία (7,8%), ενώ στην Ολλανδία η Kia όχι μόνο έγινε η πιο δημοφιλής μάρκα εισαγόμενων αυτοκινήτων, αλλά η μάρκα αυτοκινήτων με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά με αγορά 9,7%. μερίδιο. Επιπλέον, η Kia είναι πλέον στις τρεις πρώτες μάρκες με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ισπανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Κροατία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία και τη Σλοβακία.

Ανασκόπηση της χρονιάς 2022

Αναβαθμισμένη ευρωπαϊκή παραγωγή

Κατά τη διάρκεια του 2022, η Kia αναβάθμισε τις διαδικασίες παραγωγής και προμηθειών της για να τις καταστήσει πιο ανθεκτικές σε παγκόσμια γεγονότα προκειμένου να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις. Για παράδειγμα, ολοκλήρωσε την αναμόρφωση της γραμμής παραγωγής της στη Ζιλίνα της Σλοβακίας, εισάγοντας πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες τεχνικές παραγωγής. Η πιο σημαντική αλλαγή ήταν η εισαγωγή 40 ρομπότ για τις εργασίες βαφής και συναρμολόγησης. Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις λειτουργίες της, ενώ η θερμότητα και το νερό από το φανοβαφείο ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται εντός του εργοστασίου.

Νέα εστίαση στην ανανεώσιμη ενέργεια και τη χρήση μπαταριών δεύτερης ζωής

Το Kia Charge παρέχει ήδη στους οδηγούς πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια δίκτυα φόρτισης στον κόσμο με 448.829 σημεία φόρτισης σε 28 ευρωπαϊκές χώρες. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε σημεία φόρτισης από όλους τους παρόχους μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας για απλή και εύκολη χρήση. Προκειμένου να ενισχυθούν τα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας αυτού του δικτύου, τον Φεβρουάριο η Kia δημιούργησε μια νέα συνεργασία με την Digital Charging Solutions (DCS), επιτρέποντας στους πελάτες της Kia Charge να χρησιμοποιούν ένα όχημα μηδενικών εκπομπών και να γνωρίζουν ότι η ενέργεια που καταναλώνουν κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας φόρτισης τροφοδοτείται ξανά στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ως «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια από Ευρωπαϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αυτή η στόχευση για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα οδήγησε την Kia τον Σεπτέμβριο να επιβεβαιώσει τα σχέδια για επαναχρησιμοποίηση μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών «Δεύτερης Ζωής». Το σχέδιο είναι το αποτέλεσμα μιας νέας συνεργασίας με την Encore, μια start-up εταιρία της Deutsche Bahn, η οποία χρησιμοποιεί πακέτα μπαταριών από EV για την κατασκευή και τη διανομή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών δεύτερης ζωής. Οι δύο εταιρείες αποκάλυψαν μια πρωτότυπη εγκατάσταση αποθήκευσης μπαταριών στο EUREF-Campus στο Βερολίνο, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από επαναχρησιμοποιημένες μονάδες μπαταριών Kia Soul EV.

Νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα

Η εξηλεκτρισμένη γκάμα της Kia συνεχίζει να οδηγεί τη δυναμική των πωλήσεων της μάρκας στην Ευρώπη. Ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της Kia που λανσαρίστηκε το 2022 ήταν το ολοκαίνουργιο Niro με την πλέον ευρεία γκάμα προηγμένων εξηλεκτρισμένων κινητήρων: υβριδικά, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά. Το νέο μοντέλο συνδυάζει την καινοτόμο τεχνολογία και την εξαιρετική άνεση του χρήστη για να παρουσιάσει μια εύκολη επιλογή για όσους επιθυμούν να κάνουν το πρώτο τους βήμα για μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.

Επίσης το νέο Sportage Plug-in Hybrid είναι ένα ηλεκτρικό SUV χωρίς συμβιβασμούς που συνδυάζει εκτεταμένη αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και εξαιρετική οικονομία καυσίμου προσφέροντας έως και 78 χιλιόμετρα οδήγησης στην πόλη.

Το αμιγώς ηλεκτρικό EV6 GT με μηδενικές εκπομπές ρύπων διαδέχεται φέτος το Stinger ως το halo μοντέλο της Kia. Βασισμένο στην Electric Global Modular Platform (E-GMP) της Kia, το EV6 GT είναι το πιο ισχυρό μοντέλο της Kia που παρουσιάστηκε ποτέ και χρησιμοποιεί 2 κινητήρες συνολικής απόδοσης 585 PS (430 kW), 740 Nm (546 lb ft) ροπής κι επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα. Το πλαίσιο έχει ρυθμιστεί προσεκτικά για να διαχειρίζεται την αυξημένη ισχύ προσφέροντας αυτονομία 424 km και χάρη στην τεχνολογία φόρτισης 800V μπορεί να επαναφορτιστεί από 10% έως 80% σε μόλις 18 λεπτά.

Το νέο crossover Kia XCeed κυκλοφόρησε το 2022 με εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση, βελτιωμένο εσωτερικό και σπορ έκδοση GT-line για πρώτη φορά. Το προηγούμενο XCeed ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις της οικογένειας Ceed με 40% πωλήσεις και συνολικό όγκο παραγωγής πάνω από 120.000 μονάδες. Το νέο μοντέλο διατίθεται με μια επιλογή εξηλεκρισμένων κινητήρων υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 48V υβριδικών και των plug-in υβριδικών. Το τελευταίο παρέχει αυτονομία αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης έως και 60 χλμ.

Το 2023 η Kia θα συνεχίσει να αναπτύσσει τη γκάμα των εξηλεκτρισμένων μοντέλων της, σύμφωνα με το σχέδιό της να λανσάρει 14 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2027, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας σειράς μικρομεσαίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων από το 2025. Η εταιρεία στοχεύει στην πώληση 4 εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως έως το 2030 εκ των οποίων 1,2 εκατομμύρια θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Περισσότερα βραβεία για την Kia και τα πρόσφατα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της

Το πρωτοποριακό αμιγώς ηλεκτρικό crossover EV6 της Kia κέρδισε μια σειρά από Διεθνή βραβεία υψηλού κύρους το 2022. Η χρονιά ξεκίνησε με τη νίκη στο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για το 2022 στα Βραβεία «What Car;», ακολουθούμενη από μια νίκη κατηγορίας στο «Trophée de L'argus» και τη διάκριση «Best of the Best» για την πρωτοποριακή και προοδευτική σχεδίασή του στα Βραβεία «Red Dot Design». Εξασφάλισε επίσης το Βραβείο «Αυτοκίνητο της της Χρονιάς» στην Ιρλανδία και τη Ρουμανία, καθώς και μια νίκη στην κατηγορία «Premium» στα Βραβεία του Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς.

Μια σημαντική διάκριση ήρθε τον Φεβρουάριο, όταν το EV6 κατέκτησε το περίφημο Βραβείο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022 (COTY)» στην Ευρώπη, λαμβάνοντας την υποστήριξη μιας 59μελούς κριτικής επιτροπής των πλέον αναγνωρίσιμων δημοσιογράφων αυτοκινήτου από 22 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα επίτευγμα που θα μπορούσε ενδεχομένως να επαναληφθεί το 2023, καθώς η Kia έφτασε ξανά στα τελικά στάδια του διαγωνισμού COTY (πρώτη φορά για κορεάτικη μάρκα σε διαδοχικά χρόνια), με το ολοκαίνουργιο crossover Niro.

Το EV6 δεν ήταν το μόνο μοντέλο που ξεχώρισε φέτος, καθώς το ολοκαίνουργιο Kia Sportage εξασφάλισε μια νίκη κατηγορίας στα βραβεία «World Car of the Year» από την κριτική επιτροπή 56 γυναικών δημοσιογράφων αυτοκινήτου από 40 χώρες και -σε μια αξέχαστη εβδομάδα τον Δεκέμβριο- βραβεύτηκε τόσο με το «ABC Car of the Year 2023» στην Ισπανία, όσο και με το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2023» στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, το ολοκαίνουργιο Kia Niro EV θριάμβευσε στα περίφημα βραβεία «Golden Steering Wheel» της Γερμανίας, έναν διαγωνισμό που θεωρείται ευρέως ως τα πιο σημαντικά βραβεία αυτοκινήτου στη Γερμανία.

Μία από τις τελευταίες προσθήκες της χρονιάς στο αρχείο των τροπαίων της Kia αποτελεί η ανακήρυξη της Kia ως «Κατασκευαστής της Χρονιάς» στα βραβεία TopGear.com. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Kia κερδίζει σε αυτά τα βραβεία αφού το 2021 με το νεοσύστατο EV6 κέρδισε την κατηγορία «Crossover of the Year».

Ο Jason Jeong, Πρόεδρος της Kia Europe, σχολίασε: «Ο μετασχηματισμός της μάρκας μας και το λανσάρισμα βραβευμένων εξηλεκτρισμένων μοντέλων στην αγορά, έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν την Kia για πρώτη φορά, τροφοδοτώντας για άλλη μια χρονιά ρεκόρ πωλήσεων και μεριδίου αγοράς. Ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε προκλητικές συνθήκες στην αγορά, έχουμε θέσει πολύ γερές βάσεις ώστε η Kia να εκπληρώσει τον στόχο της και να γίνει η κορυφαία μάρκα βιώσιμης κινητικότητας παγκοσμίως».