Μια προσφορά σαν… όνειρο

Η Volkswagen εμπλουτίζει τη γκάμα του δημοφιλούς T-Roc με τη νέα έκδοση Dream, η οποία προσφέρει πολλά premium στοιχεία εξοπλισμού και ταυτόχρονα συνολικό όφελος για τον αγοραστή που φτάνει τα 5.000 ευρώ.

Με 14.140 ταξινομήσεις στην Ελλάδα από το λανσάρισμά του το 2017 έως σήμερα, το Vοlkswagen T-Roc έχει σημειώσει αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά όπου κατέχει τη 2η θέση σε πωλήσεις μεταξύ των μοντέλων της μάρκας, ακριβώς πίσω από το εμβληματικό Golf.

Το πολυδιάστατο SUV της Volkswagen, που συνδυάζει καθημερινή πρακτικότητα, άνεση και σύγχρονο lifestyle, προσφέρεται με μια πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων βενζίνης και ντίζελ, με κίνηση στους εμπρός ή τους τέσσερις τροχούς. Τώρα όμως η γκάμα του μοντέλου απέκτησε τη νέα, πλούσια έκδοση εξοπλισμού Dream (όνειρο) με 1.5 TSI κινητήρα, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων.

Αυτή βασίζεται στη δημοφιλή έκδοση Style και ενισχύεται με ένα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, που αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Προβολείς IQ.Light LED Matrix με Dynamic Light Assist (δυναμική ρύθμιση δέσμης), φιμέ πίσω τζάμια, εξωτερικό φωτισμό Ambient ανάμεσα στους εμπρός προβολείς, ηλεκτρική λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών, Keyless Access, αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού και μεταλλικό χρώμα με διχρωμία. Με προτεινόμενη τιμή λιανικής 30.980 ευρώ, το συνολικό όφελος για τον πελάτη αγγίζει τις 5.000 ευρώ, καθιστώντας το ετοιμοπαράδοτο T-Roc Dream μία από τις πλέον ελκυστικές προτάσεις της κατηγορίας, που μάλιστα συνοδεύεται από 4 χρόνια εγγύησης.

Θυμίζουμε πως ο 1.5 TSI αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας δυναμικές επιδόσεις στο T-Roc (0-100 km/h σε 8,4’’ και τελική ταχύτητα 207 km/h). Χάρη δε στο σύστημα απενεργοποίησης των 2 από τους 4 κυλίνδρους σε συνθήκες μειωμένων φορτίων, η κατανάλωση περιορίζεται σύμφωνα με τη Volkswagen στα 6,0 lit./100 km και οι εκπομπές CO2 137 gr/km.