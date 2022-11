Η νέα γενιά του μοντέλου που καθιέρωσε τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι εδώ

Η Toyota παρουσίασε, λοιπόν, ταυτόχρονα στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ, στην έκθεση αυτοκινήτου του Λος Άντζελες, το νέο Toyota Prius που είναι χτισμένο πάνω στην πλατφόρμα GA-C δεύτερης γενιάς της αρχιτεκτονικής TNGA της εταιρείας (Toyota New Global Architecture) και σύμφωνα με τους Ιάπωνες έχει μειωμένο βάρος και αυξημένη ακαμψία σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, ενώ αναφορά γίνεται και στον πιο σπορ χαρακτήρα του νέου μοντέλου που φέρνει μαζί του και μία χαμηλότερη θέση οδήγησης. Το ενδιαφέρον από την άποψη της προϊοντικής στρατηγικής της Toyota είναι, πάντως, το γεγονός ότι ενώ διεθνώς το νέο Prius λανσάρεται και ως full hybrid (όπως το ξέραμε από το λανσάρισμά του το 1997 μέχρι σήμερα), αλλά και ως plug in hybrid, στην Ευρώπη θα έρθει αποκλειστικά και μόνον το plug in υβριδικό μοντέλο.

Το νέο Plug-in Prius ενισχύει τη σειρά πολυτεχνολογιών της Toyota, η οποία περιλαμβάνει επίσης λύσεις ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας (BEV) και ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου/υδρογόνου (FCEV), παρέχοντας αυξημένη απόδοση και προσβάσιμη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Η Toyota, λοιπόν, λέει ότι το Prius ταιριάζει μαζί με τα σχέδιά της να κινηθεί «beyond zero», στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της αυτοκίνησης, με μία πλήρη εξηλεκτρισμένη γκάμα που περιλαμβάνει πολλά πλέον πλήρως υβριδικά, δύο plug-in υβριδικά και το πλήρως ηλεκτρικό SUV bZ4X, καθώς και το ηλεκτρο-υδρογονοκίνητο Mirai το οποίο λειτουργεί με κυψέλες υδρογόνου. Σημειώστε ότι οι Ιάπωνες λένε ότι έχουν πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια Prius στη Βόρεια Αμερική και πάνω από 20 εκατομμύρια παγκοσμίως - και από αυτές που ισχυρίζεται ότι έχει αποτρέψει τις εκπομπές περισσότερων από 82 εκατομμύρια τόνους CO2.

Από την άποψη της αισθητικής, τώρα, το νέο Prius δείχνει οικείο, ειδικά από το πλάι, παραπέμποντας πάντως στην αισθητική του πλήρως ηλεκτρικού SUV bZ4X, με αρκετά αιχμηρά στοιχεία και ακμές που προσδίδουν δυναμισμό, ενώ στο εσωτερικό φαίνεται να υιοθετείται μεγάλο μέρος της διάταξης που χρησιμοποιείται στο bZ4X. Η κομψή σιλουέτα δημιουργήθηκε με τη μείωση του συνολικού ύψους κατά 50 mm, τη μετακίνηση της κορυφής της οροφής προς τα πίσω και την τοποθέτηση ελαστικών μεγαλύτερης διαμέτρου, έως και 19’’.

Το μεγάλο νέο πάντως είναι ότι στο Prius κάνει την εμφάνισή της η νέα γενιά Plug-in Hybrid συστήματος κίνησης της Toyota, αντιπροσωπεύοντας μια πολύπλευρη εξέλιξη, με βελτιωμένη απόδοση - και μέσω μιας μπαταρίας αυξημένης ενεργειακής χωρητικότητας. Χάρη στη μεγάλη αλλαγή, το πέρασμα από την τεχνολογία υδριδίων νικελίου στην τεχνολογία ιόντων λιθίου, η νέα μπαταρία λιθίου 13,6 kWh του υβριδικού Prius είναι τώρα μικρότερη, ελαφρύτερη και προσφέρει 15% υψηλότερη απόδοση. Οι κυψέλες υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας επέτρεψαν μία βελτιστοποιημένη διάταξη και επομένως η μπαταρία είναι αρκετά «compact» ώστε να τοποθετηθεί κάτω από το πίσω κάθισμα, χαμηλώνοντας και το κέντρο βάρους. Και καθώς ο στόχος ήταν να επιτραπεί η εκτέλεση των περισσότερων καθημερινών μετακινήσεων σε λειτουργία μηδενικών ρύπων, η ηλεκτρική αυτονομία έχει βελτιωθεί σημαντικά και είναι περισσότερο από 50 % μεγαλύτερη από την τρέχουσα γενιά.

Μια πιο ισχυρή γεννήτρια/ηλεκτροκινητήρας και ένας βενζινοκινητήρας δύο λίτρων προσφέρουν τώρα συνδυασμένη ισχύ 223 DIN hp (164 kW) για ταχύτερη επιτάχυνση. Ενώ το αναθεωρημένο και αεροδυναμικά βελτιστοποιημένο αμάξωμα προσφέρει βελτιστοποίηση της ροής του αέρα για να επιτύχει ανώτερη απόδοση καυσίμου, αλλά και βελτίωση της ευστάθειας στις ψηλές ταχύτητες.

Συγκεκριμένα, στον τομέα του συστήματος κίνησης έχουμε τον βενζινοκινητήρα TNGA 2.0l να αποδίδει 148 hp (111kW) και να συνδυάζεται με έναν νέο μπροστινό συγκρότημα ηλεκτροκινητήρα-κιβωτίου ταχυτήτων/διαφορικού με ισχύ 160 hp (120kW) και τη συνολική συνδυασμένη απόδοση του συστήματος να φτάνει τους 223 hp (164 kW). Κάτι που αντιστοιχεί σχεδόν σε διπλασιασμό σε σύγκριση με τους 122 hp (90kW) της Plug-in Hybrid έκδοσης της τρέχουσας γενιάς του Prius.

H Toyota, τέλος, θεωρεί πως είτε λαμβάνοντας υπόψη τα δυναμικά χαρακτηριστικά, είτε τη βελτιωμένη απόδοση, είτε την κομψή, δυναμική σχεδίαση, μέσα - έξω, η νέα γενιά του Prius θα συνεχίσει μια παράδοση καινοτομίας που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια. Αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Prius θα ξεκινήσει με τη δημιουργία νέων σημείων αναφοράς και όσον αφορά την τεχνολογία, και όσον αφορά την αποδοτικότητα, αλλά και όσον αφορά την άνεση, όταν το Plug-in Prius πέμπτης γενιάς θα παρουσιαστεί στην Ευρώπη την άνοιξη του 2023.