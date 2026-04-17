Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Seres πατεντάρει τουαλέτα με φωνητικό έλεγχο για χρήση εν κινήσει

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Seres εξασφάλισε πατέντα για μια πρωτότυπη λειτουργία «τουαλέτας εντός οχήματος», η οποία μπορεί να ανασύρεται κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, προσφέροντας λύση για τις ανάγκες των επιβατών σε μεγάλα ταξίδια ή κατά τη διαμονή μέσα στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την αίτηση ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε στις 10 Απριλίου στην κινεζική αρχή πνευματικής ιδιοκτησίας, το σύστημα ενεργοποιείται είτε με το πάτημα ενός κουμπιού είτε μέσω φωνητικών εντολών. Η τουαλέτα είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί χρήστες σε συνθήκες ταξιδιού ή κάμπινγκ, χωρίς να απαιτείται έξοδος από το όχημα.

Το σύστημα περιλαμβάνει ανεμιστήρα και σωλήνα εξαγωγής για την απομάκρυνση οσμών, ενώ τα απόβλητα συλλέγονται σε ειδική δεξαμενή που αδειάζει χειροκίνητα. Επιπλέον, διαθέτει περιστρεφόμενο θερμαντικό στοιχείο που εξατμίζει τα υγρά και στεγνώνει τα υπόλοιπα απόβλητα. Όταν δεν χρησιμοποιείται, παραμένει πλήρως κρυμμένο κάτω από το κάθισμα, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο χωρίς να επηρεάζει την καμπίνα.

Παρότι η Seres δεν έχει ανακοινώσει κάποιο μοντέλο που θα ενσωματώνει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, η καινοτομία εντάσσεται στη γενικότερη τάση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων να ενσωματώνουν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως καθίσματα μασάζ, συστήματα καραόκε και ενσωματωμένα ψυγεία, σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Οι τουαλέτες εντός οχημάτων παραμένουν σπάνιες και απαντώνται κυρίως σε λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων, αν και έχουν υπάρξει ιστορικά παραδείγματα σε πολυτελή αυτοκίνητα, όπως ειδικές εκδόσεις του Rolls-Royce Silver Wraith.

Η Seres, με έδρα την Τσονγκτσίνγκ, δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή ηλεκτρικών SUV και έχει επεκτείνει την παρουσία της πέρα από την Κίνα, σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ωστόσο, η έντονη ανταγωνιστικότητα και ο πόλεμος τιμών στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.