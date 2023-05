Η Kia κερδίζει διπλή νίκη στα διάσημα βραβεία σχεδιασμού «iF Design Awards 2023»

Η Kia βραβεύτηκε μέσω δύο πολύ σημαντικών διακρίσεων στο iF Design Award 2023. Η επιτυχία της μάρκας στις διάσημες κατηγορίες iF Design «Company Branding» και «Shop / Showroom Store Identity» σηματοδοτεί τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα της δημιουργικής προσέγγισης της Kia για την αφοσίωση των πελατών και την ανταγωνιστικότητά της στον παγκόσμιο σχεδιασμό από τον μετασχηματισμό της μάρκας το 2021.

Το σλόγκαν της Kia «Movement that Inspires» και η σχεδιαστική της φιλοσοφία «Opposites United» βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σκέλους της παγκόσμιας εταιρικής ταυτότητας της μάρκας και των στρατηγικών ταυτότητας του showroom. Σε συνδυασμό με μοντέλα όπως το πρόσφατα αποκαλυφθέν πλήρως ηλεκτρικό SUV EV9, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της Kia στην ταχεία μετάβασή της από κατασκευαστή αυτοκινήτων σε πάροχο λύσεων βιώσιμης κινητικότητας.

Το «Movement that Inspires» αντιπροσωπεύει την αποφασιστικότητα της Kia να δημιουργήσει χώρους ώστε οι πελάτες να βρίσκουν αξία κάθε στιγμή για να εμπνευστούν και να βρουν περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους. Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» της Kia εμπνέεται από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στη φύση και την ανθρωπότητα, χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα ενός στοιχείου για να τονίσει τον χαρακτήρα ενός άλλου.

Σύγχρονη εταιρική ταυτότητα

Το λογότυπο της Kia συμβολίζει τη νέα κατεύθυνση της μάρκας μεταφέροντας το ‘Movement that Inspires’ μέσα από τρεις σχεδιαστικές έννοιες: Συμμετρία, Ρυθμός και Ανύψωση. Η εμπιστοσύνη της Kia στο να προτείνει νέες εμπειρίες πελατών παρέχοντας φουτουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες αποτυπώνεται στη συμμετρία του λογότυπου. Ο ρυθμός αντιπροσωπεύει την υπόσχεση της μάρκας να προοδεύει ακούραστα για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις φιλοδοξίες των πελατών παρέχοντας συνεχή έμπνευση. Τέλος, η τολμηρή ανερχόμενη φύση του λογότυπου δείχνει τη φιλοδοξία της μάρκας να προσφέρει νέες αξίες που πραγματικά ενσωματώνουν τις αντιλήψεις του πελάτη.

Ο εταιρικός χρωματικός συνδυασμός της Kia αποτελείται από το Midnight Black και το Polar White. Αυτοί οι δύο κύριοι συνδυασμοί χρωμάτων σε κάθε σημείο του χρωματικού φάσματος μεταφέρουν τις αξίες της βιωσιμότητας, της φιλικότητας προς το περιβάλλον και της έξυπνης κινητικότητας. Προβάλλοντας εμπιστοσύνη μέσω της αντίθεσης, απεικονίζουν το ακλόνητο όραμα της μάρκας να πρωτοπορήσει και να επεκταθεί σε νέους τομείς ως πάροχος υπηρεσιών κινητικότητας πέρα από τη φυσική κινητικότητα.

Ισχυρή ταυτότητα εκθεσιακού χώρου

Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» της Kia εμπνέει την εμπιστοσύνη και το όραμα που απαιτούνται για να συνδυαστούν στοιχεία που παραδοσιακά δεν συμβαδίζουν. Αυτή η ικανότητα αξιοποίησης δημιουργικών αντιθέσεων για την επίτευξη ενός μοναδικού αποτελέσματος εκφράζεται τέλεια στον πρωτοποριακό παγκόσμιο σχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων της Kia, που διαθέτουν οπτικά αντίθετες ζώνες εκθέσεων και πελατών.

Η φουτουριστική εκθεσιακή ζώνη διαθέτει έντονες γωνίες και αχρωματικά χρώματα, μαζί με ατσάλινες επιφάνειες που αντανακλούν διακριτικά σε κάθε μοντέλο για να ενισχύσουν την ορατότητα και την αίσθηση του χώρου. Αντίθετα, η ζώνη πελατών βασίζεται σε στρογγυλά σχήματα, όμορφα φωτισμένους ξύλινους τοίχους, δάπεδα και οροφές και υψηλής ποιότητας έπιπλα καλυμμένα με ύφασμα για να δημιουργήσουν μια μοναδική άνετη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα όπου οι πελάτες μπορούν να χαλαρώσουν και να δουν τα αυτοκίνητα, σχεδόν ως έργα τέχνης σε μια γκαλερί.

Το Kia Corporate Identity Guidelines κερδίζει στην κατηγορία Company Branding στον τομέα της Επικοινωνίας

Το Kia Store Identity κερδίζει το iF Design Award στην κατηγορία «Εσωτερικοί χώροι Καταστημάτων / Εκθέσεων»

Τα βραβεία σηματοδοτούν τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των νέων παγκόσμιων στρατηγικών της Kia Corporate Identity και Showroom Identity

Η βελτιωμένη δέσμευση πελατών σε όλα τα επίπεδα μεταδίδει τη δέσμευση της Kia μέσω του motto «Movement that Inspires» επιταχύνοντας περαιτέρω την ταχεία μετάβαση της μάρκας σε έναν πάροχο λύσεων βιώσιμης κινητικότητας

Συνέπεια στις συνεχείς Βραβεύσεις

Οι τελευταίες νίκες για την Kia στα iF Design Awards 2023 διατηρούν ένα εξαιρετικό σερί νικών για τη μάρκα και τα προϊόντα της, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Kia στο σχεδιασμό. Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν την αναγνώριση του Kia Niro Plug-in Hybrid μέσω του Red Dot Design Award, του Kia EV6 GT που ονομάστηκε «World Performance Car 2023», του EV6 στο What Car? και οι τίτλοι «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» και «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

iF: Ένα από τα πιο διάσημα παγκόσμια βραβεία σχεδιασμού

Φέτος, τα iF Design Awards προσέλκυσαν 10.544 συμμετοχές από 56 συμμετέχουσες χώρες αναδεικνύοντας μια σειρά από εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα του σχεδιασμού. Συνολικά 133 εμπειρογνώμονες σχεδιασμού από 20 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να κρίνουν τα 3.572 προϊόντα που συμπεριελήφθησαν στη λίστα μετά από έναν ψηφιακό προκριματικό γύρο.

Το βραβείο σχεδίασης iF τιμά και ανακηρύσσει νικητές σε εννέα κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των Προϊόντων, Επικοινωνίας, Συσκευασίας, Σχεδίασης Υπηρεσιών, Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, Εμπειρίας Χρήστη (UX), Διεπαφής χρήστη (UI) και Επαγγελματικά concept, σε 81 κατηγορίες. Όλες οι βραβευμένες συμμετοχές παρουσιάζονται στο www.ifdesign.com και δημοσιεύονται στο iF Design app.

Το iF Design Award ιδρύθηκε το 1954 από την iF International Forum Design GmbH στο Ανόβερο, έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς σχεδιασμού στον κόσμο. Το iF Design Award Night 2023( τελετή των βραβείων), έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 15 Μαΐου, στο Friedrichstadt-Palast, στο Βερολίνο.