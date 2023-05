Η Hyundai Motor κατέκτησε έξι βραβεία στα iF Design Awards 2023

O διαγωνισμός iF Design Award τίμησε τις εξαιρετικές προσπάθειες επικοινωνίας της Hyundai Motor για το βίντεο του World Car of the Year 2023, IONIQ 6, την ψηφιακή προβολή διαφημιστικών πινακίδων, τη σχεδίαση του website και τη διαδικτυακή εμπειρία χρήστη. Ο διάσημος διεθνής διαγωνισμός βράβευσε επίσης την παγκόσμια καμπάνια του Hyundai IONIQ 5 robotaxi και το design του περιπτέρου της εταιρείας στην έκθεση CES 2022.

Σε μια χρονιά που η Hyundai Motor Company κέρδισε 19 iF Design Awards για καινοτόμα αυτοκίνητα και πρωτότυπα, τα έξι (6) βραβεία των ενεργειών marketing της εταιρείας ανέδειξαν και το δημιουργικό έργο της εταιρείας σε ψηφιακούς και φυσικούς χώρους, επιδεικνύοντας το εύρος και το βάθος του έργου της.

Η Hyundai Motor κέρδισε σημαντικό αριθμό διάσημων iF Design Awards στις κατηγορίες Communication και User Experience (UX) για την επικοινωνία του αναγνωρισμένου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος IONIQ 6 της εταιρείας, το οποίο κέρδισε παράλληλα και το “Gold” βραβείο στην κατηγορία Product.

«Αυτά τα βραβεία είναι πολύ σημαντικά για τη Hyundai και αντιπροσωπεύουν όχι μόνο την αριστεία των προϊόντων μας, αλλά και τις μοναδικές αξίες της εταιρείας μας και τις προσπάθειές μας που είναι αφιερωμένες στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας μετακίνησης στους πελάτες μας» δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Senior Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company. «Η Hyundai θα ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητές της για να παρέχει εμπειρίες που ευθυγραμμίζονται με το όραμα της εταιρείας μας «Πρόοδος για τον Άνθρωπο» για ειλικρινή επικοινωνία με τους πελάτες μας».

Η διεθνής κριτική επιτροπή του iF Design Award ανέδειξε το βίντεο της παγκόσμιας πρεμιέρας του IONIQ 6 στην κατηγορία Επικοινωνία. Το συναρπαστικό αφηγηματικό βίντεο βασίζεται στην ιδέα “Awaken Υour World”, αφηγούμενο μια ιστορία για το ευέλικτο εσωτερικό του IONIQ 6 και την εξατομικευμένη εμπειρία των πελατών σε ένα χώρο βελτιστοποιημένο για διάφορους τρόπους ζωής. Το βίντεο επικεντρώνεται στο IONIQ 6, ένα αποκλειστικά φιλικό προς το περιβάλλον ηλεκτρικό όχημα, που προσφέρει στους πελάτες μια νέα εμπειρία μετακίνησης προωθώντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης. Αυτό ταυτίζεται με το όραμα της Hyundai για «Progress for Humanity», το οποίο στοχεύει να συμβάλει σε μια καλύτερη καθημερινότητα για τους πελάτες.

Η κριτική επιτροπή βράβευσε επίσης το αποκαλυπτικό βίντεο σχεδίασης IONIQ 6 για ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες για την εντυπωσιακή και καθηλωτική έκφραση του ηλεκτρικού «Electrified Streamliner» σχεδιαστικού concept στην κατηγορία Επικοινωνία. Η εντυπωσιακή υπαίθρια διαφήμιση εμφανίστηκε σε παγκόσμια σημεία ενδιαφέροντος, όπως η πλατεία K-POP στη Σεούλ, η Times Square στη Νέα Υόρκη και το Piccadilly Circus στο Λονδίνο.

Οι κριτές τίμησαν επίσης το διαδικτυακό IONIQ 6 Digital Studio και στις δύο κατηγορίες Επικοινωνίας και UX. Το IONIQ 6 Digital Studio σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να παρέχει καινοτόμες, καθηλωτικές ψηφιακές εμπειρίες σε πελάτες που επικοινωνούν αποτελεσματικά για το αυτοκίνητο μέσω ψηφιακών καναλιών με έξι θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής τους. Η επικοινωνιακή εκστρατεία κρίθηκε επιτυχημένη, με τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να βιώνουν το IONIQ 6 σε μια σειρά ψηφιακών σημείων επαφής, συμπεριλαμβανομένης της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), της εικονικής πραγματικότητας (VR), της ασύρματης τεχνολογίας και των φορητών συσκευών. Σε έναν καινοτόμο εικονικό χώρο που αναπτύχθηκε για να μοιάζει με το IONIQ 6, η Hyundai αναδεικνύει ότι το IONIQ 6 είναι κάτι περισσότερο από έναν απλό τρόπο μετακίνησης — είναι ένα μέρος για εργασία, παιχνίδι και χαλάρωση και ότι οι πελάτες μας μπορούν να κάνουν να το εκμεταλλευτούν όπως επιθυμούν.

Παράλληλα, το βίντεο της παγκόσμιας καμπάνιας του IONIQ 5 robotaxi της Hyundai κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας Επικοινωνία. Το βίντεο αποτυπώνει τη φιλοσοφία του εξανθρωπισμού πίσω από την ανάπτυξη της τεχνολογίας της αυτόνομης οδήγησης της Hyundai και το όραμα για την εμπειρία του πελάτη στα αυτόνομα οχήματα Επιπέδου 4. Τα δύο επεισόδια του βίντεο της καμπάνιας ξεπερνούν την απλή παρουσίαση νέων τεχνολογιών, χρησιμοποιώντας συγκινητικές ιστορίες για να εξοικειώσουν τους πελάτες με την έξυπνη κινητικότητα που σύντομα θα βιώσουν. Το πρώτο επεισόδιο δίνει έμφαση στις ενέργειες του robotaxi που μοιάζουν με αυτές ενός προσεκτικού οδηγού και το δεύτερο επεισόδιο επικεντρώνεται στη φροντίδα του robotaxi σε όλους τους επιβάτες, από εφήβους έως ηλικιωμένους.

Στην κατηγορία Interior Architecture, η κριτική επιτροπή του iF Design Award κατέκτησε το εκθεσιακό περίπτερο CES 2022 της Hyundai, όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι βραβευμένες συσκευές κινητικότητας που βασίζονται στη ρομποτική της εταιρείας. Το περίπτερο εισήγαγε την εκτεταμένη έννοια του “metamobility» της Hyundai μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που δείχνει πώς ο πραγματικός και ο εικονικός κόσμος μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα μετα-σύμπαν (metaverse). Το εκθεσιακό περίπτερο της CES είχε τη μορφή ενός κτιρίου που αποτελείται από 20 ενότητες, με μια φουτουριστική σχεδιαστική προσέγγιση με τα πράγματα να κινούνται ελεύθερα και να οργανώνονται σε βέλτιστους χώρους με βάση τους σκοπούς τους, ενώ συνδέονται επίσης με μια ιδέα οικοσυστήματος κινητικότητας.

Αυτή είναι η ένατη συνεχόμενη χρονιά που το iF Design Award βραβεύει την Hyundai Motor Company σε διάφορες κατηγορίες.

Ο διαγωνισμός iF Design Award αποτελεί ένα από τα τρία μεγαλύτερα διεθνή βραβεία σχεδίασης, μαζί με το Red Dot Award από τη Γερμανία και το International Design Excellence Award (IDEA) από τις ΗΠΑ. Βραβεύει διαγωνιζόμενους σε εννέα ενότητες, όπως Product, Communication, Packaging, Service Design, Architecture, Interior Architecture, User Experience (UX), User Interface (UI) και Professional Concepts, σε 80 κατηγορίες.

Ο iF International Forum Design GmbH, ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους θεσμούς σχεδίασης στον κόσμο, ίδρυσε τον διαγωνισμό στο Ανόβερο το 1954. Η τελετή των βραβείων του iF Design Award Night 2023, έχει προγραμματιστεί για τις 15 Μαΐου, στο Friedrichstadt-Palast, στο Βερολίνο.