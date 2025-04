Η απλή μέθοδος του εξηλεκτρισμού 

Mαζί με το φρεσκάρισμα στην εμφάνιση και τις αλλαγές στον εξοπλισμό, η ανανέωση έφερε στο Peugeot 208 την ήπια υβριδική τεχνολογία που του έλλειπε και που πλέον καθιστά γαλλικό best-seller μια ακόμα πιο ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των σουπερμίνι.



Η τρέχουσα γενιά του Peugeot 208 κατάφερε με το «καλημέρα» να κερδίσει την κορυφαία ελληνική διάκριση «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2020», αλλά και την προτίμηση του αγοραστικού κοινού που έκανε το γαλλικό σουπερμίνι ένα αληθινό best-seller. Και όχι άδικα μιας και το 208 είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία. Το μόνο ίσως που του έλλειπε ήταν μια ήπια υβριδική έκδοση. Όπερ όμως και εγένετο! Το Peugeot 208 υπέστη το καθιερωμένο -στη μέση του κύκλου ζωής κάθε αυτοκινήτου- facelift και πέρα από τις αισθητικές και εξοπλιστικές αλλαγές, φέρει πλέον και νέες ήπια υβριδικές εκδόσεις με στάνταρ αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το Hybrid 208, όπως το ονομάζει η Peugeot και ας μην είναι full υβριδικό, είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις ισχύος, τη Hybrid 110 και τη Hybrid 145, με αυτή της δοκιμής να είναι η πρώτη.



Θα είναι σαν full hybrid, αλλά δε θα είναι…



Παρόλο που δεν έχουμε να κάνουμε με ένα full hybrid αυτοκίνητο, στο 208 βλέπουμε ότι ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί και κινεί από μόνος του το μικρό Peugeot, μπαίνοντας στο «παιχνίδι» συχνά-πυκνά σβήνοντας τον 3κύλινδρο 1,2 λίτρων turbo βενζινοκινητήρα, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 15%. Σύμφωνα με την Peugeot κατά την κίνηση σε αστικό περιβάλλον, το 208 Hybrid 110 e-DCS6 μπορεί να κινηθεί για περισσότερο από το 50% του χρόνου κίνησης ως ηλεκτροκίνητο, με μηδενικές εκπομπές ρύπων, κάτι που σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον επιτυγχάνεται. Το άλλο καλό είναι πως το σύστημα συνδυάζεται αποκλειστικά με ένα νέο αυτόματο, διπλού συμπλέκτη κιβώτιο που προσφέρει και καλύτερες επιδόσεις χάρη στο kick-down (αυτόματο κατέβασμα 2 ή και παραπάνω σχέσεων στο βαθύ πάτημα του πεντάλ γκαζιού). Αυτό είναι προφανέστατο κατά κύριο λόγο στις χαμηλές και τις μεσαίες στροφές, όπου η εμπλοκή του ηλεκτροκινητήρα στο παιχνίδι έχει άμεσο αποτέλεσμα στην επιτάχυνση.







Έτσι, το γαλλικό σουπερμίνι εμφανίζεται ακόμα πιο ευχάριστο από το μοντέλο με τον «απλό» 100αρη κινητήρα, αφού προσφέρει το κάτι παραπάνω σε περιοχές που κινείται κανείς με μισό γκάζι και χαμηλές ταχύτητες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε γενικότερα για τις επιδόσεις θα πρέπει να πούμε ότι και μόνο με τους 100 ίππους του PureTech είχαμε ούτως ή άλλως ένα σύνολο αρκετά ισχυρό ώστε να αντεπεξέλθει στα οικογενειακά βάρη, ταξιδεύοντας και προσπερνώντας με αξιοπρέπεια – δηλαδή με ασφάλεια. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει το ηλεκτρικό boost.



Το ακόμα καλύτερο είναι πως και σε αυτή του την εκδοχή το 208 είναι ένα αυτοκίνητο που σου δημιουργεί το απαραίτητο αίσθημα αυτοπεποίθησης όταν βρεθείς σε ένα δρόμο με στροφές και θελήσεις να κινηθείς γρήγορα. Το δικό του ρόλο σε αυτό παίζει και το γνωστό i-cockpit της Peugeot, που παρόλο που εξακολουθεί να μην είναι τέλειο (γιατί θέλει μία προσπάθεια προκειμένου να μην κρύψει το μικρό τιμόνι το κάτω μέρος του πίνακα των οργάνων) εξακολουθεί να σου δημιουργεί μία εξαιρετικά ευχάριστη αίσθηση δίνοντάς σου παράλληλα και τη δυνατότητα για πιο γρήγορους ελιγμούς, καθώς η στεφάνη του είναι μικρότερη από τα καθιερωμένα.







Όλα αυτά συμβαίνουν μάλιστα συμβαίνουν τη στιγμή που η ανάρτηση συνδυάζει το πολύ καλό κράτημα με την πολύ σωστή αίσθηση και τον άψογο έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος με την άνεση και την ποιοτική κύλιση, που λαμβάνεις συνήθως από μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Και φυσικά υπάρχει το bonus της ευκολίας που προσφέρει στην καθημερινότητα η οδήγηση με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα όταν θελήσεις να αλλάζεις χειροκίνητα ταχύτητες με τις δύο πεταλούδες που βρίσκονται στην κολόνα του τιμονιού –θα τις θέλαμε πάντως είτε να είναι μεγαλύτερες, είτε να περιστρέφονται μαζί με το τιμόνι. Όπως επίσης μπορείς και να επιλέξεις μία από τις τρεις λειτουργίες του συστήματος κίνησης (Eco, Normal, Sport) διαφοροποιώντας αντίστοιχα βασικές λειτουργίες, όπως η απόκριση στο γκάζι και η αίσθηση στο τιμόνι.



Ακόμα πιο δυναμικό σε εμφάνιση και πιο «γεμάτο» σε τεχνολογία



Σχετικά με το design του ανανεωμένου 208, θα αναφερθούμε φυσικά στις τριπλές «νυχιές» μπρος-πίσω με τη μορφή των αντίστοιχων φώτων, που διαμορφώνουν αυτό που έχει επικρατήσει να αποκαλείται «φωτεινή υπογραφή». Αυτό είναι το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο που μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι απέναντί μας έχουμε το καινούργιο μοντέλο, που δείχνει ακόμα πιο κομψό και δυναμικό!







Στην καμπίνα, το χαρακτηριστικό ταμπλό συνεχίζει να «αγκαλιάζει» οδηγό και συνοδηγό έχοντας διατηρήσει τις βασικές γραμμές του αρχικού μοντέλου έχει όμως τώρα να επιδείξει δύο ψηφιακές οθόνες: Τον πίνακα οργάνων και τη νέα μεγάλη οθόνη αφής των 10 ιντσών, η οποία πραγματικά δεσπόζει με εντυπωσιακό τρόπο στο κέντρο. Φυσικά και τώρα το ταμπλό είναι καλυμμένο με υλικά καλής ποιότητας, ακόμα και αν μιλάμε για τα πιο «σκληρά» τμήματα των επενδύσεων στις πόρτες. Καλοδεχούμενα τα όμορφα και αναπαυτικά καθίσματα (όχι πάντως και το πολύ σκληρό περιστροφικό χειριστήριο της ρύθμισης της κλίσης της πλάτης των εμπρός καθισμάτων) που είναι ενταγμένα σε ένα περιβάλλον που αποπνέει και «πολιτισμό», αφού η ηχομόνωση κάνει αρκετά καλή δουλειά.



Οι χώροι για οδηγό και συνοδηγό είναι άνετοι, ωστόσο πίσω τα πράγματα δεν είναι το ίδιο καλά: Ο χώρος είναι απλώς επαρκής και σίγουρα όχι ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει κανείς την κατηγορία. Μπορεί βέβαια ένας «κανονικός» ενήλικας να βολευτεί πίσω από έναν ψηλό οδηγό, όμως ένας ψηλός δε θα νιώσει άνετα, αφού τα γόνατά του θα ακουμπούν στο εμπρός κάθισμα. Σαφώς καλύτερα όμως είναι τα πράγματα λίγο πιο πίσω, όπου συναντάμε ένα ευρύχωρο πορτ μπαγκάζ, που είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας.



Από πλευράς εξοπλισμού, το 208 hybrid διατίθεται σε τρία επίπεδα: Active, Allure (αυτή της δοκιμή μας) και GT, με την Allure να αποτελεί ως η πιο ισορροπημένη από την άποψη του value for money διαθέτοντας επιπλέον της βασικής Active ψηφιακό πίνακα οργάνων 10’’, έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 10’’ και αυτόματο κλιματισμό, επιλογέα drive mode (Normal/Eco/Sport), σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και κάμερα οπισθοπορείας 180ο κ.ά. Στοιχεία που έρχονται να προστεθούν σε ένα λογικά πλήρη βασικό εξοπλισμό από τον οποίο λείπει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και το clima, αλλά υπάρχει το ίδιο πακέτο ηλεκτρονικών συστήματων υποβοήθησης του οδηγού (αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, προειδοποίηση σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, ανίχνευση έλλειψης προσοχής οδηγού κ.ά.), ενώ η οθόνη αφής 10’’στο κέντρο του ταμπλό είναι SD και όχι HD.







Εν κατακλείδι



Το «φρεσκάρισμα» του Peugeot 208 έφερε στο προσκήνιο την ήπια υβριδική τεχνολογία, η οποία έριξε την κατανάλωση και τόνωσε τη ζωντάνια του κινητήρα. Σε συνδυασμό με το ακόμα πιο κομψό look και την αναβάθμιση του εξοπλισμού, το Peugeot 208 είναι ένα ολοκληρωμένο και ευχάριστο στην οδήγηση σούπερμινι, ικανό να παίξει και το ρόλο του μοναδικού αυτοκινήτου μιας οικογένειας, χωρίς να είναι το φθηνότερο, αλλά ούτε και το ακριβότερο της κατηγορίας του.



Peugeot 208 Hybrid 110 e-DSC6



Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Βενζινοκινητήρας (cm3) 1.199

Ισχύς (PS/rpm) 110/5.500

Ροπή (Nm/rpm) 204/1.750

0-100 km/h 9,8’’

Ταχύτητα (km/h) 193

Κατανάλωση μέση/Δοκιμής 4,5-4,7 lit./100 km

Εκπομπές CO2 101-105 g/km

ΜxΠxΥ (mm) 4.055x1.745 x1.430

Μεταξόνιο (mm) 2.540

Βάρος 1.295 kg

Πoρτμπαγκάζ (lit) 352

Τιμή €23.000