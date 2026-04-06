Το firefly κατακτά τον τίτλο “World Urban Car 2026”

Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το firefly, το έξυπνο ηλεκτρικό compact μοντέλο υψηλής αισθητικής της NIO, το οποίο ανακηρύχθηκε “World Urban Car 2026” στο πλαίσιο των διεθνώς καταξιωμένων World Car Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο New York International Auto Show.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η NIO και το firefly λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του brand και το όραμά του για το μέλλον της αστικής κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα World Car Awards συγκαταλέγονται στους πλέον σημαντικούς θεσμούς της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην 22η διοργάνωση το 2026, 98 κορυφαίοι δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 33 χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίστηκε σε δοκιμές οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες και ανεξάρτητη ψηφοφορία. Η διαδικασία εποπτεύτηκε και καταμετρήθηκε ανεξάρτητα από την KPMG, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού.

Ο Daniel Jin, President of firefly, δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή δεν αφορά απλώς ένα αυτοκίνητο· αντικατοπτρίζει μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που κινούμαστε στις σύγχρονες πόλεις. Στη firefly, πιστεύουμε ότι η αστική μετακίνηση πρέπει να είναι πιο ελαφριά, πιο έξυπνη, πιο ασφαλής και πιο εναρμονισμένη με την καθημερινότητα. Σχεδιάζουμε οχήματα που κάνουν την εμπειρία μετακίνησης πιο διαισθητική και ελεύθερη, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να κινούνται όπως πραγματικά θέλουν.»

Η Σοφία Μητράκη, Head of NIO Greece, δήλωσε:

«Η διάκριση του firefly στα World Car Awards αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή και για την ελληνική αγορά. Επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία, η ασφάλεια και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός μπορούν να επαναπροσδιορίσουν την καθημερινή μετακίνηση. Στη NIO Greece, στόχος μας είναι να φέρουμε αυτή τη νέα φιλοσοφία πιο κοντά στους Έλληνες χρήστες, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, βιωσιμότητα και ουσιαστική οδηγική εμπειρία.»

Για να είναι επιλέξιμα για τη διάκριση World Urban Car, τα οχήματα πρέπει να έχουν μήκος έως 4,25 μέτρα, να είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, να παράγονται σε τουλάχιστον 5.000 μονάδες ετησίως και να διατίθενται σε μεγάλες αγορές σε τουλάχιστον δύο ηπείρους εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Το firefly όχι μόνο πληροί, αλλά υπερβαίνει τα απαιτητικά αυτά κριτήρια, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε διεθνείς ανταγωνιστές.

Σχεδιασμένο για τη διεθνή αγορά, το firefly επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των compact ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας προηγμένα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ξεχωριστό σχεδιασμό, έξυπνη αξιοποίηση χώρου και προηγμένες τεχνολογικές λειτουργίες. Η εμπειρία οδήγησης που προσφέρει είναι δυναμική και άνετη, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής ζωής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται και στην εμπιστοσύνη των χρηστών, με ποσοστό ικανοποίησης που αγγίζει το 97%.

Στις 29 Μαρτίου, το firefly κατέγραψε ένα σημαντικό ορόσημο, φτάνοντας τις 50.000 παραδόσεις παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, είναι διαθέσιμο σε 11 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική, με τη διεθνή του ανάπτυξη να συνεχίζεται δυναμικά.

Η διάκριση “World Urban Car 2026” αποτελεί μια ισχυρή αναγνώριση από τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία της ποιότητας και του οράματος του firefly για το μέλλον της αστικής κινητικότητας. Με οδηγό το brand promise «freedom to glow», το firefly συνεχίζει να επενδύει σε πιο έξυπνες, αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης για τις πόλεις του αύριο.

Η firefly αποτελεί τη νέα πρόταση της NIO για την κατηγορία των compact ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα lifestyle mobility brand που προσφέρει έξυπνα, υψηλής ποιότητας ηλεκτρικά οχήματα σχεδιασμένα για τη σύγχρονη αστική ζωή. Εμπνευσμένο από την ενέργεια και την ευελιξία της πυγολαμπίδας, το firefly εκφράζει ελευθερία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση.

Το πρώτο μοντέλο, firefly, παρουσιάστηκε παγκοσμίως τον Δεκέμβριο του 2024 και λανσαρίστηκε στην Κίνα τον Απρίλιο του 2025, με σταδιακή επέκταση σε διεθνείς αγορές. Περισσότερες πληροφορίες: www.fireflyauto.gr