Ένα τρομερό best seller ανανεώνεται

Στην εποχή της ωριμότητας έρχεται η ανανέωση και το Toyota Yaris Cross είναι έτοιμο να συνεχίσει την εμπορική του πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά, φρεσκάροντας το design του, αλλά διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά προσόντα του που τα ανέδειξαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα B-SUV των τελευταίων ετών.

Από το λανσάρισμά του το 2021, το μοντέλο έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως βασικός πυλώνας της παρουσίας της Toyota στην Ευρώπη, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε πωλήσεις και φτάνοντας τις 200.000 μονάδες το 2025. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το Yaris Cross συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός compact SUV με υψηλή αποδοτικότητα, πρακτικότητα και ευχρηστία στην καθημερινότητα.

Η ανανέωση που παρουσιάζεται τώρα έρχεται να ενισχύσει κυρίως την εικόνα του μοντέλου, με εμφανείς παρεμβάσεις στο εμπρός τμήμα. Η νέα μάσκα, με κυψελοειδές μοτίβο και βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, διαφοροποιεί άμεσα την όψη του αυτοκινήτου, προσδίδοντας πιο σύγχρονη και «δεμένη» αισθητική. Παράλληλα, το μαύρο κάτω τμήμα και οι έντονοι θόλοι των τροχών διατηρούν την SUV ταυτότητα, στοιχείο που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το μοντέλο.

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι ανασχεδιασμένοι προβολείς LED, οι οποίοι ενσωματώνουν φώτα ημέρας ήδη από τις βασικές εκδόσεις, ενώ οι νέες ζάντες αλουμινίου – έως 18 ιντσών στις ανώτερες εκδόσεις – συμπληρώνουν την εικόνα. Δύο νέα χρώματα, το Precious Bronze και το Celestite Grey, έρχονται να διευρύνουν τις επιλογές εξατομίκευσης.

Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση εστιάζει περισσότερο στην αίσθηση ποιότητας και λιγότερο σε ριζικές αλλαγές. Οι λεπτομέρειες σε απόχρωση πλατίνας στις επενδύσεις θυρών και στον πίνακα οργάνων δημιουργούν μια πιο συνεκτική εικόνα, ενώ στις ανώτερες εκδόσεις αξιοποιούνται νέα υλικά, όπως το SakuraTouch®, που συνδυάζει συνθετικά και ανακυκλωμένα στοιχεία, περιορίζοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την παραγωγή.

Αναβαθμίσεις εντοπίζονται και στον εξοπλισμό, με στοιχεία όπως ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, ο ασύρματος φορτιστής και η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα να ενισχύουν την καθημερινή χρηστικότητα. Παράλληλα, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν πλέον ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, στοιχείο που ενισχύει την πρακτικότητα σε αστικό περιβάλλον.

Ξεχωριστή θέση στη γκάμα διατηρεί η έκδοση GR SPORT, η οποία διαφοροποιείται αισθητικά αλλά και οδηγικά. Με ειδικά σχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα, αποκλειστικές ζάντες και σπορ εσωτερικό με χαρακτηριστικές κόκκινες ραφές, η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε όσους αναζητούν πιο δυναμικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διαθέτει αναβαθμισμένη ρύθμιση ανάρτησης για πιο άμεση απόκριση στο δρόμο.

Σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, το βάρος πέφτει στο υβριδικό σύστημα Hybrid 130, το οποίο αποτελεί πλέον την κύρια επιλογή στη γκάμα. Με απόδοση 130 ίππων και ροπή 185 Nm, προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα, ενώ διατηρεί χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών, με τιμές από 4,4 έως 5,1 l/100 km και 99-115 g/km CO₂ αντίστοιχα. Το σύστημα διατίθεται τόσο με κίνηση στους εμπρός τροχούς όσο και με τετρακίνηση AWD-i, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα χρήσεων.

Παράλληλα, η βασική υβριδική επιλογή Hybrid 115 παραμένει διαθέσιμη στις εισαγωγικές εκδόσεις, διατηρώντας τον ρόλο της ως πιο προσιτή λύση, με αντίστοιχα χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές.

Πέρα από τα επιμέρους χαρακτηριστικά, το Yaris Cross διατηρεί τα στοιχεία που το καθιέρωσαν στην κατηγορία: ευέλικτες διαστάσεις, πρακτική καμπίνα και λειτουργική διαρρύθμιση. Τα πίσω καθίσματα με αναλογία 40:20:40 επιτρέπουν ευελιξία στη μεταφορά επιβατών και αντικειμένων, στοιχείο που παραμένει κρίσιμο για την καθημερινή χρήση.

Σημαντική είναι και η εξέλιξη στον τομέα της άνεσης, με βελτιώσεις στην ηχομόνωση και τη μείωση κραδασμών, που ενισχύουν την ποιότητα κύλισης. Παράλληλα, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Toyota T-Mate, σε συνδυασμό με το Toyota Safety Sense, διατηρούν το υψηλό επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας.

Στο ψηφιακό πεδίο, το σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect με πλοήγηση μέσω cloud και φωνητικό έλεγχο ενσωματώνει τις σύγχρονες απαιτήσεις συνδεσιμότητας, με πλήρη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

Συνολικά, η ανανέωση του Yaris Cross δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του μοντέλου, αλλά τη βελτιώνει σε επιμέρους τομείς, με βασικό άξονα τη σχεδίαση, την αίσθηση ποιότητας και τη διατήρηση της αποδοτικότητας. Σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται, η προσέγγιση αυτή δείχνει να στοχεύει στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής ενός ήδη επιτυχημένου μοντέλου.