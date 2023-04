Έκθεση Αυτοκινήτου Σαγκάης: Συστήματα καραόκε και κρυστάλλινες μπάλες σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που επιθυμούν να προκαλέσουν αίσθηση στην έκθεση αυτοκινήτου της Σαγκάης παρουσίασαν οχήματα με χαρακτηριστικά όπως κρυστάλλινες μπάλες μέχρι συστήματα καραόκε μέσα στο αυτοκίνητο και τρισδιάστατα ταμπλό, καθώς ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση οδηγών εντείνεται στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο.

Στην πρώτη τέτοια παρουσίαση στην Κίνα μετά τη λήξη των περιορισμών COVID-19 της χώρας, η Zeekr, μια premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που ανήκει στον όμιλο Zhejiang Geely Holding Group GEELY] τόνισε πώς το SUV μοντέλο X που κυκλοφόρησε πρόσφατα διαθέτει καθίσματα που μπορούν να κάνουν μασάζ στους επιβάτες.

Πολλές άλλες κινεζικές μάρκες παρουσίασαν οθόνες αφής στο ταμπλό που επιτρέπουν στους χρήστες να τραγουδούν καραόκε ή να παίζουν παιχνίδια εν κινήσει, δημοφιλείς ασχολίες για τους καταναλωτές σε μια αγορά όπου οι εύστροφοι εγχώριοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η Polestar, ένας κατασκευαστής premium EV που ιδρύθηκε από τη Volvo και τη Geely, παρουσίασε το κουπέ SUV Polestar 4, που πρόκειται να μπει στην παραγωγή στο τέλος του τρέχοντος έτους, το οποίο καταργεί εντελώς το πίσω παράθυρο και αντ' αυτού βασίζεται σε κάμερες HD τοποθετημένες στην οροφή του για να δείχνει στους οδηγούς τι υπάρχει πίσω τους.

Το χαρακτηριστικό αυτό μεγιστοποιεί την ορατότητα και τον χώρο για τους επιβάτες στο πίσω κάθισμα του οχήματος, δήλωσε η Polestar.

Η δημοφιλής εταιρεία μηχανών βιντεοπαιχνιδιών Unity έδειξε πώς βοηθά εταιρείες όπως η Li Auto να μετατρέψουν την οθόνη του ταμπλό τους σε μια τρισδιάστατη διεπαφή που μοιάζει με παιχνίδι, καθώς και να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή του πιλοτηρίου του μέλλοντος στην έκθεση αυτοκινήτου.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αποσπάσει μερίδιο αγοράς από τους ξένους αντιπάλους τα τελευταία χρόνια εν μέρει φλερτάροντας τους οδηγούς με εξατομικευμένες υπηρεσίες lifestyle και κυκλοφορώντας νέα μοντέλα πιο γρήγορα. Έχουν επίσης υπάρξει εξαιρετικά επιθετικές στην ανάπτυξη καινοτομιών.

Και ενώ οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες χρεώνουν συνήθως πρόσθετα τέλη για χαρακτηριστικά όπως οι πλευρικοί καθρέφτες που αναδιπλώνονται όταν τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες τείνουν να προσφέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά δωρεάν, προσθέτοντας αξία στις ήδη χαμηλότερες τιμές τους.

"Τόσα πολλά νέα οχήματα, τόσα πολλά νέα κινεζικά οχήματα που φαίνονται πολύ καλά", δήλωσε ο Patrick Koller, διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Faurecia EPED.PA. Ο Koller σημείωσε επίσης ότι το εσωτερικό πολλών νέων κινεζικών μοντέλων έχει καταργήσει εντελώς τα κουμπιά τα οποία έχουν αντικαταστήσει με φωνητική και κινητική ενεργοποίηση.

"Τα ηλεκτρονικά στην Κίνα είναι περισσότερο ηλεκτρονικά με γνώμονα τον καταναλωτή, αυτό σημαίνει ότι αναζητάτε ένα αποτέλεσμα 'Ουάου!'", δήλωσε.

Οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες έδωσαν επίσης τον καλύτερό τους εαυτό.

Η high-end μάρκα Genesis του νοτιοκορεατικού γίγαντα Hyunda, μια σχετική νεοεισερχόμενη στην κινεζική αγορά, τράβηξε τα βλέμματα βάζοντας μια κρυστάλλινη σφαίρα στην κεντρική κονσόλα του μοντέλου EV GV60, σύμφωνα με τον Markus Henne, διευθύνοντα σύμβουλο της μάρκας στην Κίνα.

