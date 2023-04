Διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα η Toyota

Δύο νέα πλήρως ηλεκτρικά πρωτότυπα (concept cars) παρουσίασε η Toyota στη μεγάλη Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης, στο πλαίσιο της αναμενόμενης διεύρυνσης της γκάμας των μοντέλων bZ (εκ του Beyond Zero). Σε πρώτη φάση, λοιπόν, οι Ιάπωνες φαίνεται ότι έχουν έτοιμο ένα σπορ crossover και ένα οικογενειακό SUV που θα λανσαριστεί στην Κίνα την επόμενη χρονιά.

Με σταθερό βήμα προχωρεί η Toyota προς την περαιτέρω ενίσχυση της γκάμας των πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων της (Battery Electric Vehicles – BEV) μετά την αποκάλυψη δύο νέων μηδενικών ρύπων μοντέλων - ενός σπορ crossover και ενός «οικογενειακού» SUV, την περασμένη Τρίτη 18 Απριλίου - ημέρα έναρξης της έκθεσης αυτοκινήτου στη Σαγκάη - τα οποία αναμένεται να ριχτούν στη μάχη της αγοράς το επόμενο διάστημα.

Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η μεγάλη ιαπωνική εταιρία – που τυγχάνει να είναι και η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου – μπήκε καθυστερημένα στο παιχνίδι της ηλεκτροκίνησης, λανσάροντας πέρυσι το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα, το SUV με το χαρακτηριστικό όνομα bZ4X – το οποίο στην Κίνα λανσαρίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο και που φέτος αναμένεται και στη χώρα μας.

Λίγο μετά η Toyota παρουσίασε το δεύτερο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της από τη σειρά bZ, το ηλεκτρικό σεντάν bZ3. Αυτό το ηλεκτρικό σεντάν φαίνεται ότι κατάφερε να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το bZ4X αφού κατάφερε να «μαζέψει» πάνω από 5.000 παραγγελίες την ημέρα της έναρξης των πωλήσεών του.

Τώρα, λοιπόν, η Toyota αποκαλύπτει δύο νέα πρωτότυπα, ένα crossover και ένα SUV που σύντομα θα τα δούμε με τη μορφή μοντέλου μαζικής παραγωγής.

Το bZ Sport Crossover Concept βασίζεται στην ιδέα «επανεκκίνησης» ενσωματώνοντας την ιδέα της αλλαγής ρυθμού με την είσοδό σας στο εσωτερικό του. Επιπλέον, οι Ιάπωνες λένε ότι το bZ Sport Crossover προσφέρει λειτουργίες για τη δημιουργία ενός «προσωπικού χώρου» για τους νεότερους οδηγούς - αυτούς που ανήκουν στη λεγόμενη Generation Z*.

Το ηλεκτρικό crossover θα εξελιχθεί από κοινού από την BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY CO., LTD. (BTET) από τη μια (μια κοινοπραξία μεταξύ της FAW-Toyota [κοινή επιχείρηση μεταξύ Toyota και FAW] και της μεγάλης και γνωστής κινεζικής εταιρείας BYD, που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και στο χώρο της ηλεκτροκίνησης εν γένει, αλλά και στον χώρο των μπαταρίων), και την Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co., Ltd. (TMEC) από την άλλη. Φαίνεται δε ότι όπως και στην περίπτωση του bZ3, η BYD πιθανότατα θα παρέχει την μπαταρία, τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου του συστήματος κίνησης του νέου μοντέλου.

Από την άλλη πλευρά, το bZ FlexSpace Concept έχει σχεδιαστεί για οικογένειες και κατά τη διαμόρφωσή του δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστικότητα. Βασισμένο στην ιδέα ενός «άνετου σπιτιού», το ευμέγεθες ηλεκτρικό SUV προσφέρει έναν ασφαλή χώρο - ένα μεγάλο, ευρύχωρο εσωτερικό ικανό να φιλοξενήσει τα μέλη μιας οικογένειας, αλλά και προηγμένα συστήματα ασφαλείας.

Αυτό το ηλεκτρικό SUV είναι επίσης προϊόν συνεργασίας, καθώς εξελίσσεται από κοινού από την Toyota, την Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC), την GAC Toyota Motor Co., Ltd., και την Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co., Ltd. (TMEC). Πρόκειται δε να κατασκευάζεται και να πωλείται από την GAC Toyota Motor.

Όσον αφορά τώρα την παρουσία της Toyota στην Κίνα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι προς το παρόν οι πωλήσεις BEV που έχει επιτύχει είναι ακόμα σε «βρεφικό» στάδιο με μόνο 3.844 ταξινομήσεις μέχρι τον Ιανουάριο, οι οποίες βέβαια δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα πολύ μικρό κλάσμα (0,25%) των συνολικών πωλήσεών της στη χώρα.

Τον Φεβρουάριο, η Toyota μείωσε τις τιμές των μοντέλων της κατά 15% (4.300 δολάρια)για να ενισχύσει τις πωλήσεις και να παραμείνει ανταγωνιστική στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Κίνας. Επρόκειτο για κίνηση μάλλον «φορσέ» η οποία πραγματοποιήθηκε αφού η Tesla και οι υπόλοιποι μεγάλοι κατασκευαστές BEV είχαν μειώσει τις τιμές τους, δημιουργώντας ένα κύμα εκπτώσεων στον κλάδο.

* Generation Z (ή για συντομία Gen Z ή “zoomers”): όσοι γεννήθηκαν στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010 με κάποιους να θέτουν ως όρια τις χρονιές 1997 και 2012. Προφανώς, η Toyota έχει υπόψη της ως κοινό του bZ Sport Crossover τους 20άρηδες – 25άρηδες οδηγούς.