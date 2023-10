CITROËN C5 X 225 ë-EAT8: Χωρίς αντίπαλο στον πολιτισμό

Μαγικό χαλί: Aυτή είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό όταν βρίσκεσαι είτε να οδηγείς είτε να κάθεσαι σε ένα από τα αναπαυτικά καθίσματα τύπου Citroën Advanced Comfort, της νέας Citroën C5 X, τα οποία δημιουργούν ένα χώρο επιβατών που δεν απέχει πολύ από αυτό που ξέρουμε ως «κανονικό», αναπαυτικό σαλόνι. Και είναι αυτά τα καθίσματα που - και μόνο που τα βλέπεις - νιώθεις ότι θα καθίσεις πάνω σε ένα πουπουλένιο στρώμα, καλυμμένο με δέρμα σαν βελούδο.

Είναι απαλά δηλαδή όχι μόνο στην αφή αλλά και στην όψη! Και όχι μόνο αυτό: είναι επίσης και θερμαινόμενα / αεριζόμενα, ενώ προσφέρουν και λειτουργία μασάζ!

Και ξεκινώντας από αυτό το δεδομένο έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για τον συνδυασμό αυτών των «μαγικών» καθισμάτων και της επίσης «μαγικής» - και ενεργής - ανάρτησης της Citroën η οποία λειτουργεί με κορυφαία αποτελεσματικότητα, προσφέροντας ασυναγώνιστα επίπεδα άνεσης ίδια με αυτά που συνήθως προσφέρουν αυτοκίνητα με αερανάρτηση - για να μην πούμε και κάτι παραπάνω!

Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο το αυτοκίνητο ισοπεδώνει τις αντιξοότητες της καθημερινότητας είτε για λακκούβες πρόκειται, είτε για σαμαράκια, ενώ παράλληλα το αμάξωμα διατηρείται στη δέουσα θέση χωρίς η ανάρτηση να το αφήνει να πλέει.

Προσθέστε τα αυτά και την πολύ καλή «έξτρα» ηχομόνωση του αυτοκινήτου της δοκιμής μας και έχετε την άνεση του επιπέδου εκείνου που αρμόζει στη ναυαρχίδα μιας μάρκας με την ιστορία της Citroën!

Ενώ το μέγεθός του, δηλαδή το μήκος και το μεταξόνιο προϊδεάζουν - και δικαίως για μεγάλους χώρους για τους επιβάτες με αρκετά δάχτυλα αέρα για τα γόνατα και για το κεφάλι των ψηλών πίσω επιβατών που θα βρεθούν να κάθονται πίσω από αντίστοιχου μεγέθους επιβάτες στα μπροστινά καθίσματα.

Όλοι τους δε θα έχουν απολαμβάνουν τα καλής ποιότητας μαλακά υλικά στο ταμπλό και στις επενδύσεις των θυρών αλλά και τα καλά της τεχνολογίας που δίνει το στίγμα πρώτα απ’ όλα με τη μεγάλη, 12άρα οθόνη multimedia στο κέντρο του ταμπλό. Και παρόλο που η χρηστικότητα του μενού αυτής της οθόνης επιδέχεται κριτική, συνολικά κρίνοντάς της θα λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου κακή, ενώ θετικά θα σχολιάσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν χωριστά, «φυσικά» χειριστήρια για τον κλιματισμό.

Σε σύγκριση τώρα με αυτήν τη μεγάλη οθόνη ο μικρός - και μάλλον λιτός - πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων δείχνει κάπως παράταιρος. Την κατάσταση όμως έρχεται να σώσει το πολύ καλό και ευέλικτο (διαμορφώσιμο στα μέτρα του οδηγού) head up display.

Στον τομέα του εξοπλισμού τα νέα δεν είναι καθόλου άσχημα αφού η βασική έκδοση «Shine» κοστίζει €53.300 και διαθέτει ένα μεγάλο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, μεταξύ των οποίων το Highway Driver Assist - Ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο (έως 180 km/h), το Lane Positioning Assist - Ενεργό σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.

Επίσης, το Rear Cross Traffic Alert: Σύστημα ελέγχου οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας, Long Range Blind Spot Detection: Σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου εμβέλειας έως 70m, αλλά και το My Citroën Drive Plus: Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 12" και Σύστημα Connected Navigation 3D, eHUD: Σύστημα Extended Head Up Display με διάσταση απεικόνισης 21" και βάθος προβολής 4,5m, VisioPark 360o: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-πίσω και κάμερα οπισθοπορείας με ορατότητα 360o, Ζάντες αλουμινίου 19" κλπ.

Ενώ η κορυφαία σε εξοπλισμό έκδοση «Shine Pack» της δοκιμής κοστίζει €55.900 προσφέρει επιπλέον το Pack Easy Access: Ηλεκτρική λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών με Hands Free πρόσβαση, Ηχομονωτικά πλαϊνά κρύσταλλα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού κ.ά. Ενώ η κορυφαία σε εξοπλισμό έκδοση της δοκιμής μας

Το πορτμπαγκάζ σίγουρα δεν είναι ότι πιο σπουδαίο υπάρχει, καθώς μέρος της χωρητικότητάς του θυσιάστηκε στον βωμό του συστήματος κίνησης (βλ. χώρος για μπαταρία), αλλά από την άλλη δεν το λες και μικρό (έστω και αν είναι κατά 60 λίτρα μικρότερο από αυτό της αμιγώς βενζινοκίνητης έκδοσης.

Ενώ σίγουρα είναι εξαιρετικά πρακτικό, χάρη στη μεγάλη Πέμπτη πόρτα που διευκολύνει τη φόρτωση (και η οποία στην έκδοση της δοκιμής μας είναι επιπλέον και ηλεκτροκίνητη).

Κατά τα άλλα, το plug-in υβριδικό μοντέλο βρίσκεται στα καλύτερά του από την άποψη των επιδόσεων. Χάρη στους 225 ίππους της συνδυασμένης ισχύος που προσφέρουν ο 1600άρης βενζινοκινητήρας και ο 81,2 kW ηλεκτροκινητήρας - τοποθετημένοι και οι δύο μπροστά για να κινούν από κοινού τους εμπρός τροχούς - το ευμέγεθες αυτοκίνητο έχει τη δυνατότητα να κινείται πραγματικά γρήγορα!

Δεν είναι σπορ αυτοκίνητο - είναι ένα άνετο, οικογενειακό μεν, αλλά ταυτοχρόνως και αρκετά γρήγορο - για τα δεδομένα των οικογενειακών αυτοκινήτων - μοντέλο.

Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η μπαταρία των 12,4 kWh εξασφαλίζει - θεωρητικά - κίνηση αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα για περίπου 55 km. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και αν η πραγματική ηλεκτρική αυτονομία κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50 χιλιομέτρων, μπορεί κανείς να πραγματοποιεί σημαντικό μέρος των καθημερινών διαδρομών του χωρίς να καίει καθόλου βενζίνη (!) - με την προϋπόθεση φυσικά της καθημερινής φόρτισης της μπαταρίας.

Ενώ η ύπαρξη του ηλεκτροκινητήρα προσφέρει (σε συνδυασμό φυσικά με τον τούρμπο βενζινοκινητήρα) εντυπωσιακότατες επιταχύνσεις όταν ο οδηγός σανιδώνει το γκάζι.

Στην περίπτωση τώρα του αμελούς χρήστη, ο οποίος δεν «πριζώνει» καθημερινά την plug in υβριδική και πάλι θα βγει ωφελημένος με μια κατανάλωση της τάξης των 7,0 έως 8,0 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα.

Τέλος, και όπως λέμε στα… ελληνικά last but not least, οφείλουμε να υπενθυμίζουμε ότι η ναυαρχίδα της Citroen δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο, αλλά ένα crossover - και μάλιστα με αρκετά αυξημένη (στα 194 mm - μεγαλύτερη από των περισσοτέρων SUV) απόσταση από το έδαφος.

Κάτι που σημαίνει εξ ορισμού απροβλημάτιστες περιπλανήσεις στο δασικό οδικό δίκτυο - με την υποσημείωση πάντα ότι έχουμε να κάνουμε με προσθιοκίνητο αυτοκίνητο, οπότε απαιτείται μια αυξημένη προσοχή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του χωματόδρομου που κινείται κανείς.

Καταλήγοντας, λοιπόν, θα λέγαμε ότι το όμορφο, γαλλικό, πεντάθυρο αυτοκίνητο είναι σίγουρα μια αντισυμβατική πρόταση που επιχειρεί να κοντραριστεί με το - κυρίως γερμανικό - premium κατεστημένο. Και ίσως αυτή η διαφορετικότητα να είναι που θα προσελκύσει τους δυνητικούς αγοραστές της Citroën C5 X.

Υπέρ

Πολιτισμός - άνεση ανάρτησης & ηχομόνωση, εντυπωσιακή σχεδίαση, υψηλή ποιότητα κατασκευής, μεγάλοι χώροι για επιβάτες, πλούσιος εξοπλισμός, εντυπωσιακή οθόνη πολυμέσων, επιδόσεις, οδική συμπεριφορά

Κατά

Σχετικά μικρό ρεζερβουάρ βενζίνης, υπερβολικά λιτός πίνακας οργάνων