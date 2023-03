Το αυτοκίνητο που θέλουν οι γυναίκες

Δεν είναι η πρακτικότητα, δεν είναι η απόδοση, δεν είναι οι επιδόσεις αυτό που πρώτα απ’ όλα απαιτούν οι γυναίκες από το αυτοκίνητό τους. Και αν νομίζετε ότι οι γυναίκες αποφασίζουν με βάση το συναίσθημα κάνετε λάθος! Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, καθώς φαίνεται να αποφασίζουν με πολύ λογικά κριτήρια – ενδεχομένως πιο λογικά απ’ ότι οι άνδρες…

Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια! Αυτό προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας “1st for Women” από τη Νότια Αφρική, για πρώτη φορά μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής του διεθνούς θεσμού “World Women's World Car of the Year” (WWCOTY). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη νοτιοαφρικανή δημοσιογράφο μέλος της επιτροπής του WWCOTY, Charleen Clarke, και έδειξε επίσης ότι η πρακτικότητα, οι επιδόσεις και ο χώροι βρίσκονται στη δεύτερη θέση.

Το πώς προέκυψαν τώρα τα συμπεράσματα αυτά έχει το δικό του ενδιαφέρον. Για παράδειγμα η Tina Vujanovic, η οποία εκπροσωπεί τη Σερβία στο WWCOTY δηώνει ότι «…διεξήγαγα μια έρευνα για τα πιο περιζήτητα χαρακτηριστικά αυτοκινήτου από γυναίκες στην οποία συμμετείχαν περίπου 14.000 γυναίκες οδηγοί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και η θέση καθίσματος (όσο ψηλότερα, τόσο το καλύτερο) είναι εξαιρετικά σημαντικά για τις γυναίκες».

Και δεν είναι μόνο για τις γυναίκες της Σερβίας η ασφάλεια βασικό κριτήριο κατά την αγορά αυτοκινήτου. Η Mebi Nguyen από το Βιετνάμ δηλώνει ότι «Οι γυναίκες αναζητούν χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως κάμερα, παρακολούθηση τυφλού σημείου και ABS. Αναζητούν επίσης χαρακτηριστικά άνεσης, όπως ο κλιματισμός».

Η Elana Scherr, η οποία εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στο WWCOTY, αξιολογεί επίσης την ασφάλεια υψηλά: «Ξέρω ότι πολλές από τις φίλες μου δίνουν προτεραιότητα στις αξιολογήσεις ασφαλείας και την εξοικονόμηση καυσίμου».

Αλλά η ασφάλεια δεν είναι το μόνο που σκέφτονται οι γυναίκες όταν πρόκειται να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Η απόφασή τους για την αγορά βασίζεται σε πολλούς παράγοντες όπως η οδική συμπεριφορά και η απόδοση. Η Kurcz Erzsébet Magyarország – που εκπροσωπεί την Ουγγαρία στην κριτική επιτροπή – λέει ότι η ευκολία οδήγησης και η αξιοπιστία είναι ζητήματα ουσίας για τις γυναίκες. «Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά σε ένα αυτοκίνητο: οδική συμπεριφορά, λειτουργικότητα, ασφάλεια, ισχύς, αισθητική του εσωτερικού αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.» Όμως, «Το πιο σημαντικό στοιχείο για μένα είναι η αξιοπιστία», διευκρινίζει.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η προσέγγιση των γυναικών στον κόσμο του αυτοκινήτου είναι περισσότερο λογική παρά συναισθηματική. Η Fran Muñoz, μέλος της κριτικής επιτροπής του WWCOTY από τη Χιλή, τονίζει ότι – αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση – οι γυναίκες βασίζονται στο κεφάλι και όχι στην καρδιά όταν πρόκειται να επιλέξουν αυτοκίνητο. Σημειώνει μάλιστα ότι: «Οι γυναίκες είναι όλο και πιο καλά ενημερωμένες και ενδιαφέρονται πάντα να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες όταν αποφασίζουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο».

Όταν πρόκειται για την αγορά ενός αυτοκινήτου, οι προτεραιότητες των γυναικών καθορίζονται συχνά από τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε ατόμου. Όπως επισημαίνει η Nicole Wakelin, ένα άλλο μέλος της κριτικής επιτροπής από τις ΗΠΑ, οι γυναίκες αναζητούν χαρακτηριστικά που απλοποιούν την καθημερινή ζωή: «Αυτό δεν είναι το ίδιο σύνολο χαρακτηριστικών για κάθε γυναίκα. Όσες μετακινούνται πολύ στον αστικό ιστό θέλουν ένα αυτοκίνητο που να προσφέρει άνεση, ζωντάνια αλλά και χαμηλή κατανάλωση. Οι μαμάδες αναζητούν χώρο για τα παιδιά και όλα τα πράγματά τους, καθώς και εύκολη πρόσβαση στα σημεία στερέωσης των παιδικών καθίσματα αυτοκινήτου. Όλα αυτά είναι στοιχεία που κάνουν με τη ζωή ευκολότερη».

Η Shereen Shabnam, η οποία εκπροσωπεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιστεύει εν τω μεταξύ ότι «ορισμένες γυναίκες – που παίζουν πολλαπλούς ρόλους στην οικογένεια – αναζητούν δύναμη, καθώς χρειάζονται ένα αυτοκίνητο που μπορεί να τις φτάσει στον προορισμό τους πιο γρήγορα».

Ένας άλλος τομέας ενδιαφέροντος για τις γυναίκες στον 21ο αιώνα είναι το περιβάλλον, με τις εκπομπές των οχημάτων να γίνονται θέμα αυξανόμενης ανησυχίας για τις γυναίκες οδηγούς. «Οι γυναίκες οδηγοί συνειδητοποιούν περισσότερο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αυτοκινήτων. Αντίστοιχα, οι γυναίκες μελετούν δεδομένα εκπομπών και, όπου είναι δυνατόν, καταλήγουν σε μια «πιο πράσινη» επιλογή οδήγησης», λέει η Charleen Clarke, συντονίστρια της μελέτης και κριτής του WWCOTY στη Νότια Αφρική.

Συνοπτικά, «η μελέτη που διεξήχθη για λογαριασμό μας δείχνει ξεκάθαρα ότι ο ορθολογισμός είναι πολύ σημαντικός στη λήψη αποφάσεων για αγορά αυτοκινήτου από τις γυναίκες, ενώ η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η αξιοπιστία, η απόδοση και το περιβάλλον είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη», καταλήγει η Seugnette van Wyngaard, επικεφαλής του 1st for Women.

Σχετικά με το Γυναικείο Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς

Το Women's World Car of the Year είναι ο μόνος θεσμός βραβείων αυτοκινήτου στον κόσμο που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου. Δημιουργήθηκε από τη Νεοζηλανδή δημοσιογράφο αυτοκινήτου Sandy Myhre το 2009, που τώρα είναι Επίτιμη Πρόεδρος, ενώ η Marta García είναι Εκτελεστική Πρόεδρος.

Αυτό το μοναδικό βραβείο στοχεύει να αναγνωρίσει τα καλύτερα αυτοκίνητα της χρονιάς και να δώσει φωνή στις γυναίκες στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα κριτήρια ψηφοφορίας βασίζονται στις ίδιες αρχές που καθοδηγούν κάθε οδηγό όταν επιλέγει αυτοκίνητο. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής δεν επιλέγουν ένα «γυναικείο αυτοκίνητο» επειδή τα αυτοκίνητα δεν είναι ειδικά για το φύλο. Παράμετροι όπως η ασφάλεια, η ποιότητα, η τιμή, ο σχεδιασμός, η ευκολία οδήγησης, τα οφέλη και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη κατά τη ψηφοφορία.