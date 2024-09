Αυτό είναι το νέο «Van της Χρονιάς»

Το «double» κατάφερε να πάρει φέτος η Renault κατακτώντας με τα Renault Scenic E-Tech electric και Renault Master δύο σημαντικούς τίτλους: ο πρώτος αφορά το ευρωπαϊκό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (European Car of The Year - COTY) και ο δεύτερος το «Βαν της Χρονιάς» (International Van of The Year - IVOTY). Με τον τρόπο αυτό η γαλλική εταιρία επανέλαβε την αντίστοιχη μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει πριν από 27 χρόνια κερδίζοντας τα αντίστοιχα βραβεία με τα Renault Scenic I και Master II.

Τώρα λοιπόν είναι το νέο Renault Master που αναδεικνύεται ο βασιλιάς των επαγγελματικών οχημάτων, κατακτώντας τον επίζηλο τίτλο του IVOTY, με την επιτυχία αυτή να είναι η Πέμπτη για τη Renault που στο παρελθόν έχει κατακτήσει άλλες τέσσερις φορές το εν λόγω βραβείο με τα βαν Renault Master II (IVOTY 1998), Renault Trafic II (IVOTY 2002), Kangoo Z.E (IVOTY 2012) και Kangoo Van III (IVOTY 2022).

Το νέο επαγγελματικό της Renault εξελέγη ομόφωνα από την επιτροπή των έμπειρων δημοσιογράφων του θεσμού, που εκπροσωπούν 25 ευρωπαϊκές χώρες που έκριναν ότι η σχεδίαση “Aerovan” και η νέα πολυενεργειακή του πλατφόρμα το καθιστούν νέο πρότυπο στην αγορά και το πιο αποτελεσματικό όχημα στην κατηγορία του, με πλήρη γκάμα κινητήρων ICE (εσωτερική καύσης), ηλεκτροκινητήρων, αλλά και συστημάτων κίνησης με κυψέλες υδρογόνου.

Ο Jarlath Sweeney, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Βραβείου Van of the Year, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η κριτική επιτροπή IVOTY εντυπωσιάστηκε με την εντελώς νέα σχεδίαση και τα υψηλά επίπεδα καινοτομίας και τεχνολογίας που ενσωματώθηκαν στη νέα σειρά Master, η οποία διαθέτει προηγμένη αεροδυναμική, αυξημένη χρηστικότητα και βελτιωμένη απόδοση, χώρους, ασφάλεια και άνεση. Επιπλέον, η νέα σπονδυλωτή πλατφόρμα του φιλοξενεί κινητήρες ντίζελ, ηλεκτρικούς και υδρογόνου. Το νέο μοντέλο πληροί όλα τα κριτήρια για να βραβευτεί, ενώ είναι απόλυτα συμβατό με το μέλλον της αυτοκίνησης.»

Από την πλευρά του, ο Heinz-Jürgen Löw, SVP της Renault για τα Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα, δήλωσε: «Είναι μια ανταμοιβή, ένας πραγματικός φόρος τιμής σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν σε αυτό το project. Το νέο Master είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πόσο έχουν εξελιχθεί τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα της Renault, για περισσότερα από 120 χρόνια: είναι καινοτόμα, ανατρεπτικά, «πολυενεργειακά» και έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται με πρακτικά ατελείωτους τρόπους στις ατομικές ανάγκες και επιθυμίες κάθε επαγγελματία.»

Η απονομή του βραβείου στο Renault Master πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης του Διεθνούς Βαν της Χρονιάς 2025 (IVOTY), κατά τη διάρκεια της έκθεσης επαγγελματικών οχημάτων “IAA Transportation” στο Ανόβερο.

Θυμίζουμε ότι το “International Van of the Year” δημιουργήθηκε το 1992 ως spin-off του θεσμού “International Truck of the Year”. Ο πρώτος πρόεδρος του IVOTY ήταν ο Lorenzo Raffo, εκδότης του Tuttotrasporti από την Ιταλία. Από το 1997 έως το 2013, πρόεδρος ήταν ο Pieter Wieman, συντάκτης του περιοδικού TTM και του Bestelauto από την Ολλανδία, ενώ στις 27 Νοεμβρίου 2013 τη θέση αυτή ανέλαβε ο Jarlath Sweeney, Group Editor, Fleet Transport Magazine από την Ιρλανδία. Κύριο κριτήριο για την ανάδειξη και την εκλογή οποιουδήποτε επαγγελματικού οχήματος ως διεθνούς βαν της χρονιάς είναι η συμβολή του στη διαμόρφωση υψηλών προτύπων απόδοσης και ασφάλειας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των μεταφορών.