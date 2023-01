Afeela: Το αυτοκίνητο της Sony παίρνει μορφή με τη βοήθεια της Honda

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Sony μας απασχόλησε με τη διάθεσή της να μπει στον χώρο των τεσσάρων τροχών. Η είδηση για τη δημιουργία της Sony Honda Mobility (SHM) μας είχε έρθει από το καλοκαίρι. Τώρα όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι ακόμα πιο χειροπιαστό αφού στην πρόσφατη μεγάλη διεθνή έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών του Las Vegas (CES 2023) είδαμε εκ του φυσικού όχι μόνο ένα πρωτότυπο, αλλά και μια καινούρια μάρκα, την Afeela, τα σήματα της οποίας «φορούσε» το πρωτότυπο της έκθεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την απίστευτα ευρεία γκάμα των ηλεκτρονικών που διαθέτει η Sony, αλλά και την τεχνογνωσία της Honda στον τομέα του αυτοκινήτου, δεν πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας διαβάζουμε πως η SHM επιδιώκει να γίνει μια εταιρία τεχνολογίας κινητικότητας (Mobility Tech Company) που θα επιδιώκει την καινοτομία στην κινητικότητα συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής. Σλόγκαν της εταιρίας: «Move people, through the pursuit of innovation with διαφορετικές εμπνεύσεις .»

Με βάση δε την αναμενόμενη ενσωμάτωση ηλεκτρονικών υψηλής τεχνολογίας δεν μας παραξενεύει το γεγονός ότι το πρωτότυπο της Afeela θα προσφέρει πολλαπλή ασφάλεια, καθώς θα είναι εξοπλισμένο με συνολικά 45 κάμερες και αισθητήρες εντός και εκτός του οχήματος, μαζί με 800 TOPS μέγιστης υπολογιστικής ισχύος για ECU.

Επιπλέον, το Afeela παραγωγής θα είναι ένα αυτοκίνητο - χώρος κινητικότητας αλλά και χώρος ψυχαγωγίας, που ενσωματώνει τον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο. Για αυτό και η SHM ξεκινά τη συνεργασία με την Epic Games για να δημιουργήσει νέα αξία στις υπηρεσίες κινητικότητας και την ψυχαγωγία.

Επιπλέον, η SHM χτίζει μια στρατηγική εταιρική σχέση τεχνολογίας με την Qualcomm Technologies για να υλοποιήσει την εμπειρία κινητικότητας επόμενης γενιάς.Για την προώθηση της ευφυΐας της κινητικότητας, τα SoC από το ψηφιακό πλαίσιο Snapdragon της Qualcomm Technologies θα χρησιμοποιηθούν σε βασικά χαρακτηριστικά, όπως AD/ADAS, HMI/IVI και τηλεματική.

Η SHM θα αναπτύξει το μοντέλο παραγωγής με βάση αυτό το πρωτότυπο. Οι προπαραγγελίες προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις έως το τέλος του 2025 και η παράδοση από την άνοιξη του 2026 στη Βόρεια Αμερική.

Πέραν των διαστάσεων δεν έχουν δοθεί ιδιαίτερες λεπτομέρειες σε σχέση με το σύστημα κίνησης και τις επιδόσεις του νέου μοντέλου. Θυμίζουμε πάντως ότι κατά την παρουσίαση του πρωτότυπου Vision-S 02 SUV της Sony, στην ίδια έκθεση πέρυσι (CES 2022), οι Ιάπωνες είχαν ανακοινώσει ότι το πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο διαθέτει αερανάρτηση με διπλά ψαλίδια μπρος-πίσω και δύο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες 200 kW ο καθένας, που τοποθετημένοι ένας σε κάθε άξονα εξασφαλίζουν από τη μια την τετρακίνηση και από την άλλη εντυπωσιακές επιδόσεις: 0-100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 240 km/h.