Δρ.Μάρτιν Λανγκ (Γερμανός ερευνητής): Υγειονομικές βόμβες οι διαδηλώσεις, έκρηξη κορονοιού προκαλούν οι βιαιότητες

Δύο μόνο διαδηλώσεις ήταν αρκετές για να προκληθούν περίπου 20.000 νέα κρούσματα, όπως αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα στη Γερμανία για τις επιπτώσεις τους στην πανδημία.

Το Liberal απευθύνθηκε στον Δρ. Martin Lang από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας Μάνχαϊμ που διεξήγαγε την έρευνα και τον ρώτησε πόσο τον ανησυχεί η κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικά στην Αττική, περιοχή σε βαθύ «κόκκινο», όπου οι συγκεντρώσεις είναι πλέον καθημερινές.

Επισημαίνοντας ότι στις διαδηλώσεις στην Αττική δεν φαίνεται να τηρούνται αποστάσεις και τονίζοντας ότι συνεχόμενες πορείες αυξάνουν τον κίνδυνο μολύνσεων, ο Δρ. Lange αναφέρεται και σε έναν άλλον σημαντικό παράγοντα, που καθιστά διαδηλώσεις δυνητικές υγειονομικές βόμβες: Το σημείο στο οποίο πραγματοποιούνται μαζικές συγκεντρώσεις, που στην περίπτωση της Αττικής αφορούν το κέντρο της πόλης, μακράν το πιο «κόκκινο» επιδημολογικά στο Λεκανοπέδιο. «Σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλές μολύνσεις, αυξάνεται ο κίνδυνος να βρίσκονται ανάμεσα στους διαδηλωτές αρκετοί θετικοί στον ιό», τονίζει με νόημα ο Γερμανός ερευνητής.

Τα συμπεράσματα της γερμανικής έρευνας και οι εκτιμήσεις του Δρ. Lange είναι αποκαλυπτικές για το ρόλο των διαδηλώσεων.

Έρχονται σε μια στιγμή όπου το Λεκανοπέδιο κατέχει τη θλιβερή πρωτιά στην κατανομή κρουσμάτων πανελλαδικά. Από τα 26.096 κρούσματα, που καταγράφηκαν συνολικά τις πρώτες 12 μέρες του Μαρτίου στην Ελλάδα, σχεδόν τα μισά κρούσματα (12.690) εντοπίζονται στην Αττική. H περιφέρεια κατέχει όμως και ένα άλλο «ρεκόρ», που αφορά στις πορείες και συγκεντρώσεις, που διεξάγονται στη χώρα εδώ και βδομάδες σε καθημερινή βάση.

Συνέντεξη στη Δέσποινα Τσόκου

- Στο «μικροσκόπιο» της έρευνας, που δημοσιεύσατε με τον Δρ. Ole Monscheur το Φεβρουάριο, μπήκαν δύο πορείες κατά του lockdown στη Γερμανία που διοργανώθηκαν από το κίνημα «Querdenken» το Νοέμβριο του 2020. Στις πορείες αυτές συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα στο Βερολίνο και περίπου 20.000 στη Λειψία. Σε τι συμπέρασμα κατέληξε αυτή η έρευνα;

Η έρευνα μας επικεντρώθηκε στο να κοιτάξουμε από ποιες περιοχές προήλθαν οι διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αυτές τις δύο διαδηλώσεις.

Και μετά κοιτάξαμε την εξέλιξη των μολύνσεων από κορονοϊό σε αυτές τις περιοχές. Είδαμε ότι σε αυτές τις περιοχές οι μολύνσεις αυξήθηκαν αρκετά.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι αν δεν είχαν γίνει οι πορείες, τότε θα είχαν αποφευχθεί περίπου 16.000 με 21.000 κρούσματα μέχρι τα Χριστούγεννα.

- Υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες, που έχουν διενεργηθεί στο διάστημα της πανδημίας;

Υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες από τις ΗΠΑ, όπου εξετάσθηκε σε ποιο βαθμό πολιτικές διαμαρτυρίες και μαζικές συναθροίσεις επηρέασαν τα ποσοστά μόλυνσης από κορονοϊό.

Οι περισσότερες έρευνες, όπως για παράδειγμα αυτή για την εισβολή στο Καπιτώλιο, δείχνουν ότι μετά προέκυψε έξαρση στα κρούσματα στις περιοχές όπου ζουν οι διαδηλωτές.

Σε ανάλογα αποτελέσματα κατέληξε και έρευνα για τις μαζικές συναθροίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

- Πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Αττική, η οποία βρίσκεται σε βαθύ "κόκκινο" και όπου οι διαδηλώσεις είναι καθημερινές;

Καταρχήν, όσο πιο συχνά συναθροίζονται άνθρωποι σε διαδηλώσεις, τόσο πιο πιθανό είναι να μολυνθεί κόσμος, ειδικά αν βρίσκονται σε μέρος όπου υπάρχουν πολλές μολύνσεις.

Ο κίνδυνος να βρίσκονται ανάμεσα στους διαδηλωτές πολλοί που είναι θετικοί στον κορονοϊό και να μολύνουν τους υπόλοιπους, είναι μεγάλος.

Από τις εικόνες που είδα από την Αττική, μπορεί οι περισσότεροι να φορούν μάσκες, ωστόσο φαίνεται ότι δεν τηρούνται οι αποστάσεις.

Και από τις έρευνες που προανέφερα, προκύπτει ότι ο ιός εξαπλώνεται ιδιαίτερα, όταν οι διαδηλωτές βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους.

Έρευνες που επικεντρώθηκαν στις διαδηλώσεις «Black Lives Matter» στις ΗΠΑ, όπου τηρούνταν τα μέτρα, έδειξαν ότι δεν υπήρχαν τόσο πολλές μολύνσεις. Διαφαίνεται λοιπόν ότι έχει σημασία, το κατά πόσο τηρούν οι διαδηλωτές τα μέτρα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

- Βιαιότητες και συγκρούσεις, όπως αυτές που έλαβαν προ ημερών χώρα στην Αθήνα, πρέπει να συνυπολογιστούν; Επηρεάζει η βία την εξάπλωση του ιού;

Στη διαδήλωση στη Λειψία η βία κλιμακώθηκε, υπήρξαν βίαιες συμπλοκές μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Και στη διαδήλωση στο Βερολίνο υπήρξαν βιαιότητες, αν και από πιο λίγους διαδηλωτές.

Είναι πολύ πιθανόν οι βιαιότητες να διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του ιού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί, κατά πόσο για παράδειγμα κόλλησαν αστυνομικοί κορονοϊό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Όταν πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν πολύ ο ένας τον άλλον, εξαπλώνεται ο ιός γι αυτό και οι μαζικές συγκεντρώσεις πρέπει να αποφεύγονται.

* O Δρ. Martin Lange είναι Γερμανός ερευνητής και οικονομολόγος, που διδάσκει στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας Μάνχαϊμ (Leibniz Centre for European Economic Research). Mαζί με τον Δρ. Ole Monscheur από το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ στο Βερολίνο δημοσίευσαν το Φεβρουάριο την έρευνα «Spreading the Disease: Protest in Times of Pandemics».