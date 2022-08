Τους πονά ο Παπανίκος…

Ο Χρήστος Παπανίκος είναι κατά το γούστο μου ένας χαρισματικός σκιτσογράφος. Σε άλλους δεν αρέσει το στυλ που σκιτσάρει. Δημοκρατία έχουμε, de gustibus et coloribus non est disputanadum. To πρόβλημα που ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν αφορά την τεχνοτροπία του καλλιτέχνη, αλλά το γεγονός πως κάποιοι, και δεν ήταν λίγοι, άπαντες προερχόμενοι από τον χώρο της Αριστεράς, τον στοχοποίησαν για το περιεχόμενο του έργου του. Τον αποκάλεσαν «φασίστα», «ρατσιστή», «ομοφοβικό» και ό,τι άλλο περιλαμβάνει το γνωστό λεκτικό οπλοστάσιο της Αριστεράς, στη χειρότερη μορφή της. Και από κοντά ο εθνικός μηνυτής, θεματοφύλακας και εγγυητής του «πολιτικά ορθού» και της σαχλαμάρας που αυτός έστησε.

Το ουσιαστικό πρόβλημα για όλους αυτούς είναι ένα. Ο Χρήστος Παπανίκος με τα σκίτσα του αποδομεί τον λόγο τους. Και ως γνωστόν ένα καλό σκίτσο λειτουργεί υπονομευτικά όσο δεκάδες άρθρα. Και αυτό τους πονά και γι' αυτό του επιτέθηκαν. Μάλιστα μια περσόνα της Αριστεράς ανάρτησε στο twitter και τη φωτογραφία του για να μάθουν όλοι –και κυρίως «αυτοί που πρέπει»- ποιος είναι και φυσιογνωμικά. Μη γίνει κανένα λάθος.

Αυτό το θεωρώ σαν μια μορφή επικήρυξης. Ένα σύγχρονο «wanted». Το χρηματικό ποσό μόνο έλειπε.

Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των σταλινοειδών; Να τρομάξουν και τελικά να οδηγήσουν το στοχοποιημένο άτομο στην αυτολογοκρισία. Πριν γράψει κάτι, πριν σκιτσάρει κάτι, πριν πει κάτι, να ζυγίζει πρώτα πώς θα αντιδράσει ο όχλος της Αριστεράς του διαδικτύου. Και ανάλογα, με το μέταλλο του χαρακτήρα του και τις αντοχές του, να προχωρήσει ή να συμβιβαστεί. Να πάψει να είναι αυτός που είναι.

Τα έργα του Χρήστου Παπανίκου τα γνωρίζω από το διαδίκτυο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει συνεργασία με εφημερίδα ή με περιοδικό. Αν έχει -εξ ιδίας πείρας σας το λέω- πολύ σύντομα, όλος αυτό ο όχλος θα απαιτεί από τους εργοδότες του να διακόψουν τη συνεργασία μαζί του. Πλήρης ολοκληρωτισμός.

Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί που με μεγάλη ευκολία εκστομίζουν οι αριστεροί διαμορφωτές της κοινής γνώμης δεν στοχεύουν μόνο αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. Απευθύνονται και στους επίδοξους Παπανίκους και τους προειδοποιούν : «Κοιτάξτε τι παθαίνει το πρότυπό σας! Μαζευτείτε, γιατί εμείς εδώ είμαστε! Θα έρθει η σειρά σας! Το αντέχετε;»

Όσοι δεν έχουν επαφή με το διαδίκτυο αγνοούν πώς λειτουργούν αυτές οι συμμορίες της Αριστεράς, γιατί περί συμμοριών πρόκειται. Αγνοούν πώς μεθοδευμένα και καθοδηγούμενα έχουν στήσει τα δίκτυα τους και συντονισμένα επιτίθενται στον στόχο. Ομαδικά πυρά από φυσικά πρόσωπα με δεκάδες fake προφίλ το καθένα.

Ευτυχώς η αντίδραση στη στοχοποίηση -επικήρυξη του Χρήστου Παπανίκου ήταν άμεση, έντονη και κυρίως μαζική. Δε θα πρέπει να αφήσουμε τους απογόνους του Χίτλερ και του Στάλιν, εν έτει 2022, να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, εκφοβίζοντας, απειλώντας, προγράφοντας.