To deal του 2022. Ποια είναι η JPMorgan και τι είναι η Viva Wallet;

Η θεωρία λέει ότι οι ζωντανές οικονομίες και αγορές είναι αυτές στις οποίες γίνονται deals. Kαι η αλήθεια είναι ότι από τις εκλογές του 2019 και μετά, με μεθοδικό τρόπο, δημιουργείται ένα ευνοϊκό προς τα επενδυτικά deals περιβάλλον. Ένα από τα deals που έκλεισαν, είναι αυτό ανάμεσα στην JP Morgan και τη Viva Wallet.

Θα επιχειρήσουμε σήμερα να παρουσιάσουμε αυτό το deal, όσο πιο απλά γίνεται. Και να δούμε τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Ποια είναι η JPMorgan Chase;

Είναι η μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιδρύθηκε το 1799, σαν «The Bank of the Manhattan Company» και είναι η τρίτη παλαιότερη τράπεζα στις ΗΠΑ. Το ενεργητικό της ανέρχεται στα $3,8 τρισ. Έχει έσοδα της τάξης των $120 δισ. και απασχολεί 255 χιλιάδες εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο. Στη σημερινή της μορφή κατέληξε το 1996, μετά από μια σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών, ανάμεσα σε τράπεζες όπως είναι η Chase Manhattan Bank, η J.P. Morgan & Co., η Bank One, η Bear Stearns, η Washington Mutual, η Chemical Bank, η Manufacturers Hanover, η First Chicago Bank, η National Bank of Detroit, η Texas Commerce Bank, η Providian Financial και η Great Western Bank.

Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη της JPMorgan Chase από το 1799 μέχρι σήμερα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η JPMorgan Chase έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αποτίμηση, που ανέρχεται στα $437 δισ. Ωστόσο με όρους ενεργητικού, βρίσκεται στη 5η θέση μετά από τους 4 κινεζικούς τραπεζικούς κολοσσούς.

Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται οι είκοσι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, με βάση το ενεργητικό τους.

Οπότε εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι όταν η JPMorgan, ανακοινώνει την εξαγορά του 49% μιας εταιρείας, τότε από μόνο του αυτό το deal, αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Η συγκεκριμένη εξαγορά, δίνει μια συνολική αποτίμηση, δηλαδή αξία για το 100% της Viva Wallet, πάνω από $1 δισ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Viva Wallet είναι η πρώτη ελληνική “start up”, που εισέρχεται στην παγκόσμια κατηγορία των λεγόμενων Mονόκερων.

Σε αυτήν την κατηγορία των Μονόκερων (Unicorns) ανήκουν εταιρείες όπως οι γνωστές σε όλους μας Airbnb, η SpaceX, η ByteDance, η Telegram, η Uber, αλλά και οι λιγότερο γνωστές, αλλά πιο σημαντικές στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως η Ν26, η Revolut, η Stripe και η Klarna που δραστηριοποιούνται στον χώρο που κινείται και η Viva Wallet. Δηλαδή στον χώρο των Neobanks.

Ποια είναι λοιπόν η Viva Wallet και τι ακριβώς κάνει;

Η Viva Wallet Holding είναι η holding εταιρεία του ομίλου, κάτω από την οποία, βρίσκονται η Viva Bank, η Viva Payments, η Viva Wallet.com Ltd και η Viva Services. Η Viva Wallet μετά από την εξαγορά της Praxia Bank διαθέτει τραπεζική άδεια σε 23 ευρωπαϊκές χώρες και έχει σαν στόχο να παρέχει συστήματα πληρωμών και δάνεια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Viva Wallet δεν είναι μια ακόμα εταιρεία fintech. Μέσω της Viva Bank λειτουργεί σαν μια Neobank, δηλαδή σαν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που έχει και την τεχνολογία, αλλά και την τραπεζική άδεια που απαιτείται για να προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών της, σε όλη την Ευρώπη. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι η Viva Wallet είναι η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα τύπου Neobank που έχει περάσει όλη της την υποδομή, σε περιβάλλον cloud της Microsoft Azure.

Η Viva Wallet είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα, που έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανοίξουν ΙΒΑΝ λογαριασμό και να πάρουν δωρεάν όσες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θέλουν, χωρίς να απαιτούνται έγγραφα. Έτσι μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό, της Viva Wallet app, πραγματοποιείται το άνοιγμα λογαριασμού χωρίς έγγραφα μέσω του EGov και η σύνδεση εκτελείται μέσω των στοιχείων του TAXISnet. Η απαραίτητη ταυτοποίηση ολοκληρώνεται απλά και μόνο με την επίδειξη της ταυτότητας μέσω βιντεοκλήσης.

Το επιχειρηματικό της σχέδιο και μοντέλο δεν αφορά κλασσικές καταθέσεις, πράσινα ή κόκκινα δάνεια. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Viva αφορά αποκλειστικά πληρωμές και δάνεια σε επιχειρήσεις - πελάτες της. Με βάση αυτό το μοντέλο, η τράπεζα θα λειτουργεί σαν μεσάζων που θα χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση των δανείων τα κεφάλαια των επενδυτών ενός Special Purpose Vehicle (SPV), δηλαδή ενός ειδικού ξεχωριστού επενδυτικού σχήματος και όχι τα κεφάλαια των καταθέσεων. Σαν αποτέλεσμα, η Viva Wallet δεν θα αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο και το ρίσκο της μη εξυπηρέτησης των δανειοδοτήσεων.

Τα έσοδα της Viva Wallet για το 2021, υπολογίζονται στα 130 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 200%.

Συμπερασματικά, η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη και πιο δραστήρια τράπεζα στον κόσμο, εξαγοράζει το 49% μιας φιλόδοξης και απολύτως επιτυχημένης ελληνικής εταιρείας με διεθνή δραστηριότητα.

Τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτό το deal;

Το συγκεκριμένο deal έχει παρουσιαστεί από όλα τα εξειδικευμένα επενδυτικά, χρηματιστηριακά, τεχνολογικά και τραπεζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σαν αποτέλεσμα, η Ελλάδα εισέρχεται στο στόχαστρο και άλλων διεθνών οίκων, που έχουν ενεργοποιημένα τα ραντάρ τους, αναζητώντας επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα έχει επανέλθει εδώ και δυο χρόνια, στον επενδυτικό χάρτη. Και το deal ανάμεσα στην JPMorgan και την Viva Wallet, έρχεται να επισφραγίσει αυτό ακριβώς το γεγονός και να ανοίξει πιθανότατα περαιτέρω προοπτικές.