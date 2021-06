Έρευνα Επιτροπής Women In Business: Νέοι και ευζωία στον χώρο εργασίας

Shutterstock

Είναι νέοι. Έχουν εξαιρετικές σπουδές. Έχουν όρεξη, όνειρα και λιγότερο από μια δεκαετία στον χώρο εργασίας. Η γενιά των millennial είναι η γενιά που θα ανέλθει επαγγελματικά στην εποχή μετά την κρίση και μετά την πανδημία. Πώς βιώνει τα πρώτα της βήματα στον εργασιακό χώρο; Πώς αντιλαμβάνεται την πρόοδο, την ευζωία (wellbeing) και την επιτυχία; Τι προσδοκίες έχει από τους εργοδότες της; Τι αποκαλύπτει έρευνα της Επιτροπής Women In Business (WIB), Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Άγχος, εξάντληση και έλλειψη χρόνου

Η γενιά των millennial θεωρεί εξαιρετικά σημαντική αλλά και εξαιρετικά δύσκολη την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Τα κυριότερα εμπόδια που συναντούν είναι το άγχος και η πίεση της εργασιακής καθημερινότητας (83,84%) καθώς και οι πολλές ώρες εργασίας (74,5%).

Η ευζωία επηρεάζεται επίσης αρνητικά από τις προστριβές με συναδέλφους (84%) και προϊσταμένους (79%). Ιδίως όσοι νέοι επενδύουν στην καριέρα τους, βιώνουν πολύ αρνητικά την έλλειψη προσωπικού χρόνου που θα αφιέρωναν στον εαυτό τους ή τους αγαπημένους τους (74,5%).

Παράλληλα, 72% θεωρούν ότι η πανδημία επηρέασε αρνητικά το ευ ζην στον χώρο εργασίας εμποδίζοντάς τους να ενταχθούν ομαλά και να μάθουν από τους παλαιότερους.

Εκτός ωραρίου, τα πράγματα είναι καλύτερα

Στην προσωπική τους ζωή, οι νέοι θεωρούν ότι διεκδικούν πολύ πιο αποτελεσματικά την ευζωία (73%) απ’ ό,τι στη δουλειά. Τι τους λείπει; Και πάλι ελεύθερος χρόνος για τον εαυτό τους (87%) και τους δικούς τους (89%).

Τι φέρνει το μέλλον;

Πάνω από το 50% των ερωτώμενων θεωρούν ότι η επαγγελματική εξέλιξη βελτιώνει την ευζωία φέροντας μεγαλύτερο εισόδημα και περισσότερη επιρροή, όμως σχεδόν ένας στους πέντε θεωρούν ότι συμβαίνει το αντίθετο: ότι η επαγγελματική εξέλιξη μειώνει την ευζωία γιατί συνοδεύεται από άγχος και ευθύνες. Ισάριθμοι θεωρούν ότι η ευζωία δεν έχει σχέση με την επαγγελματική επιτυχία.

Δεν υπάρχει ευ ζην χωρίς τα προς το ζην

Οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν ότι το ευ ζην δεν συναρτάται μόνο με την εργασία. Τονίζουν όμως ότι ακόμα και σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον, οι απολαβές τους δεν τους εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να κάνουν οικογένεια.

Παρ’ όλα αυτά, αναζητούν νόημα και όραμα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, διότι πιστεύουν ότι η ευζωία έρχεται όταν κυνηγά κανείς την ατομική ανάπτυξη, όχι μόνο τα χρήματα. Συνεχίζουν να επενδύουν χρόνο και προσπάθεια στον επαγγελματικό στίβο και στο μέλλον, μολονότι η φθορά στη δουλειά επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά τους.

Κι όμως, οι μεγαλύτερες ανταμοιβές δεν είναι οικονομικές

Σε ποσοστό 83%, οι νέοι ζητούν περισσότερη στήριξη από τα ηγετικά στελέχη της ομάδας τους ή του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Θεωρούν ότι οι εργοδότες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών ούτε αντιλαμβάνονται ότι το ευ ζην των εργαζομένων ωφελεί τον οργανισμό συνολικά. Το κυριότερο, οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι εργοδότες τους δεν αντιλαμβάνονται τον τεράστιο θετικό αντίκτυπο των μικρών κινήτρων και των καθημερινών ανταμοιβών. Ούτε τη σημασία που δίνουν οι νέοι στη διαρκή ανάπτυξη και επιμόρφωση, στο mentoring ή στις ευκαιρίες για βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Ανέκαθεν οι νέες γενιές διεκδικούσαν περισσότερα χρήματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Όμως αυτή η γενιά αξιολογεί πολύ ψηλά τα πλεονεκτήματα της διαρκούς βελτίωσης και επιμόρφωσης, ίσως γιατί είναι μια γενιά που μεγαλώνει σε ένα κόσμο διαρκών αλλαγών και όχι μόνο τεχνολογικών...

Επομένως έχει νόημα να επενδύουν οι εργοδότες όχι μόνο σε προγράμματα κατάρτισης αλλά και σε προγράμματα εσωτερικής υποστήριξης όπως mentoring ή career planning. Και έχει νόημα να διαμορφώνουν ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον εργασίας, ενώ παράλληλα διατηρούν τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως ή ευέλικτη εργασία.

Στους οργανισμούς του σήμερα εργάζονται οι ηγέτες του αύριο. Ζητούν να προετοιμαστούν για αυτόν τον ρόλο και διεκδικούν πολύ περισσότερα, ίσως και πιο ανέξοδα εφόδια από την οικονομική ανταμοιβή. Ζητούν όραμα, κίνητρα, ενθάρρυνση και ανάπτυξη, σε ένα ανθρώπινο αλλά και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης και αστάθειας, ήρθε η ώρα να παραδεχτούμε ότι έχουν δίκιο.

Η ταυτότητα της έρευνας:

427 απαντήσεις

70,4% των ερωτηθέντων είναι 24-30 ετών

99% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το 58,3% έχει μεταπτυχιακό τίτλο

67% είναι γυναίκες και 29,5% άνδρες.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στην ψηφιακή συζήτηση με τίτλο «Hacking Wellbeing: Pivoting norms to the new workplace reality», την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021.

*Δρ. Ζωζέτα Μηλιοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος

Μέλος, Επιτροπής Women in Business (WIB), Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο