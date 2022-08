Χωρίς τους ΝΥΤ στο χωράφι

Η πραγματική μάχη που έχει να δώσει και να κερδίσει η κυβέρνηση, δεν είναι η μάχη των πρόσκαιρων και αμφίβολης έκτασης και έντασης εντυπώσεων από ένα «Χ» πληρωμένο άρθρο στο διεθνή τύπο, ή μια κοπτοραπτική που εξάγεται και επανεισάγεται και ανακυκλώνεται από την αντιπολίτευση. Τα κυβερνητικά στελέχη καταβάλουν περισσότερο κόπο απ’ όσο πραγματικά χρειάζεται, για να διαχειριστούν μια τρικυμία στο ποτήρι ενώ βρίσκονται μεσοπέλαγα. Άρθρα γνώμης, ακόμη κι αν είναι υποβολιμαία, πληρωμένα και ύποπτα, ακόμη κι αν δημοσιεύονται στους Νew York Times δεν επιφέρουν ούτε εκλογική βλάβη ούτε εκλογικό όφελος.

Ούτε ο Τσίπρας κέρδισε ξανά εκλογές επειδή οι NYT έγραψαν κάποτε - μετά το δημοψήφισμα - πως από την αναμέτρηση με τους δανειστές αναδείχθηκε σε ένα δημοφιλή, έξυπνο και πραγματιστή πολιτικό. Ούτε μετατράπηκε σε «πολύ σημαντικό ηγέτη» της Ελλάδας, επειδή το είχε προφητέψει στο ίδιο άρθρο ένας Έλληνας ειδικός στα ΜΜΕ. Η ίδια λογική λέει πως ούτε ο νυν πρωθυπουργός θα γίνει ένας ασήμαντος ηγέτης, επειδή ένας, δυο ή τρεις αρθρογράφοι το πιστεύουν ή θέλουν να κάνουν τους άλλους να το πιστέψουν και βρίσκουν με οποιοδήποτε τρόπο χώρο σε μια οποιαδήποτε εφημερίδα.

Υπάρχουν τόσα πράγματα στη θετική ατζέντα της κυβέρνησης τα οποία αλλάζουν ζωές ανθρώπων - που δεν κυκλοφορούν με τους NYT υπό μάλης ή στο smart κινητό τους - που είναι πραγματικά κρίμα να σπαταλώνται δυνάμεις με τα δημοσιογραφικά και παραδημοσιογραφικά who is who.

Παράδειγμα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς είπε πρόσφατα στη Βουλή ότι θα υπάρξει πρόγραμμα επιδότησης των παραγωγών αγροτών και κτηνοτρόφων, εργοδοτών συνολικότερα, που θα θέλουν να κάνουν καταλύματα - ξενώνες για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους τους.

Και επειδή οι βιαστικοί θα πουν πάλι διάφορα για τα κίνητρα των «εργοδοτών», να έχουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2023 η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στις αγροτικές εργασίες, θα ελέγχεται αυστηρά και σταδιακά θα συνδεθεί και με τις επιδοτήσεις. Με απλά λόγια, όποιος βρεθεί με εργαζόμενους …σκλάβους θα χάνει το ευρωπαϊκό χρήμα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει την ευλογία να προΐσταται ένας εργατικός, πρακτικός, γνώστης και έξυπνα αθόρυβος άνθρωπος σκέφτεται να χρηματοδοτηθεί κατά 50% η κατασκευή των εργατικών κατοικιών εντός των αγροτικών γαιών. Για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ προβλέπεται και οργανωμένη μετάκληση εργατών γης από το Βιετνάμ, την Αίγυπτο, τις Φιλιππίνες.

Στον κάμπο της Ηλείας, της Αχαΐας και στην Αιτωλοακαρνανία που έχουν πρόβλημα ανεύρεσης εργατών γης και οι παραγωγοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν είναι άσχετο με τις συνθήκες διαβίωσης τους, δεν διαβάζουν τους ΝΥΤ αλλά θα ήθελαν να μάθουν γρηγορότερα και αμεσότερα το σχέδιο της κυβέρνησης.