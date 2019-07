O Όργουελ, ο Λασσάλ κι ο Τσίπρας

Της Κατερίνας Γαλανού

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ομιλία του εγκάλεσε τον πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργό για όσα έκανε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον κάλεσε να «τα βρει» με «όσους εξαπάτησε» ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης! Ο Αλέξης Τσίπρας απωθεί στο βάθος του μυαλού του την εκλογική ήττα του και «ψαχουλεύει» τα πατήματα του στην αντιπολίτευση. Για να αντιπαρέλθει το πρόγραμμα άμεσων φορολογικών μειώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ισχυρίστηκε ότι η δική του κυβέρνηση δρομολόγησε μόνιμες φορο- ελαφρύνσεις σχεδόν 7 δισ ευρώ αλλά η ΝΔ τα εμφάνισε ως παροχολογία! Απέφυγε αυτή τη φορά να επικρίνει τους πολίτες ,όπως είχε κάνει με τους συναξιούχους που τους πέταξε το προεκλογικό επίδομα ως δήθεν 13η σύνταξη, ότι δεν κατάλαβαν το καλό που τους έκανε.

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι προσβλέπει με αγωνία το Φθινόπωρο προκειμένου, όπως φάνηκε από τα λεγόμενα του, η κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει το πρώτο της (αρνητικό) κρας τεστ με τους Θεσμούς! Φάνηκε σίγουρος για το τι θέλουν και τι θα ζητήσουν οι μέχρι πρότινος προνομιακοί συνομιλητές του στις Βρυξέλλες σχετικά με το αφορολόγητο.« Εμείς που επικοινωνούμε με τους θεσμούς τόσα χρόνια ξέρουμε τι έννοια δίνουν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης» είπε αυτάρεσκα ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν έκρυψε την μύχια επιθυμία του να δει την νέα κυβέρνηση το φθινόπωρο να ψηφίζει «αντιλαϊκά μέτρα» γιατί δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους του προγράμματος. Και διατύπωσε ξανά τον αστείο ισχυρισμό ότι τα δικά του αντιλαϊκά μέτρα τα επέβαλε η απειλή της χρεοκοπίας ( που η κυβέρνηση του σχεδόν εκβίασε το 2015) ενώ η ΝΔ σχεδόν θα ..απολαύσει την επιβολή τους!

'Ηταν εξίσου σχεδόν κωμική η προτροπή του να μην κάνει η κυβέρνηση παιχνίδια θεσμικών ακροβασιών με το Σύνταγμα αλλά και η υπόμνηση ότι οι πολίτες κρίνουν τις κυβερνήσεις από τα πεπραγμένα τους!

Η «λυκοφιλία» με τον Τσακαλώτο - για να διατηρηθεί αλώβητο το «μαγαζί» της Κουμουνδούρου - οδήγησε τον Τσίπρα να επικαλεστεί τον Ευκλείδη και μια βρετανική παροιμία που του έμαθε για να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια του πολιτικού πολιτισμού της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη! Η ελπίδα ότι η ευγενής άμιλλα με τον νέο πρωθυπουργό ως προς τα αναγνώσμάτά τους μπορεί να αλλάξει, τον κ. Τσίπρα αποδεικνύεται μάταιη! Η φράση "Το να λέει κανείς την αλήθεια είναι επαναστατικό" που απέδωσε στον Όργουελ (για να απαντήσει στο "Αν" του Κίπλινγκ που είχε επικαλεστεί ο Μητσοτάκης) ανήκει στον Γερμανό σοσιαλδημοκράτη Φέρντιναντ Λασσάλ, σύγχρονο του Μαρξ όπως πρώτος παρατήρησε σε ανάρτησή του ο καθηγητής και αρθρογράφος μας Δημήτρης Δημητράκος. Όπως σημειώνει ο κ. Δημητράκος « Ο... πολυμελετημένος από το ΣΥΡΙΖΑ Αντόνιο Γκράμσι είχε αργότερα βάλει τη φράση αυτή στην προμετωπίδα της επαναστατικής εφημερίδας που έβγαζε το 1919-20, το Ordine Nuovo».

Η παροιμία που του έμαθε ο Ευκλείδης μάλλον τα λέει όλα: Υou can't teach an old dog, new tricks.