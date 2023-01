Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδίκη της αιματηρής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ

Το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση του στο Twitter καταδικάσει απερίφραστα τη σημερινή επίθεση στη συναγωγή Νέβε Για'ακόβ ανήμερα της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

#Greece condemns unequivocally tdy’s horrific attack on a synagogue in Neve Ya'akov on Int'l #HolocaustRemembranceDay. Such acts of terrorism targeting civilians in places of worship are unacceptable



Condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured pic.twitter.com/NvuSKzeJLc