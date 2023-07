ΥΠΕΞ Τουρκίας: Ο ΟΗΕ τροφοδοτεί την αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς

Σε εντελώς διαφορετικό ύφος σε σύγκριση με τις χθεσινές δηλώσεις του Ερντογάν, ότι επιδιώκει περισσότερες φιλίες με την Ευρώπη και τη Δύση, κινείται η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ την Πέμπτη, το οποίο καταφέρεται κατά του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Ειδικότερα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι «τροφοδοτεί την αδιάλλακτη τακτική της ελληνοκυπριακής πλευράς που αδιαφορεί για τους Τουρκοκύπριους, τους αρχαίους και αρχικούς συνιδιοκτήτες του Νησιού».

«Αποκομμένο από τις επιτόπιες πραγματικότητες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να επιμένει σε ένα μοντέλο διευθέτησης από το οποίο η τουρκοκυπριακή πλευράέχει αποσύρει ανοιχτά την υποστήριξή της και το οποίο έχει αποτύχει πολλές φορές», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα προειδοποιεί ότι «η στάση αυτή τροφοδοτεί την αδιάλλακτη τακτική της ελληνοκυπριακής πλευράς που αδιαφορεί για τους Τουρκοκύπριους, τους αρχαίους και αρχικούς συνιδιοκτήτες του Νησιού».

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τα δυο μέρη στην Κύπρο να επιστρέψουν στις επίσημες διαπραγματεύσεις και επανέλαβε την πρόταση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδιακή λύση στη βάση της πολιτικής ισότητας.

«Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)», σχετικά με την ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

« Όλα τα μέρη πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ένας ομοσπονδιακός στόχος διευθέτησης δεν αντανακλά πλέον την κυρίαρχη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση που καταλήγει ως εξής:

«Αναμένουμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να κατανοήσει το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους από το μοντέλο διευθέτησης που συζητήθηκε στο παρελθόν. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση που θα επιτευχθεί στην Κύπρο πρέπει να αντανακλά τη βούληση των δύο λαών στο νησί και δεν μπορεί να επιβληθεί από τρίτους. Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν δύο χωριστοί λαοί και δύο χωριστά κράτη στο νησί της Κύπρου και να επιβεβαιώσουν τα εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού, δηλαδή την κυριαρχική του ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς. Υπογραμμίζουμε ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη κάθε νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας για την επίλυση του Κυπριακού.

