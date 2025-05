Φιντάν για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων: Η Ελλάδα προσπαθεί να διαστρεβλώσει την Ιστορία

Για «παραληρηματικές δηλώσεις» και «φανταστικούς ισχυρισμούς» κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενώ σε άλλο σημείο υπογραμμίζει πως «η Ελλάδα προσπαθεί να διαστρεβλώσει την Ιστορία».

Επίσης, χαρακτηρίζει ως «φανταστικές» τις αναφορές για τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων του Πόντου, μιλά για «ελληνικές θηριωδίες».

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η ελληνική πλευρά προσπαθεί να παραχαράξει την ιστορία, φτάνοντας στο σημείο να επικαλεστεί ακόμη και τη Συνθήκη της Λωζάνης, αγνοώντας όμως ότι το συγκεκριμένο κείμενο αναγνωρίζει τις θηριωδίες της κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

«Καταδικάζουμε τις παραληρηματικές δηλώσεις, οι οποίες είναι εντελώς ασύμβατες με τα ιστορικά γεγονότα, που έγιναν από τις ελληνικές αρχές με αφορμή την επέτειο των αβάσιμων «ποντιακών» ισχυρισμών. Απορρίπτουμε πλήρως τέτοιους φανταστικούς ισχυρισμούς που αποσκοπούν στη δυσφήμιση του Πολέμου της Ανεξαρτησίας μας που ξεκίνησε υπό την ηγεσία του Μεγάλου Ηγέτη Γαζή Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στις 19 Μαΐου 1919.

Ενώ αποτελεί ιστορική πραγματικότητα ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε αμέτρητες θηριωδίες στην Ανατολία, την οποία κατέλαβε με την υποστήριξη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής, οι σημερινές αβάσιμες ελληνικές πολιτικές προσπάθειες να διαβαστεί η ιστορία αντίστροφα είναι άκυρες.

Οι ελληνικές θηριωδίες στην Ανατολία, οι οποίες αναφέρονται στις εκθέσεις της Συμμαχικής Εξεταστικής Επιτροπής, καταγράφηκαν και στο άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης, με την υποχρέωση της Ελλάδας να καταβάλει αποζημίωση για τις πράξεις της που παραβίαζαν τους νόμους του πολέμου.

Οι ποντιακές δραστηριότητες, που προέκυψαν στα τέλη του 19ου αιώνα ως προέκταση των φιλοδοξιών της Ελλάδας της «Μεγάλης Ιδέας» στα εδάφη μας, καταδικάστηκαν σε αιώνια αποτυχία με τον αποφασιστικό αγώνα του Έθνους μας. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εγκαταλείψουν την πολιτική της εκμετάλλευσης για λαϊκίστικους σκοπούς των ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν στην ανταλλαγή τουρκοελληνικών πληθυσμών και να τιμήσουν τη μνήμη των βάναυσων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αρχής γενομένης από τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821.

Τέτοιες πρωτοβουλίες που αντλούν εχθρότητα από την ιστορία και στοχεύουν να βλάψουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, οι οποίες προχωρούν με θετική δυναμική τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει τώρα να τερματιστούν.

