ΥΠΕΞ: Συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία για την Ημέρα Δημοκρατίας

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη την τουρκική κυβέρνηση για την εορτή της Ημέρας της Δημοκρατίας.

We extend our congratulations to the people & the Government of #Türkiye on the occasion of their #RepublicDay pic.twitter.com/dP2KtroYRv