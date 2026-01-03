ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα - Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσω ανάρτησής του στο X, ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, όντας σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την πρεσβεία στο Καράκας.
«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανάρτησή του.
.@GreeceMFA is closely monitoring the situation in #Venezuela, in close coordination with 🇪🇺 partners & the 🇬🇷Embassy in Caracas, which is in contact with the Greek community in the country & ready to provide assistance.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 3, 2026