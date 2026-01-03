ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα - Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσω ανάρτησής του στο X, ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, όντας σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την πρεσβεία στο Καράκας.

