Θετικά σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη μπορεί να καταλήξει σε «Win-Win» λύση με τις ΗΠΑ για το εμπόριο. «Τον ξέρω, είναι ικανός άνθρωπος», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δίκαιης συμφωνίας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Συμφωνώ. Τον γνωρίζω, είναι άνθρωπος» και πρόσθεσε: «Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μια συμφωνία μπορεί να γίνει με τον καθένα από αυτούς (σ.σ. εννοεί όσους θέλουν να διαπραγματευτεί τους δασμούς). Θα γίνουν δίκαιες συμφωνίες με όλους».

New:@POTUS reaction to @PrimeministerGR @kmitsotakis interview on tariffs:

“I agree. I know him, he is a good man. I appreciate his comments. Yes, a deal can be made with any one of them. There will be fair deals with everybody.” https://t.co/FO5RN2oAeH