Τουρκία: Θέτει εκ νέου ζήτημα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο

«Δεν θα αποδεχθούμε τετελεσμένα που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται», προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επικρίνοντας την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο Πέλαγος, από τη χώρα μας.

Μάλιστα, συνιστά στην Ελλάδα «α μη χρησιμοποιήσει τα προβλήματα του Αιγαίου και τα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς ορισμένων νησιών, νησίδων και βραχονησίδων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες» και διαμηνύει ότι «τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών στο Αιγαίο».

Παράλληλα, προειδοποιεί τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., «να μη γίνουν εργαλείο για τις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα περιβαλλοντικά της προγράμματα».

Regarding the Marine Park to be Announced by Greece in the Aegean Sea https://t.co/Ldj7E4witR pic.twitter.com/cLBq4GDlxG