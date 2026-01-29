Τουρκία: Οι NAVTEX μας στο Αιγαίο ισχύουν επ’ αόριστον - Η Ελλάδα να συντονίζεται μαζί μας

Ανεβάζει τους τόνους η Τουρκία καθώς σχολιάζοντας τις αναφορές του ελληνικού Τύπου σχετικά με τις ναυτικές οδηγίες (NAVTEX) που έχει εκδώσει στο Αιγαίο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονας χώρας ανακοίνωσε ότι «οι NAVTEX αυτές είναι αόριστης διάρκειας και όχι μόνο διετούς διάρκειας», όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, ο Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σημείωσε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου, ότι οι σχετικές NAVTEX αποτελούν τεχνικές ειδοποιήσεις που εκδίδονται ως αντίδραση στις »παράνομες δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο».

Υποστήριξε δε ότι οι οδηγίες αυτές εκδίδονται με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και καλύπτουν περιοχές που περιλαμβάνουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά σημείωσε πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων ζωνών που θεωρεί ότι της ανήκουν θα πρέπει να συντονίζονται με την Άγκυρα, ενώ τόνισε ότι «η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με Μη Στρατιωτικό Καθεστώς συνιστά παραβίαση διεθνών συνθηκών και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα».

Σύμφωνα με τον Ακτούρκ, οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας εντός των θαλάσσιων ζωνών της», αντιδρώντας σε κάθε μονομερή ενέργεια που, σύμφωνα με την Άγκυρα, αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο.

Κατέληξε δε, σημειώνοντας ότι θα επιμείνει στη γραμμή της αποφασιστικότητας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη διεθνή συνεργασία και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της.