Προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ: «Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επανέρχεται στο ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, κάνοντας λόγο για ακόμη μία φορά για «τουρκική ταυτότητα», υπογραμμίζοντας τη συνέχιση της στήριξης προς τη μειονότητα, στο πλαίσιο –όπως σημειώνει– του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών.

«Στις 29 Ιανουαρίου, στην επέτειο της πορείας που έχει συμβολίσει τον αγώνα για την αναγνώριση της εθνοτικής ταυτότητας της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας, τα οποία βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, και ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους», ανέφερε σε σχετική ανάρτηση.