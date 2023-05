Προκαλεί ο θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας»: Το αναθεωρητικό δόγμα της Τουρκίας δεν αλλάζει

Ο εισηγητής του αναθεωρητικού τουρκικού οράματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», Τζιχάτ Γιαϊτζί, μέσα από το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, πριν στεγνώσει το μελάνι των θετικών για τον Ερντογάν αποτελεσμάτων του α' γύρου των εκλογών στην Τουρκία, αναλαμβάνει να αναλύσει την στάση της Ελλάδας σε αυτήν την συγκυρία μέσα από τρεις ερωτήσεις και απαντήσεις.

Εν αρχή, αναφέρεται στο «τι είδους αλλαγές αναμένει η Ελλάδα από την Τουρκία στην εξωτερική της πολιτική μετά τις εκλογές της 14ης Μαΐου».

💢 Greek expectations from Turkish elections

💢 Main problems in Greece-Türkiye relations

💢 Türkiye's and its 'Blue Homeland' policy



Former Turkish rear admiral Cihat Yayci discusses Turkish-Greek relations and the importance of 'Blue Homeland' https://t.co/wbhmXHnz1t pic.twitter.com/BJgn3luUbh