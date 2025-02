Τουρκία: Νέα δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου «Tayfun» (vid)

Σε δοκιμαστική εκτόξευση του εγχώριας κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου «Tayfun» προχώρησε η Τουρκία, σήμερα 3 Φεβρουαρίου.

Η εκτόξευση έγινε στις 12:37 τοπική ώρα (11:37) από το αεροδρόμιο της Ριζούντας στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς (300 έως 1.000 χλμ.), όσον αφορά την κατηγοριοποίησή του, ο οποίος κατασκευάζεται από την τουρκική κρατική εταιρεία Roketsan. Είναι ο πύραυλος με το μεγαλύτερο βεληνεκές που κατασκευάζει η Τουρκία με εγχώριες δυνατότητες.

Türkiye test-fires its TAYFUN short-range ballistic missile for the third time in the Black Sea.



Initially tested at 560 km, its range is set to expand to 1,000 km.



TAYFUN operates at hypersonic speeds, making it difficult to intercept. pic.twitter.com/YhgpkJNUSH