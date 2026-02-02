Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με όσα αναφέρει η τουρκική A haber.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα βασικά θέματα της ατζέντας θα περιλαμβάνουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και τις διάφορες προσπάθειες συνεργασίας που επιδιώκει η Ελλάδα. Θα συζητηθούν επίσης οι τουρκοελληνικές σχέσεις.

Πάντως, το τουρκικό δημοσίευμα επιτίθεται κατά των ελληνικών ΜΜΕ κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος αντιπαραθέσεων λίγο πριν την πραγματοποίηση της συνάντησης, με αφορμή την πρόσφατη τουρκική NAVTEX.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Τύπος της χώρας μας προσπαθεί να υποβαθμίσει τις προοπτικές της συνάντησης, τονίζοντας ότι «κυριαρχικά δικαιώματα δεν πρόκειται να τεθούν στο τραπέζι από την Ελλάδα».

Από την πλευρά της Τουρκίας, όπως αναφέρεται πάντα από το τουρκικό μέσο, θα γίνει προσπάθεια για μια συμφωνία, η οποία θα αφήσει ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές.